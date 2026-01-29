Štvrtok29. január 2026, meniny má Gašpar, zajtra Ema

Padol prvý tohtoročný rozprávkový jackpot: Výherca pochádza z okolia Nitry, TIETO čísla mu priniesli bohatstvo!

Prvý jackpot je tu! Zobraziť galériu (2)
Prvý jackpot je tu! (Zdroj: TASR/Henrich Mišovič, gettyimages.com)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz

NITRA - Jednoduchým poradím čísel si vydláždil cestu k rozprávkovej výhre. Reč je o prvom tohtoročnom slovenskom jackpote, ktorý konečne padol. Jeho výherca pochádza z okolia Nitry a tento rad čísel mu priniesol sumu, vďaka ktorej nebude musieť mať už žiadne životné starosti.

Na prvý jackpot v roku 2026 upozornila štátna stávková spoločnosť Tipos. Išlo o prvý ťah v lotérii LOTO, ktorý prebehol v stredu 28. januára. Túto lotériu prevádzkuje samotný Tipos. Výherca mal také šťastie, že trafil úplne všetky vyžrebované čísla, a to: 5, 12, 25, 29, 39, 43 - 36.

Padol prvý tohtoročný rozprávkový
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Getty Images)

Šťastie mal aj východniar a hráči z okolia Žiliny

"Veľké šťastie zažil v ten istý deň aj hráč z Prešovského kraja v číselnej lotérii Všetko alebo nič. Zvolil si náhodný výber čísel a za svoju stávku zaplatil 4,50 eura. Hoci neuhádol ani jedno číslo, práve táto kombinácia v tejto hre znamená výhru 100 000 eur," dodal Tipos.

Trojicu veľkých výhier však ešte uzatvára úspech v hre LOTO 5 z 35, kde v Žilinskom kraji padla výhra v 1. poradí vo výške 20 000 eur. "Hráč si zvolil vlastné čísla, stávku podal v deň žrebovania a zaplatil 4,50 eura. Rovnako v deň žrebovania bola podaná aj výherná stávka v hre Všetko alebo nič," spresnil Tipos.

Poriadne si prilepší

Prvému zmienenému hráčovi z okolia Nitry to však zaručilo výhru, vďaka ktorej môže byť na veľmi dlhú dobu "za vodou". Ide o výhru 500-tisíc eur. Tú získal hráč, ktorý stávku v hre LOTO uzatvoril v Nitrianskom kraji. Zároveň tak ide aj o prvý tohtoročný jackpot v hre LOTO.

Napriek tomu sa táto výhra stále ani z diaľky nedotýka rekordu, ktorý je vo výške 11 002 674,93 eur. Ten padol ešte v januári 2009.

V hre LOTO ide o to, aby hráč tipoval poradie 6 čísel z číselného radu od 1 do 49. Žrebuje sa každú stredu, piatok a nedeľu. Ide o 6 výherných čísel a 1 dodatkové číslo pre 1. ťah a 6 výherných čísel a 1 dodatkové číslo pre 2. ťah. Výška vkladu sa rovná jednému tipu a na jedno stávkové obdobie pre 1. a 2. ťah hry je 1 euro.

Minimálna garantovaná výška jackpotu pre 1. ťah je už spomínaných 500 000 eur.

Viac o téme: VýhraLotériaTiposNitriansky kraj
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Olympijská horúčka dorazí na
Olympijská horúčka dorazí na Slovensko! Jasná sa zmení na dejisko ZOH – vstup je ZADARMO
Dobre vedieť
Vyhral MILIÓNY, no nikdy
Vyhral MILIÓNY, no nikdy si po ne neprišiel: TOTO sú najväčšie prepadnuté jackpoty sveta! Patríte medzi smoliarov aj vy?
Zaujímavosti
Legenda krasokorčuľovania, hokejisti aj
Legenda krasokorčuľovania, hokejisti aj vianočný punč. Toto nemôžete zmeškať!
Dobre vedieť
Noc Nádejí 2025 –
Noc Nádejí 2025 – 16. ročník benefičného galavečera v znamení hudby, solidarity a nádeje
Dobre vedieť

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Nakládka a odoslanie pomoci zo zbierky Teplo pre Ukrajinu
Nakládka a odoslanie pomoci zo zbierky Teplo pre Ukrajinu
Správy
Zuzana Plačková o pocitoch pred dcérkiným pôrodom
Zuzana Plačková o pocitoch pred dcérkiným pôrodom
Prominenti
Národný onkologický ústav vykonáva mobilný hospic pre onkologických pacientov
Národný onkologický ústav vykonáva mobilný hospic pre onkologických pacientov
Správy

Domáce správy

Minister školstva, vedy, výskumu,
Slovensko a Poľsko o školstve: Drucker rokuje s Nowackou v Nikózii
Zahraničné
Fico útočí na Brusel:
Fico útočí na Brusel: Zakázali ruský plyn a teraz sa boja závislosti od USA
Domáce
Mária Kolíková
SaS kritizuje prezidenta: V prípade nehody šéfa SIS má Pellegrini riešiť viac než len dopravný priestupok
Domáce
Banská Bystrica rieši zvýšený výskyt líšok a medveďov na sídliskách: Obyvateľov vyzývajú na opatrnosť
Banská Bystrica rieši zvýšený výskyt líšok a medveďov na sídliskách: Obyvateľov vyzývajú na opatrnosť
Banská Bystrica

Zahraničné

Minister školstva, vedy, výskumu,
Slovensko a Poľsko o školstve: Drucker rokuje s Nowackou v Nikózii
Zahraničné
Budapešť pritvrdzuje: Petícia proti
Budapešť pritvrdzuje: Petícia proti financovaniu Ukrajiny koluje už medzi obyvateľmi
Zahraničné
EÚ pritvrdzuje voči Iránu:
EÚ pritvrdzuje voči Iránu: Schválila sankcie za potlačenie protestov aj podporu Ruska
Zahraničné
Kritizoval ich, teraz ich
Kritizoval ich, teraz ich berie: Nákup stíhačiek F-35 má zelenú od premiéra Babiša
Zahraničné

Prominenti

Posledná rozlúčka s Monikou
Posledná rozlúčka s Monikou Jákliovou (†31): Utrápená mama a... Boráros sa pri rakve rozplakal
Domáci prominenti
Dominika Cibulková s manželom
POTVRDENÉ Veľkej láske je koniec... Dominika Cibulková prehovorila: ROZVOD po 10 rokoch!
Domáci prominenti
Monika Jákliová
POHREB Moniky Jákliovej (†31): Dôležitá osoba bude chýbať!
Domáci prominenti
Sharon Stone
Šokujúce tajomstvo Sharon Stone: Rozpráva sa s duchmi... Po desivom zážitku!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Klenot Lamanšského prielivu: Na
Klenot Lamanšského prielivu: Na ostrove Sark nejazdia autá a život plynie pomaly
dromedar.sk
Lekári si mysleli, že
Lekári si mysleli, že operujú nádor: Keď uvideli, čo v sebe žena nosila 56 rokov, zostali v nemom úžase!
Zaujímavosti
Nejde len o kazy!
Nejde len o kazy! Lekári varujú: Ak zanedbáte TÚTO rannú rutinu, koledujete si o CUKROVKU a ZÁPAL v tele
Zaujímavosti
Váš obľúbený lepeňák vám
Váš obľúbený lepeňák vám potichu ničí srdce: TOTO v šunke a saláme zvyšuje riziko infarktu! Dávate si ho na desiatu aj vy?
Zaujímavosti

Dobré správy

Presladené sirupy už Slovákov
Daň z cukru spravila Slovákom poriadne škrty v rozpočte: Nahradí sladké sirupy táto novinka?
hashtag.sk
REDMI Note 15 Pro+
Nová séria smartfónov REDMI Note 15: Keď sa titánska odolnosť spojí s dlhšou výdržou a profi fotoaparátmi
Domáce
Novinka, ktorú Slováci v
Známa značka predstavuje novinku, aká tu ešte nebola: Všimli ste si ju v obchodoch aj vy?
Domáce
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce

Ekonomika

Ďalší ročník spoznal dôchodkový vek: Pozrite si, kedy pôjdu do penzie ľudia narodení v roku 1968!
Ďalší ročník spoznal dôchodkový vek: Pozrite si, kedy pôjdu do penzie ľudia narodení v roku 1968!
Dopravná revolúcia v Trnave: Polovica MHD už bude jazdiť na elektrinu, pozrite si nové autobusy za 12 miliónov! (foto)
Dopravná revolúcia v Trnave: Polovica MHD už bude jazdiť na elektrinu, pozrite si nové autobusy za 12 miliónov! (foto)
Kúpite si nový dlhopis od štátu? Kamenický prezradil detaily, vypočítajte si výnosy! (kalkulačka)
Kúpite si nový dlhopis od štátu? Kamenický prezradil detaily, vypočítajte si výnosy! (kalkulačka)
Obmedzenie 13. dôchodkov či ďalšie zvyšovanie DPH? Kamenický reaguje na odporúčania MMF
Obmedzenie 13. dôchodkov či ďalšie zvyšovanie DPH? Kamenický reaguje na odporúčania MMF

Šport

Lyžiarky ani nepustili na zjazdovku, organizátori v Crans Montane reagovali na vzniknutú situáciu
Lyžiarky ani nepustili na zjazdovku, organizátori v Crans Montane reagovali na vzniknutú situáciu
Lyžovanie
VIDEO Z jasného duelu bola dráma: Bláznivý druhý set, poznáme obe finalistky Australian Open
VIDEO Z jasného duelu bola dráma: Bláznivý druhý set, poznáme obe finalistky Australian Open
Ženy
FC Gangwon – ŠK Slovan Bratislava: Online prenos z prípravného zápasu
FC Gangwon – ŠK Slovan Bratislava: Online prenos z prípravného zápasu
Slovensko
VIDEO Neuveriteľný záver v Lisabone: Benfica porazila Real po góle brankára, Mourinho v extáze
VIDEO Neuveriteľný záver v Lisabone: Benfica porazila Real po góle brankára, Mourinho v extáze
Liga majstrov

Auto-moto

TEST: Citroen C3 Turbo - prekvapivo príjemný ratlík. Síce hryzie, no nie veľmi
TEST: Citroen C3 Turbo - prekvapivo príjemný ratlík. Síce hryzie, no nie veľmi
Klasické testy
Nové Mitsubishi Grandis odštartovalo predaj na Slovensku. Pekné ceny, dobrá ponuka
Nové Mitsubishi Grandis odštartovalo predaj na Slovensku. Pekné ceny, dobrá ponuka
Novinky
Začína nová éra divízie M: plne elektrické modely BMW M Neue Klasse
Začína nová éra divízie M: plne elektrické modely BMW M Neue Klasse
Správy
Začína sa výstavba najdlhšieho z chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Začína sa výstavba najdlhšieho z chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Doprava

Kariéra a motivácia

7 zručností, ktoré vám pomôžu dostať sa v roku 2026 na líderskú pozíciu
7 zručností, ktoré vám pomôžu dostať sa v roku 2026 na líderskú pozíciu
Kariérny rast
Neprajník vo vašom okolí? Ako sa nenechať zdržiavať kolegom, ktorí vám závidia úspech
Neprajník vo vašom okolí? Ako sa nenechať zdržiavať kolegom, ktorí vám závidia úspech
Vzťahy na pracovisku
Máte pocit, že váš to do list nikdy nekončí? Tento jednoduchý systém vám môže zachrániť pracovný deň aj hlavu
Máte pocit, že váš to do list nikdy nekončí? Tento jednoduchý systém vám môže zachrániť pracovný deň aj hlavu
Rady, tipy a triky
Blíži sa ekonomická kríza? Tieto signály by ste nemali ignorovať a takto sa na ňu pripraviť
Blíži sa ekonomická kríza? Tieto signály by ste nemali ignorovať a takto sa na ňu pripraviť
Trendy na trhu práce

Varenie a recepty

Krémové gnocchi s kuracím mäsom a špenátom. Rýchly obed z jednej panvice, ktorý zvládnete do 40 minút.
Krémové gnocchi s kuracím mäsom a špenátom. Rýchly obed z jednej panvice, ktorý zvládnete do 40 minút.
23 top receptov na bravčové na prírodno na rôzne spôsoby bez obaľovania a vyprážania
23 top receptov na bravčové na prírodno na rôzne spôsoby bez obaľovania a vyprážania
Najlepšie jedlá zo zemiakov: Poctivé recepty z našich kuchýň
Najlepšie jedlá zo zemiakov: Poctivé recepty z našich kuchýň
Výber receptov
Kávová revolúcia vo Vietname: Éru robusty strieda specialty arabica – a READY AFTER bol pri tom
Kávová revolúcia vo Vietname: Éru robusty strieda specialty arabica – a READY AFTER bol pri tom
Rady a tipy

Technológie

Samsung práve potvrdil novú funkciu pre svoje telefóny. Ochráni ťa pred „nakukovačmi“ na displej mobilu
Samsung práve potvrdil novú funkciu pre svoje telefóny. Ochráni ťa pred „nakukovačmi“ na displej mobilu
Bezpečnosť
Viac ako 10 000 snímok mozgu ukázalo, prečo sa pamäť s vekom zhoršuje a nejde len o jeden problém
Viac ako 10 000 snímok mozgu ukázalo, prečo sa pamäť s vekom zhoršuje a nejde len o jeden problém
Veda a výskum
WhatsApp práve spravil zásadnú zmenu bez upozornenia používateľov. Rust má obmedziť jeden z najnebezpečnejších typov útokov
WhatsApp práve spravil zásadnú zmenu bez upozornenia používateľov. Rust má obmedziť jeden z najnebezpečnejších typov útokov
Aplikácie a hry
Splynieme s AI a strojmi už o pár rokov? Vizionár, ktorý sa v minulosti triafal až znepokojivo presne, prezradil, kedy sa tak stane
Splynieme s AI a strojmi už o pár rokov? Vizionár, ktorý sa v minulosti triafal až znepokojivo presne, prezradil, kedy sa tak stane
Bulvár

Bývanie

Teplé drevo je späť a linky budú korenisté, no zrejme si ich nevšimnete. Toto je 7 kuchynských trendov pre rok 2026
Teplé drevo je späť a linky budú korenisté, no zrejme si ich nevšimnete. Toto je 7 kuchynských trendov pre rok 2026
Pôsobí stroho a chladne, ale jeho vnútro je úplne iné! Architekti v dome vytvorili hrejivý a nadčasový domov!
Pôsobí stroho a chladne, ale jeho vnútro je úplne iné! Architekti v dome vytvorili hrejivý a nadčasový domov!
7 (+4) skvelých tipov, čo urobiť zo starých obliečok na vankúše. Niektoré by vám zrejme ani nenapadli!
7 (+4) skvelých tipov, čo urobiť zo starých obliečok na vankúše. Niektoré by vám zrejme ani nenapadli!
Tieto veci môžu drevené kuchynské skrinky zničiť, radšej sa im vyhnite! Takto ju podľa odporúčaní vyčistite bezpečne
Tieto veci môžu drevené kuchynské skrinky zničiť, radšej sa im vyhnite! Takto ju podľa odporúčaní vyčistite bezpečne

Pre kutilov

Neničte si vinič! Tieto chyby pri zimnom reze môžu ohroziť budúcu úrodu aj zdravie samotných krov
Neničte si vinič! Tieto chyby pri zimnom reze môžu ohroziť budúcu úrodu aj zdravie samotných krov
Záhrada
Kedy je správny čas vykonať predjarný postrek a proti čomu účinkuje
Kedy je správny čas vykonať predjarný postrek a proti čomu účinkuje
Záhrada
Dve najväčšie chyby pri predpestovaní papriky: Robí ich až 80 % záhradkárov!
Dve najväčšie chyby pri predpestovaní papriky: Robí ich až 80 % záhradkárov!
Záhrada
Máte ho pri dreze, no nevyužívate ho naplno: 13 praktických spôsobov, ako využiť saponát
Máte ho pri dreze, no nevyužívate ho naplno: 13 praktických spôsobov, ako využiť saponát
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stále jej neveria: Simona Krainová má najlepšiu postavu, akú mala, vstáva o piatej a ukázala, kedy a ako cvičí
Zahraničné celebrity
Stále jej neveria: Simona Krainová má najlepšiu postavu, akú mala, vstáva o piatej a ukázala, kedy a ako cvičí
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ďalšia MIMORIADNA tragédia pri
Domáce
Ďalšia MIMORIADNA tragédia pri Vranove nad Topľou! Nákladiak zrazil 5-ročného chlapca, zomrel
Padol prvý tohtoročný rozprávkový
Domáce
Padol prvý tohtoročný rozprávkový jackpot: Výherca pochádza z okolia Nitry, TIETO čísla mu priniesli bohatstvo!
BEŠTIA z východu sa
Domáce
BEŠTIA z východu sa vracia: Do Európy prídu arktické mrazy, hrozí až -30°C! TAKTO zasiahne Slovensko
Daniel Bombic
Domáce
Pokračuje súd s Bombicom: Púšťali videá a čítali príspevky na sociálnej sieti! Vypovedal aj znalec

Ďalšie zo Zoznamu