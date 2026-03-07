Sobota7. marec 2026, meniny má Tomáš, zajtra Alan, Alana

Tvrdé slová z Bieleho domu: Podľa Trumpa bude dnes Irán veľmi silno zasiahnutý!

Ilustračný obrázok
(Zdroj: TASR/AP/Hassan Ammar, TASR/AP Photo/Alex Brandon)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

WASHINGTON - Irán sa vďaka neúprosným americko-izraelským útokom ospravedlnil a vzdal svojim blízkovýchodným susedom, vyhlásil v sobotu šéf Bieleho domu Donald Trump. Prezident USA zároveň prisľúbil, že Irán „bude dnes veľmi silno zasiahnutý“, informujú správy agentúr AP a AFP.

„Irán, ktorý je bitý do PEKLA, sa ospravedlnil a vzdal svojim blízkovýchodným susedom a sľúbil, že na nich už nebude strieľať. Tento sľub dal len kvôli neúprosnému útoku USA a Izraela,“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social. Podľa amerického prezidenta chcel Irán ovládnuť Blízky východ a „prvýkrát za tisíce rokov prehral s okolitými krajinami“. „Irán už nie je ‚tyranom Blízkeho východu’, ale skôr ‚PORAZENÝM BLÍZKEHO VÝCHODU’ a bude ním ešte mnoho desaťročí, kým sa nevzdá alebo, čo je pravdepodobnejšie, úplne nezrúti,“ vyhlásil Trump.

Šéf Bieleho domu následne Iránu pohrozil novými útokmi na ciele, na ktoré dosiaľ USA neútočili. „Irán bude dnes (v sobotu) veľmi silno zasiahnutý! Kvôli zlému správaniu Iránu sú oblasti a skupiny ľudí, ktoré doteraz neboli považované za ciele útoku, vážne zvažované s cieľom ich úplného zničenia a istej smrti,“ dodal.

Iránsky prezident Masúd Pezeškiján sa v sobotu ospravedlnil susedným krajinám za útoky, ku ktorým došlo počas vojny s Izraelom a USA. Oznámil, že pokiaľ tieto štáty nebudú útočiť na Irán, nebude už ani Irán cieliť na ich územia.

Viac o téme: útok USADonald TrumpIránIzrael
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Prvý týždeň vojny v
Prvý týždeň vojny v Iráne: USA zasiahli tisíce cieľov a zničili desiatky lodí
Zahraničné
FOTO ONLINE Letisko v Dubaji
ONLINE Letisko v Dubaji opäť uzavreli: Bezpečnostný poplach kvôli dronom, tisíce ľudí odviedli do vlakových tunelov
Zahraničné
Surface-to-air missiles with radar
Rusko má pomáhať Iránu v konflikte: Podľa USA mu poskytuje informácie pre útoky na americké ciele
Zahraničné
Mojtaba Chameneí je novým
Šokujúce odhalenie: Chameineího syn má problém so sexom! Do Londýna chodil trénovať
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Nechcem byť zlým prorokom, ale... Chlebcová a hrozbe vojny: Zomrelo málo ľudí, aby sme sa spamätali
Nechcem byť zlým prorokom, ale... Chlebcová a hrozbe vojny: Zomrelo málo ľudí, aby sme sa spamätali
Prominenti
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
Správy
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
Správy

Domáce správy

FOTO Nočný požiar v Košiciach:
Nočný požiar v Košiciach: Dvojpodlažnú chatu zachvátili plamene, zasahovali hasiči
Domáce
Mrazivý nález v Bratislave:
Mrazivý nález v Bratislave: Polícia objavila dve mŕtve telá pri Starej Prachárni, zadržaný bol jeden muž
Domáce
Poďakovanie z Azerbajdžanu pre
Poďakovanie z Azerbajdžanu pre Pellegriniho: Prezident Alijev ocenil jeho zásadový postoj a solidaritu
Domáce
Riaditeľ kúpeľov Vadaš v Štúrove po 19 rokoch končí, mesto hľadá nového riaditeľa
Riaditeľ kúpeľov Vadaš v Štúrove po 19 rokoch končí, mesto hľadá nového riaditeľa
Nitra

Zahraničné

Tvrdé slová z Bieleho
Tvrdé slová z Bieleho domu: Podľa Trumpa bude dnes Irán veľmi silno zasiahnutý!
Zahraničné
Poďakovanie z Azerbajdžanu pre
Poďakovanie z Azerbajdžanu pre Pellegriniho: Prezident Alijev ocenil jeho zásadový postoj a solidaritu
Domáce
FOTO ONLINE Letisko v Dubaji
ONLINE Letisko v Dubaji opäť uzavreli: Bezpečnostný poplach kvôli dronom, tisíce ľudí odviedli do vlakových tunelov
Zahraničné
Británia odhalila svoje zariadenia
Británia odhalila svoje zariadenia na Ukrajine: Slúžia na opravy vojenskej techniky
Zahraničné

Prominenti

FOTO Aké kvety vystihujú naše
Ktoré kvety najviac vystihujú známe celebrity? Takáto kytica sa hodí pre Daru a táto pre Pauhofovú
Domáci prominenti
Manželia Vrbovskí
Návrat z ostreľovaných emirátov. Jasmina je už so synom doma! Emotívne VIDEO: Takto ich vítal Rytmus
Domáci prominenti
Machine Gun Kelly
DRÁMA na koncerte Machine Gun Kellyho: VIDEO Desivý pád fanúšičky... To muselo bolieť!
Zahraniční prominenti
Kapela Elán hlási definitívny
Na koho to ešte hrajú?! Elán hlási koniec už po ŠIESTYKRÁT: Náhoda pred októbrovým megakoncertom?
Domáci prominenti

Zaujímavosti

FOTO Obrovský kameň zablokoval vchod
Chcel ísť do práce, no dvere sa nedali otvoriť: Obyvateľov bytovky v noci uväznil záhadný balvan!
Zaujímavosti
Zabudnutý poklad: Mal strieborný
Zabudnutý poklad: Mal strieborný faraón bohatšiu hrobku ako Tutanchamón?
dromedar.sk
Vezmite surový zemiak a
Vezmite surový zemiak a urobte TOTO: Skrytý TRIK expertky, ktorý vyčistí aj tie NAJČIERNEJŠIE PLECHY na pečenie!
Zaujímavosti
Ženy trpia DLHŠIE a
Ženy trpia DLHŠIE a nie je to len v ich hlave: Vedci objavili molekulu, ktorá u mužov bolesť doslova VYPÍNA!
Zaujímavosti

Dobré správy

Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo
Slováci môžu tento rok
Dobrá správa pre slovenské domácnosti: V tomto reťazci nájdete lacnejšie potraviny ako pred rokom
Domáce
Ako sú na tom
Ako sú na tom ceny potravín na Slovensku? V tomto reťazci ich nájdete o pätinu nižšie ako pred rokom
openiazoch.sk
Nové lety z Bratislavy
Nové lety z Bratislavy otvárajú Slovákom svet: Pozrite si prehľad tých najlepších
Domáce

Ekonomika

20 skratiek, ktoré vám zmenia život pri počítači: Koľko z nich už reálne používate? Otestujte sa! (kvíz)
20 skratiek, ktoré vám zmenia život pri počítači: Koľko z nich už reálne používate? Otestujte sa! (kvíz)
Čo sa deje s nezamestnanosťou? Šanca na prácu padla na trojročné minimum!
Čo sa deje s nezamestnanosťou? Šanca na prácu padla na trojročné minimum!
Ošiaľ z vlaňajška sa nekoná: Záujem o dlhopisy pre ľudí postupne upadá, stihne ich štát vôbec predať?
Ošiaľ z vlaňajška sa nekoná: Záujem o dlhopisy pre ľudí postupne upadá, stihne ich štát vôbec predať?
Vodiči pozor: Na diaľniciach pri Bratislave vás čakajú viaceré obmedzenia, už tento víkend!
Vodiči pozor: Na diaľniciach pri Bratislave vás čakajú viaceré obmedzenia, už tento víkend!

