Tvrdé slová z Bieleho domu: Podľa Trumpa bude dnes Irán veľmi silno zasiahnutý!

WASHINGTON - Irán sa vďaka neúprosným americko-izraelským útokom ospravedlnil a vzdal svojim blízkovýchodným susedom, vyhlásil v sobotu šéf Bieleho domu Donald Trump. Prezident USA zároveň prisľúbil, že Irán „bude dnes veľmi silno zasiahnutý“, informujú správy agentúr AP a AFP.
„Irán, ktorý je bitý do PEKLA, sa ospravedlnil a vzdal svojim blízkovýchodným susedom a sľúbil, že na nich už nebude strieľať. Tento sľub dal len kvôli neúprosnému útoku USA a Izraela,“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social. Podľa amerického prezidenta chcel Irán ovládnuť Blízky východ a „prvýkrát za tisíce rokov prehral s okolitými krajinami“. „Irán už nie je ‚tyranom Blízkeho východu’, ale skôr ‚PORAZENÝM BLÍZKEHO VÝCHODU’ a bude ním ešte mnoho desaťročí, kým sa nevzdá alebo, čo je pravdepodobnejšie, úplne nezrúti,“ vyhlásil Trump.
Šéf Bieleho domu následne Iránu pohrozil novými útokmi na ciele, na ktoré dosiaľ USA neútočili. „Irán bude dnes (v sobotu) veľmi silno zasiahnutý! Kvôli zlému správaniu Iránu sú oblasti a skupiny ľudí, ktoré doteraz neboli považované za ciele útoku, vážne zvažované s cieľom ich úplného zničenia a istej smrti,“ dodal.
Iránsky prezident Masúd Pezeškiján sa v sobotu ospravedlnil susedným krajinám za útoky, ku ktorým došlo počas vojny s Izraelom a USA. Oznámil, že pokiaľ tieto štáty nebudú útočiť na Irán, nebude už ani Irán cieliť na ich územia.