OMYLY Slovákov pri chladničkách: Viete, kam patrí mäso, mlieko či vajcia? Rozhoduje pár stupňov!

Ilustračné foto
BRATISLAVA - Chladnička je v dnešnej modernej dobe už samozrejmosťou. Otvoríme ju niekoľkokrát denne, no málokto si uvedomuje, že jej vnútro nemá všade rovnakú teplotu. Rozdiel dvoch až troch stupňov pritom môže rozhodnúť o tom, či potraviny vydržia čerstvé, alebo sa pokazia skôr, než stihnete uvariť večeru.

Prečo sú niektoré časti chladničky menej „teplotne výhodné“ a iné naopak ideálne na citlivé potraviny?

Prečo nie je v chladničke rovnaká teplota?

Moderné kombinované chladničky fungujú na princípe cirkulácie studeného vzduchu. Studený vzduch je fyzikálne ťažší než teplý, preto prirodzene klesá nadol. Zároveň pri každom otvorení dverí uniká chlad a dnu preniká teplejší vzduch z miestnosti.

Výsledok? V chladničke vznikajú teplotné zóny:

  • Spodné police – najchladnejšie miesto (cca 0 – 3 °C)
  • Stredné police – mierne chladné (cca 3 – 5 °C)
  • Horné police – o niečo teplejšie (cca 5 – 7 °C)
  • Dvere – najteplejšia a najkolísavejšia časť (môže mať aj 8 – 10 °C)

Ak potraviny uložíte nesprávne, skracujete ich trvanlivosť a zvyšujete riziko množení baktérií.

Spodná polica: Najbezpečnejšia zóna pre rizikové potraviny

Sem patria potraviny, ktoré sa kazia najrýchlejšie a predstavujú najvyššie mikrobiologické riziko:

  • surové mäso
  • ryby
  • mleté mäso
  • údeniny krátkej trvanlivosti

Ideálne je skladovať ich v uzavretej nádobe alebo v spodnej zásuvke, aby prípadná šťava nekontaminovala ostatné potraviny. Práve tu je teplota najnižšia a najstabilnejšia.

Stredné police: Mliečne výrobky a hotové jedlá

Tu je stabilná, mierne vyššia teplota. Hodí sa na:

  • jogurty
  • syry
  • maslo
  • tvaroh
  • už uvarené jedlá

Dôležité: Teplé jedlo nikdy nedávajte do chladničky okamžite. Zvýšili by ste vnútornú teplotu a ohrozili ostatné potraviny.

Horné police: Menej citlivé potraviny

Horná časť je teplejšia, preto je vhodná skôr na:

  • džemy
  • zaváraniny
  • nápoje
  • trvanlivé produkty po otvorení

Nie je ideálna na čerstvé mäso ani surové ryby.

Dvere chladničky: Najväčší mýtus o vajciach

Mnohé chladničky majú v dverách držiak na vajcia. Paradoxne ide o najmenej vhodné miesto. Dvere sú najviac vystavené teplotným výkyvom – pri každom otvorení.

Do dverí patria skôr:

  • kečup
  • horčica
  • omáčky
  • nápoje

Vajcia a mlieko je lepšie uložiť hlbšie do chladničky, kde je stabilnejšia teplota.

Zásuvky na zeleninu: Vlhkosť hrá hlavnú rolu

Spodné zásuvky sú navrhnuté tak, aby udržiavali vyššiu vlhkosť. To pomáha zelenine a ovociu nestrácať vodu a nezvädnúť.

Pozor však na miešanie druhov. Niektoré plody (napr. jablká) produkujú etylén, ktorý urýchľuje dozrievanie iných druhov zeleniny.

Najčastejšie chyby Slovákov

  • Preplnená chladnička – bráni cirkulácii vzduchu.
  • Surové mäso nad hotovým jedlom – riziko kontaminácie.
  • Skladovanie vajec v dverách.
  • Nastavenie príliš vysokej teploty kvôli úspore energie.

Chladnička nie je len „studená skrinka“. Je to systém s rôznymi teplotnými zónami. Ak pochopíte, kde je najchladnejšie a kde najteplejšie, potraviny vám vydržia dlhšie čerstvé, ušetríte peniaze a ochránite zdravie. 

