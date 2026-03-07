Sexi nevesta v sieťovaných pančuškách bez sukne: Toto dokáže po 40 rokoch jedine MADONNA!

MILÁNO - Kráľovná popu opäť rozvírila vody módneho sveta. Madonna sa spojila s ikonickým talianskym módnym domom Dolce & Gabbana a výsledkom je provokatívny projekt s názvom „La Bambola“. A ako je pri Madonne zvykom, nejde len o hudbu. Ide o drámu, symboliku a poriadne sexi look, ktorý pripomína ikonický model z hitu Like a Virgin.
Prekonať Madonnu dokáže len samotná Madonna. Inak tomu nie je ani v jej najnovšom projekte, v ktorom sa spojila s módnym domom Dolce & Gabbana. Ten je známy svojou tendenciou kombinovať katolícke symboly, sensualitu a taliansku tradíciu. Madonna v piesni „La Bambola“ stvárňuje tajomnú, takmer náboženskú postavu, ktorá balansuje medzi nevinnosťou a provokáciou. Presne ten kontrast, ktorý ju preslávil už v 80. rokoch.
A aby bolo jasné, že Madonna nič nerobí polovičato, cover verziu piesne „La bambola“, ktorá je pôvodne slávny taliansky hit z roku 1968 od speváčky Patty Pravo, zaspievala celú v Taliančine. Je to vôbec prvýkrát, čo v tomto jazyku naspievala celú peiseň, a je očarujúca. Pozrite sa sami: