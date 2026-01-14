Zabudnite na vlhký byt a smradľavé oblečenie: TAKTO usušíte bielizeň bez zatuchnutého smradu! Nepotrebujete ani sušičku

LONDÝN - Sušenie bielizne v zime je pre mnohých nočnou morou. Bez sušičky sa bielizeň často neusuší správne a zanechá po sebe nepríjemný zatuchnutý zápach. Odborník na pranie však prezradil jednoduchý trik, ktorý problém vyrieši raz a navždy.
Sušenie bielizne počas zimných mesiacov bez sušičky trápi tisíce domácností. Bielizeň schne pomaly, v byte sa drží vlhkosť a výsledkom je nepríjemný zatuchnutý zápach, ktorý dokáže znehodnotiť aj čerstvo vyprané oblečenie. Riešenie je pritom prekvapivo jednoduché. Odborník na pranie Deyan Dimitrov, generálny riaditeľ spoločnosti Laundryheap, odporúča metódu, na ktorú stačí čistý uterák a žehlička.
Postup je jednoduchý
„Ak chcete zabrániť tomu, aby sa na oblečenie počas sušenia naviazal vlhký a zatuchnutý zápach, je dobré ho ešte pred zavesením mierne nahriať,“ vysvetľuje Dimitrov pre portál Mirror. Postup je jednoduchý. Každý kus čerstvo vypraného oblečenia položte na rovný povrch, prekryte ho suchým uterákom a po povrchu rýchlo prejdite žehličkou. Táto technika pomáha odstrániť prebytočnú vlhkosť ešte pred samotným sušením.
Pozor na jednu vec
Po „predsušení“ oblečenie zaveste na sušiak v interiéri. Dôležité je umiestniť ho do dobre vetranej miestnosti a neprikladať sušiak príliš blízko k stenám, kde sa môže hromadiť vlhkosť. Odborník zároveň upozorňuje, aby ľudia sušiak nepreplňovali. Ak medzi jednotlivými kusmi oblečenia nemôže cirkulovať vzduch, schnutie sa výrazne predlžuje a riziko návratu zatuchnutého zápachu sa zvyšuje. Ako ďalšiu pomoc pri zimnom sušení odporúča investovať do odvlhčovača vzduchu. Ten z miestnosti odsaje prebytočnú vlhkosť, čím znižuje riziko vzniku plesní aj nepríjemného pachu v bielizni.