Šport

Paulína Bátovská Fialková: Online prenos z pretekov s hromadným štartom v Kontiolahti
Paulína Bátovská Fialková: Online prenos z pretekov s hromadným štartom v Kontiolahti
Biatlon
Tesnejšie to už ani nemohlo byť: Stotiny sekundy rozhodli o zmene na čele poradia disciplíny
Tesnejšie to už ani nemohlo byť: Stotiny sekundy rozhodli o zmene na čele poradia disciplíny
Lyžovanie
VIDEO Mercedes absolútne ovládol kvalifikáciu: Verstappen šokujúco vypratal pozície
VIDEO Mercedes absolútne ovládol kvalifikáciu: Verstappen šokujúco vypratal pozície
Formula 1
VIDEO Viacbodový Slafkovský režíroval hru Montrealu: Mlčiaci Dvorský, Regenda v zlej pozícii
VIDEO Viacbodový Slafkovský režíroval hru Montrealu: Mlčiaci Dvorský, Regenda v zlej pozícii
NHL

Auto-moto

Oprava mosta medzi Lanžhotom a Brodským by sa mohla začať v roku 2027
Oprava mosta medzi Lanžhotom a Brodským by sa mohla začať v roku 2027
Doprava
Environmentalisti žiadajú súd, aby zakázal predaj spaľovacích áut
Environmentalisti žiadajú súd, aby zakázal predaj spaľovacích áut
Ekonomika
NDS vyhlásila nové verejné obstarávanie na úsek D1 Turany - Hubová
NDS vyhlásila nové verejné obstarávanie na úsek D1 Turany - Hubová
Doprava
Čína sa s tým vysporiada ako prvá. Žiadne ďalšie smrteľné nehody pre tento hlúpy detail
Čína sa s tým vysporiada ako prvá. Žiadne ďalšie smrteľné nehody pre tento hlúpy detail
Novinky

Kariéra a motivácia

Veľký pracovný horoskop na marec: Tieto znamenia môžu získať novú prácu, iným hrozí napätie v kancelárii
Veľký pracovný horoskop na marec: Tieto znamenia môžu získať novú prácu, iným hrozí napätie v kancelárii
O práci s humorom
Wellbeing v práci už nie je luxus: Prečo firmy riešia duševnú pohodu zamestnancov viac než kedykoľvek predtým
Wellbeing v práci už nie je luxus: Prečo firmy riešia duševnú pohodu zamestnancov viac než kedykoľvek predtým
Prostredie práce
Máte pripravený plán B, ak by ste o prácu prišli zajtra?
Máte pripravený plán B, ak by ste o prácu prišli zajtra?
Strata práce
Práca v logistike bez nočných zmien a s výborným platom: Hľadáme dispečerov s aktívnou ruštinou
Práca v logistike bez nočných zmien a s výborným platom: Hľadáme dispečerov s aktívnou ruštinou
Zaujímavé pracovné ponuky

Varenie a recepty

Mali by ste variť vývar s pokrievkou alebo bez nej? Držte sa tohto pravidla a bude krištáľovo číry.
Mali by ste variť vývar s pokrievkou alebo bez nej? Držte sa tohto pravidla a bude krištáľovo číry.
Záchrana víkendového obeda: Bleskové kuracie rizoto s krémovým syrom, ktoré si zamiluje celá rodina.
Záchrana víkendového obeda: Bleskové kuracie rizoto s krémovým syrom, ktoré si zamiluje celá rodina.
Čím potrieť buchty po upečení? Podstatný krok po vytiahnutí z rúry
Čím potrieť buchty po upečení? Podstatný krok po vytiahnutí z rúry
Rady a tipy
Ako nastrúhať zemiaky na placky? Je lepšie strúhadlo či robot?
Ako nastrúhať zemiaky na placky? Je lepšie strúhadlo či robot?
Rady a tipy

