Úrad pripravuje zásadnú zmenu: Elektrina pre domácnosti bude účtovaná podľa dynamických taríf

BRATISLAVA - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pripravuje zásadnú zmenu v účtovaní elektriny - sprístupnenie tzv. dynamických taríf pre domácnosti. Uviedol to hovorca úradu Radoslav Igaz v súvislosti so stredajším (21. 1.) pracovným stretnutím zástupcov ÚRSO a OKTE (Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou), kde sa rokovalo o ďalšom postupe pri ich zavádzaní do praxe.
Hlavnou témou stretnutia podľa Igaza bolo, ako sa budú počítať ceny podľa cien na trhu a ako sa budú tieto ceny v budúcnosti zverejňovať. Účastníci stretnutia sa dohodli, že hoci sa pôvodne uvažovalo o prechode na hodinové ceny, pri zúčtovaní sa pravdepodobne zatiaľ ponechá dnešné 15-minútové rozdelenie. ÚRSO zároveň chce, aby boli ceny pre dynamickú tarifu prehľadne dostupné na stránke OKTE.
Výhody dynamických taríf
Igaz spresnil, že dynamické tarify pre domácnosti znamenajú, že cena elektriny sa počas dňa mení podľa toho, či je na trhu elektrina práve lacná alebo drahá. Ľudia tak môžu prispôsobiť svoju spotrebu elektriny výhodnejším časom, a tým si znížiť celkové náklady na elektrinu.
Dostupnosť pre všetkých odberateľov
„Dynamické tarify chceme sprístupniť všetkým odberateľom vrátane zraniteľných skupín, aby si mohli aktívne znižovať výšku svojich nákladov na elektrinu tým, že budú využívať spotrebiče elektrickej energie vtedy, keď bude cena elektriny najnižšia. Našou ambíciou je vytvoriť dobre fungujúci systém podobný tomu, ktorý využíva priemysel, a zároveň zabezpečiť, aby nové pravidlá fungovali v súlade s pripravovanou novou regulačnou politikou. Som rád, že s OKTE budeme v tejto oblasti efektívne spolupracovať,“ priblížil predseda ÚRSO Jozef Holjenčík. „ÚRSO pripraví prvý návrh pravidiel, ktorý určí, čo majú robiť OKTE, dodávatelia aj distribučné spoločnosti. Tento návrh sa neskôr premietne do vyhlášky,“ vysvetlil Holjenčík.
Igaz dodal, že ÚRSO plánuje aj verejnú diskusiu s účastníkmi trhu a odbornou verejnosťou a informačnú kampaň, aby občanom SR podrobne vysvetlil pripravované zmeny. OKTE je dcérska spoločnosť Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy. OKTE je regulovaný subjekt, ktorý podlieha regulácii zo strany ÚRSO.