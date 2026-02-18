Pátranie po výhercovi rozprávkového jackpotu! Neznámy šťastlivec má už len pár dní a príde o 10 miliónov

LONDÝN - Neznámy šťastlivec z Veľkej Británie má na dosah majetok, o ktorým sa iným ani nesníva, no možno o tom ani netuší. Majiteľ výherného tiketu v hodnote viac ako 10,6 milióna libier má totiž už len posledných pár týždňov na to, aby sa prihlásil o svoju rozprávkovú výhru. Ak tak neurobí do stanoveného termínu, o milióny definitívne príde.
Predstavitelia britskej Národnej lotérie spustili intenzívne pátranie po tajomnom hráčovi, ktorý v októbrovom žrebovaní trafil všetkých šesť hlavných čísel: 06, 08, 12, 33, 49, 59. Tento tip mu zabezpečil presne 10 633 323 libier. Problémom však je, že o výhru sa doposiaľ nikto neprihlásil a čas neúprosne beží.
Víťazný tiket bol zakúpený v londýnskej štvrti Bexley ešte 4. októbra 2025. Pravidlá lotérie sú v tomto smere neúprosné – výhercovia majú na uplatnenie svojho nároku presne 180 dní odo dňa žrebovania. Pre majiteľa tohto konkrétneho tiketu to znamená, že sa musí ozvať najneskôr do 2. apríla 2026. Informuje o tom portál GB News.
Vyhral MILIÓNY, no nikdy si po ne neprišiel: TOTO sú najväčšie prepadnuté jackpoty sveta! Patríte medzi smoliarov aj vy?
Peniaze môžu skončiť v charite
Šéfovia lotérie apelujú na všetkých, ktorí sa v inkriminovanom čase pohybovali v oblasti Bexley, aby si skontrolovali svoje staré tikety, vrecká na bundách či odkladacie priestory v autách. Ak sa výherca neozve do stanoveného dátumu, celá suma prepadne v prospech projektov financovaných Národnou lotériou, ktoré podporujú mládež či životné prostredie.
Podľa Andyho Cartera, hlavného poradcu pre výhercov, ide o život meniacu sumu a je nesmierne zriedkavé, aby takto vysoký jackpot zostal nevyzdvihnutý až do posledných chvíľ. Šanca, že niekto nosí v peňaženke papierik v hodnote luxusnej vily a súkromného lietadla bez toho, aby o tom vedel, je podľa neho fascinujúca aj tragická zároveň.
„Predstavte si túto sumu na svojom bankovom účte – je to obrovský jackpot. Povedzte to priateľom, skontrolujte si vrecká, skontrolujte si tikety, pretože to môžete byť práve vy,“ uviedol.