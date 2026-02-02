Multimiliónový úlovok na východe: Stačil jeden náhodný tip a Slovákovi sa od základu zmenil život!

KOŠICE - Lepší záver januára si snáď ani nevedel predstaviť. Slovensko spoznalo svojho prvého tohtoročného miliónového víťaza v číselných lotériách. Šťastlivec z Košického kraja premenil obyčajný tiket na astronomickú sumu, ktorá ho okamžite katapultovala medzi najbohatších výhercov v histórii Tiposu.
Niekedy stačí len jedno správne rozhodnutie a poriadna dávka šťastia. Hráč z východného Slovenska sa rozhodol pokúsiť šťastie v stredu 28. januára. Na rozdiel od mnohých, ktorí si čísla starostlivo vyberajú, sa spoľahol na náhodný tip.
Práve tento ťah sa ukázal ako životný. Hoci si na výsledok žrebovania musel počkať niekoľko dní, sobotný večer mu priniesol správu, ktorú väčšina z nás zažije len v snoch. V osudí boli vyžrebované presne tie čísla, ktoré mal na svojom potvrdení o stávke.
Jackpot v hre EUROMILIÓNY narastal po tom, čo v utorkovom žrebovaní nikto neuspel. V sobotu však už padol. Víťazný tiket obsahoval čísla 12, 14, 15, 25, 29, 32, 33 a k tomu dodatkové číslo 3 z druhého osudia.
Táto kombinácia priniesla majiteľovi tiketu presne 3 233 101 eur. Zaujímavosťou je, že súčasťou stávky bola aj doplnková hra, v ktorej síce hráč neuspel, no pri pohľade na hlavnú výhru ho to zrejme príliš nemrzelo.
Z pohľadu štatistík ide o 5. najvyššiu výhru v histórii hry EUROMILIÓNY a zároveň o 20. najvyššiu výhru v histórii spoločnosti TIPOS. Rok 2026 sa tak začal veľkou radosťou a potvrdil, že aj jedno rozhodnutie a malá stávka môžu priniesť mimoriadny výsledok. Hazardné hry sú určené pre osoby od 18 rokov. Hrajte zodpovedne, hrajte pre radosť!