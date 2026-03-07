Sobota7. marec 2026, meniny má Tomáš, zajtra Alan, Alana

Koniec jednej éry v opozičnej SaS: Sulík na kandidátke neprešiel, Cigániková končí v republikovej rade

Branislav Gröhling
BRATISLAVA - Delegáti kongresu opozičnej SaS odmietli návrh, aby bol bývalý šéf strany Richard Sulík na kandidátnej listine SaS do nasledujúcich parlamentných volieb. Rozhodli tiež o viacerých personálnych zmenách v straníckych orgánoch. V republikovej rade SaS skončili Jana Bittó Cigániková a Martin Barto, mandát v nej získali Ľudovít Paulis, Peter Čech a Miroslava Bátovská. O výsledkoch 22. kongresu informovali z komunikačného oddelenia strany.

Kongres SaS odmietol návrh, aby bol Sulík na kandidátke do ďalších volieb (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

„Na sobotňajšom kongrese sme hlasovali aj o uznesení, ktoré navrhol Dušan Kelle, o tom, aby Richard Sulík bol v najbližších parlamentných voľbách na kandidátnej listine. Tento návrh neprešiel, dostal iba dva hlasy, a to od navrhovateľa Dušana Kelleho a Jany Bittó Cigánikovej,“ poznamenal líder SaS Branislav Gröhling.

Gröhling uzatvára kapitolu a plánuje budúcnosť

Gröhling to vníma ako podporu svojho rozhodnutia a jasný signál, že strana sa chce sústrediť na budúcnosť. „Drvivá väčšina delegátov podporila moje rozhodnutie. Táto kapitola je uzavretá a SaS pokračuje v písaní nového príbehu. Pred dvadsiatimi rokmi bolo Slovensko tatranským tigrom a SaS chce byť tou stranou, ktorá v budúcej vláde pomôže Slovensku opäť sa k tomuto úspechu vrátiť,“ dodal.

SaS na kongrese rozhodla aj o viacerých personálnych zmenách v straníckych orgánoch. Volili si napríklad troch členov republikovej rady strany, keďže mandát v nej končil Paulisovi, Bartovi a Bittó Cigánikovej. Svoj mandát obhájil len Paulis, delegáti si okrem neho do republikovej rady zvolili Čecha a Bátovskú. SaS do rozhodcovskej komisie zvolila Daniel Kraveca a do revíznej komisie Petra Jurča.

Bittó Cigániková zo SaS nateraz neodchádza, do budúcna chce stáť pri Sulíkovi

„Zostávam v strane s tým, že uvidím, aký ďalší vývoj bude v kandidatúre Richarda Sulíka. Či vôbec kandidovať bude. Úprimne, ľudsky, ja neviem úplne urobiť takýto obrat, že keď fúka iný vietor, tak ja hneď prezlečiem kabát. Čiže toto nie som úplne ja. A neviem sa nejakým spôsobom vykašľať na človeka, ktorý stvoril stranu, ktorú som považovala za ideálnu. SaS už jednoducho od dnes bude iná,“ uviedla Bittó Cigániková.

 
 

Rozhodnutie väčšiny členov kongresu však rešpektuje. Priznala tiež, že svoj koniec v republikovej rade SaS očakávala. „Predseda Branislav Gröhling mal podporu. Ja som nevedela, akú veľkú. Je to jednoznačné, členovia rozhodli (...). Pokúsila som sa bojovať za to, čomu verím. Členovia to vidia jednoducho inak. Jednoznačne stoja za tým, o čom rozhodol Branislav Gröhling. A pre mňa je to týmto pádom vybavené. Dnes je posledný deň, kedy sa k tomuto vyjadrujem,“ poznamenala.

Odmietnutie návrhu, aby bol Sulík na kandidátnej listine SaS do nasledujúcich parlamentných volieb, je podľa Bittó Cigánikovej šokujúce. „Dostal hlas od predkladateľa a odo mňa. Pre mňa je to šokujúce (...), mne nepripadá tá vec až taká jednoznačná takto si popraviť zakladateľa a čestného predsedu,“ okomentovala.

Rozhodnutie stáť v budúcnosti po boku Sulíka vníma ako ľudské gesto. „Nechcem človeka, ktorý mi dal životnú príležitosť a vybudoval SaS, opustiť. Chcem stáť po jeho boku. Ak on sa rozhodne, že bude inde kandidovať, budem kandidovať s ním. Ale možno sa rozhodne, že kandidovať nebude a potom ani ja,“ dodala poslankyňa.

