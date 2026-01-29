Padol prvý tohtoročný rozprávkový jackpot: Výherca pochádza z okolia Nitry, TIETO čísla mu priniesli bohatstvo!

NITRA - Jednoduchým poradím čísel si vydláždil cestu k rozprávkovej výhre. Reč je o prvom tohtoročnom slovenskom jackpote, ktorý konečne padol. Jeho výherca pochádza z okolia Nitry a tento rad čísel mu priniesol sumu, vďaka ktorej nebude musieť mať už žiadne životné starosti.
Na prvý jackpot v roku 2026 upozornila štátna stávková spoločnosť Tipos. Išlo o prvý ťah v lotérii LOTO, ktorý prebehol v stredu 28. januára. Túto lotériu prevádzkuje samotný Tipos. Výherca mal také šťastie, že trafil úplne všetky vyžrebované čísla, a to: 5, 12, 25, 29, 39, 43 - 36.
Šťastie mal aj východniar a hráči z okolia Žiliny
"Veľké šťastie zažil v ten istý deň aj hráč z Prešovského kraja v číselnej lotérii Všetko alebo nič. Zvolil si náhodný výber čísel a za svoju stávku zaplatil 4,50 eura. Hoci neuhádol ani jedno číslo, práve táto kombinácia v tejto hre znamená výhru 100 000 eur," dodal Tipos.
Trojicu veľkých výhier však ešte uzatvára úspech v hre LOTO 5 z 35, kde v Žilinskom kraji padla výhra v 1. poradí vo výške 20 000 eur. "Hráč si zvolil vlastné čísla, stávku podal v deň žrebovania a zaplatil 4,50 eura. Rovnako v deň žrebovania bola podaná aj výherná stávka v hre Všetko alebo nič," spresnil Tipos.
Poriadne si prilepší
Prvému zmienenému hráčovi z okolia Nitry to však zaručilo výhru, vďaka ktorej môže byť na veľmi dlhú dobu "za vodou". Ide o výhru 500-tisíc eur. Tú získal hráč, ktorý stávku v hre LOTO uzatvoril v Nitrianskom kraji. Zároveň tak ide aj o prvý tohtoročný jackpot v hre LOTO.
Napriek tomu sa táto výhra stále ani z diaľky nedotýka rekordu, ktorý je vo výške 11 002 674,93 eur. Ten padol ešte v januári 2009.
V hre LOTO ide o to, aby hráč tipoval poradie 6 čísel z číselného radu od 1 do 49. Žrebuje sa každú stredu, piatok a nedeľu. Ide o 6 výherných čísel a 1 dodatkové číslo pre 1. ťah a 6 výherných čísel a 1 dodatkové číslo pre 2. ťah. Výška vkladu sa rovná jednému tipu a na jedno stávkové obdobie pre 1. a 2. ťah hry je 1 euro.
Minimálna garantovaná výška jackpotu pre 1. ťah je už spomínaných 500 000 eur.