Noví podpredsedovia KDH: Horecký a Stachura doplnili vedenie hnutia

Ján Horecký a Peter Stachura. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Ramon Leško)
RUŽOMBEROK - Novým podpredsedami KDH sa stali Ján Horecký a Peter Stachura. Rozhodli o tom delegáti celoslovenského snemu KDH, ktorý sa v sobotu konal v Ružomberku. Obaja doplnili trojicu doterajších podpredsedov hnutia, ktorými sú Viliam Karas, Igor Janckulík a Marián Čaučík.
Tlačová konferencia strany KDH na tému: Podivné zmluvy v rezorte Richarda Takáča (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
O dve nové podpredsednícke pozície sa uchádzali traja kandidáti. Popri Horeckom a Stachurovi sa dôveru delegátov snemu snažila získať aj Monika Kolejáková. Tá v tajnej voľbe získala 95 hlasov. Stachurovi odovzdalo hlas 159 delegátov a Horecký získal 205 hlasov. Celkovo bolo odovzdaných 245 hlasovacích lístkov, z ktorých bol jeden neplatný.