Technológie

Nokian ukázal zimnú pneumatiku s vysúvateľnými hrotmi. Stačí stlačiť tlačidlo a auto získa lepší záber na ľade
Nokian ukázal zimnú pneumatiku s vysúvateľnými hrotmi. Stačí stlačiť tlačidlo a auto získa lepší záber na ľade
Autá
Ruskí vedci vyvinuli oceľ, ktorá vydrží extrémne teploty v jadrovom reaktore. Táto oceľ vydrží až 600 °C
Ruskí vedci vyvinuli oceľ, ktorá vydrží extrémne teploty v jadrovom reaktore. Táto oceľ vydrží až 600 °C
Technológie
Lieky na chudnutie ako Ozempic môžu pomôcť srdcu po infarkte. Vedci odhalili mechanizmus, ktorý dlho zostával skrytý
Lieky na chudnutie ako Ozempic môžu pomôcť srdcu po infarkte. Vedci odhalili mechanizmus, ktorý dlho zostával skrytý
Veda a výskum
Gmail má skrytú funkciu, ktorá ti vyčistí schránku od nepotrebných správ za pár minút. Väčšina ľudí ju prehliada
Gmail má skrytú funkciu, ktorá ti vyčistí schránku od nepotrebných správ za pár minút. Väčšina ľudí ju prehliada
Návody

Bývanie

Ako vyrátať množstvo obkladu do kúpeľne a ako lepiť nové kachličky na staré? Nasledujte tieto kroky
Ako vyrátať množstvo obkladu do kúpeľne a ako lepiť nové kachličky na staré? Nasledujte tieto kroky
Je trocha odvážny, ale oni ho tak chceli. V byte architektov nájdete aj retro stoličku, akú si pamätáme mnohí
Je trocha odvážny, ale oni ho tak chceli. V byte architektov nájdete aj retro stoličku, akú si pamätáme mnohí
V marci vysejte tieto plodiny a kvety, aby ste mali bohatú záhradu. Aké podmienky treba sadeniciam, aby boli zdravé?
V marci vysejte tieto plodiny a kvety, aby ste mali bohatú záhradu. Aké podmienky treba sadeniciam, aby boli zdravé?
Má len 24 m2, ale nájdete v ňom pokoj. Jednoduché bývanie ukazuje, že na relax v prírode toho netreba veľa
Má len 24 m2, ale nájdete v ňom pokoj. Jednoduché bývanie ukazuje, že na relax v prírode toho netreba veľa

Pre kutilov

Čo robiť, aby sa tortilly pri plnení nepotrhali? + 3 tipy na výborné plnené tortilly
Čo robiť, aby sa tortilly pri plnení nepotrhali? + 3 tipy na výborné plnené tortilly
Recepty
Čapované pivo v altánku? Takto si Michal postavil štýlový domáci výčap
Čapované pivo v altánku? Takto si Michal postavil štýlový domáci výčap
Dvor a záhrada
Rozkvitnutá záhrada zadarmo? Naučte sa správne deliť trvalky a omlaďte svoje záhony
Rozkvitnutá záhrada zadarmo? Naučte sa správne deliť trvalky a omlaďte svoje záhony
Okrasná záhrada
Vincent postupne premenil balkón na zastrešenú terasu. Firmu na to nepotreboval
Vincent postupne premenil balkón na zastrešenú terasu. Firmu na to nepotreboval
Dvor a záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Vojvodkyňa Sophie dokazuje, že maximalizmus je najnositeľnejším trendom jari 2026: Čím odvážnejšie, tým lepšie
Zahraničné celebrity
Vojvodkyňa Sophie dokazuje, že maximalizmus je najnositeľnejším trendom jari 2026: Čím odvážnejšie, tým lepšie
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Tvrdé slová z Bieleho
Zahraničné
Tvrdé slová z Bieleho domu: Podľa Trumpa bude dnes Irán veľmi silno zasiahnutý!
Mrazivý nález v Bratislave:
Domáce
Mrazivý nález v Bratislave: Polícia objavila dve mŕtve telá pri Starej Prachárni, zadržaný bol jeden muž
Dráma okolo poslanca Ferenčáka:
Domáce
Dráma okolo poslanca Ferenčáka: Politická bomba od Demokratov! Hovoria o obvinení z korupcie
Veľké nešťastie na cestách
Domáce
Veľké nešťastie na cestách i svahu: Vrtuľník prevážal do nemocnice deti, stav dvoch z nich je vážny!

Ďalšie zo Zoznamu