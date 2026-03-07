Ktoré kvety najviac vystihujú známe celebrity? Takáto kytica sa hodí pre Daru a táto pre Pauhofovú

Aké kvety vystihujú naše známe osobnosti? (Zdroj: archív)
BRATISLAVA - Deň žien je každoročne spojený s kvetmi, no tentoraz dostal aj poriadne hviezdny rozmer. Tentoraz ide o kytice inšpirované známymi slovenskými osobnosťami – každá symbolizuje charakter, energiu a ženskosť celebrít, ktoré poznáme z obrazoviek, koncertných pódií či divadelných javísk.
Kvetinové kompozície spojili svet kvetov so svetom šoubiznisu a výsledkom sú originálne aranžmány, ktoré podľa tvorcov vystihujú osobnosť známych Sloveniek. Karafiáty podľa ich pohľadu dokonale odrážajú Adelu Vinczeovú. „Sú nenápadné, výnimočné, inteligentne elegantné a majú charakter,“ vysvetľujú kvetinári z Flowers Drive by LaskyKvet.
Adela Vinczeová (Zdroj: Flowers Drive by LaskyKvet)
V jemných pastelových tulipánoch sa zas odráža herečka Táňa Pauhofová. Je krehá a elegantná, no s hĺbkou a tichou vnútornou silou. Diana Mórová je zosobnená výraznými červenými francúzskymi ružami. „Sú sebavedomé, výrazné a neprehliadnuteľné, presne ako Diana," tvrdia kvetinári. Farebný kvetinový košík zas vystihuje Zdenu Studenkovú – plný života, elegancie a nadčasového šarmu.
Táňa Pauhofová (Zdroj: Flowers Drive by LaskyKvet)
Francúzske ruže odrážajú aj charakter Dary Rolins – ikonické, ženské a sebavedomé. Pre Máriu Čírovú vznikla výnimočná kytica, nežná, autentická a plná emócie. Kvety pri príležitosti MDŽ tak nehovoria len o jari či romantike, ale aj o osobnostiach, ktoré inšpirovali ich podobu.
Diana Mórová (Zdroj: Flowers Drive by LaskyKvet)
