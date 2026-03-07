Človek a rodina musia byť na prvom mieste: KDH pripraví silný ekonomický a prorodinný program

RUŽOMBEROK - Človek a rodina musia byť opäť na prvom mieste, na sobotňajšom sneme opozičného KDH v Ružomberku to povedal jeho predseda Milan Majerský. Podľa neho Slovensko potrebuje zmenu. Hnutie tiež avizuje, že pripraví najsilnejší ekonomický a prorodinný program do volieb a bude presadzovať ekonomickú politiku, ktorá podporí rast, stabilné podnikateľské prostredie a návrat investícií na Slovensko. Informoval o tom komunikačný odbor KDH.
Silná rodina je základ štátu
Podľa Majerského je potrebné Slovensko opäť postaviť na zdravé základy. „Silná rodina je základom silného štátu. Ak chceme silnú krajinu, musíme vytvoriť podmienky, aby rodiny mohli dôstojne žiť, pracovať a vychovávať svoje deti,“ povedal. Hnutie zároveň zdôrazňuje, že prosperita krajiny sa začína v regiónoch a preto presadzuje decentralizáciu a presun väčšej časti rozhodovania a eurofondov priamo do regiónov.
Majerský tiež uviedol, že Slovensko musí zostať pevne ukotvené v Európskej únii a v Severoatlantickej aliancii, ktoré sú základom bezpečnosti a stability krajiny. „Slovensko potrebuje vládu, ktorá bude pracovať pre ľudí, nie pre seba. KDH je pripravené túto vládu vymeniť a priniesť Slovensku ekonomický rast, silné regióny a dôveryhodné postavenie v Európe,“ dodal Majerský.
Kritika vlády a politickej krízy
Podľa Majerského sa ľudom na Slovensku žije horšie. Upozornil, že Slovensko sa nachádza v období vážnej politickej a spoločenskej krízy. Kritizoval pritom politiku vlády Roberta Fica (Smer-SD), pričom hovoril aj o oslabovaní právneho štátu a dôvere v inštitúcie. „Nespravodlivá konsolidácia, drahý štát a sociálne experimenty vedú k tomu, že odchádzajú investori, pracovné miesta a ľudia strácajú nádej,“ uviedol.
Opozičné KDH má v sobotu celoslovenský snem. Na programe je voľba podpredsedov aj členov predsedníctva hnutia. Voľba predsedu na programe nie je. Šéf KDH Majerský má mandát do roku 2028.