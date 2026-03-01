OMYLY Slovákov pri chladničkách: Viete, kam patrí mäso, mlieko či vajcia? Rozhoduje pár stupňov!

BRATISLAVA - Chladnička je v dnešnej modernej dobe už samozrejmosťou. Otvoríme ju niekoľkokrát denne, no málokto si uvedomuje, že jej vnútro nemá všade rovnakú teplotu. Rozdiel dvoch až troch stupňov pritom môže rozhodnúť o tom, či potraviny vydržia čerstvé, alebo sa pokazia skôr, než stihnete uvariť večeru.
Prečo sú niektoré časti chladničky menej „teplotne výhodné“ a iné naopak ideálne na citlivé potraviny?
Prečo nie je v chladničke rovnaká teplota?
Moderné kombinované chladničky fungujú na princípe cirkulácie studeného vzduchu. Studený vzduch je fyzikálne ťažší než teplý, preto prirodzene klesá nadol. Zároveň pri každom otvorení dverí uniká chlad a dnu preniká teplejší vzduch z miestnosti.
Výsledok? V chladničke vznikajú teplotné zóny:
- Spodné police – najchladnejšie miesto (cca 0 – 3 °C)
- Stredné police – mierne chladné (cca 3 – 5 °C)
- Horné police – o niečo teplejšie (cca 5 – 7 °C)
- Dvere – najteplejšia a najkolísavejšia časť (môže mať aj 8 – 10 °C)
Ak potraviny uložíte nesprávne, skracujete ich trvanlivosť a zvyšujete riziko množení baktérií.
Spodná polica: Najbezpečnejšia zóna pre rizikové potraviny
Sem patria potraviny, ktoré sa kazia najrýchlejšie a predstavujú najvyššie mikrobiologické riziko:
- surové mäso
- ryby
- mleté mäso
- údeniny krátkej trvanlivosti
Ideálne je skladovať ich v uzavretej nádobe alebo v spodnej zásuvke, aby prípadná šťava nekontaminovala ostatné potraviny. Práve tu je teplota najnižšia a najstabilnejšia.
Stredné police: Mliečne výrobky a hotové jedlá
Tu je stabilná, mierne vyššia teplota. Hodí sa na:
- jogurty
- syry
- maslo
- tvaroh
- už uvarené jedlá
Dôležité: Teplé jedlo nikdy nedávajte do chladničky okamžite. Zvýšili by ste vnútornú teplotu a ohrozili ostatné potraviny.
Horné police: Menej citlivé potraviny
Horná časť je teplejšia, preto je vhodná skôr na:
- džemy
- zaváraniny
- nápoje
- trvanlivé produkty po otvorení
Nie je ideálna na čerstvé mäso ani surové ryby.
Dvere chladničky: Najväčší mýtus o vajciach
Mnohé chladničky majú v dverách držiak na vajcia. Paradoxne ide o najmenej vhodné miesto. Dvere sú najviac vystavené teplotným výkyvom – pri každom otvorení.
Do dverí patria skôr:
- kečup
- horčica
- omáčky
- nápoje
Vajcia a mlieko je lepšie uložiť hlbšie do chladničky, kde je stabilnejšia teplota.
Zásuvky na zeleninu: Vlhkosť hrá hlavnú rolu
Spodné zásuvky sú navrhnuté tak, aby udržiavali vyššiu vlhkosť. To pomáha zelenine a ovociu nestrácať vodu a nezvädnúť.
Pozor však na miešanie druhov. Niektoré plody (napr. jablká) produkujú etylén, ktorý urýchľuje dozrievanie iných druhov zeleniny.
Najčastejšie chyby Slovákov
- Preplnená chladnička – bráni cirkulácii vzduchu.
- Surové mäso nad hotovým jedlom – riziko kontaminácie.
- Skladovanie vajec v dverách.
- Nastavenie príliš vysokej teploty kvôli úspore energie.
Chladnička nie je len „studená skrinka“. Je to systém s rôznymi teplotnými zónami. Ak pochopíte, kde je najchladnejšie a kde najteplejšie, potraviny vám vydržia dlhšie čerstvé, ušetríte peniaze a ochránite zdravie.