Chcela vystrašiť sestru, no uviazla v pasci 20 metrov nad zemou: VIDEO hororového momentu na lanovke mrazí v chrbte!

KALIFORNIA - Nevinný žart medzi sestrami sa na lyžiarskom svahu takmer zmenil na nebezpečnú situáciu. Mladá žena sa počas jazdy na lanovke spustila zo sedadla, aby vystrašila svoju sestru, no napokon zostala visieť vysoko nad zemou a nedokázala sa dostať späť. Celý incident navyše zachytil náhodný svedok na mobilný telefón.
K nepríjemnej udalosti došlo minulý utorok v lyžiarskom stredisku Big Bear Lake v americkej Kalifornii. Dvadsaťjedenročná Roula De Miranda-Arce z Los Angeles sa počas jazdy na sedačkovej lanovke rozhodla vystrašiť svoju sestru dvojča Raizel. Namiesto krátkeho žartu sa však ocitla v situácii, ktorá mohla skončiť oveľa horšie.
Žena sa spustila zámerne
Ako informuje ABC News, mladá žena sa zo sedadla zámerne spustila na ruky s tým, že sa po chvíli opäť vytiahne späť. Neuvedomila si však, že s ťažkými lyžiarskymi topánkami a lyžami to nebude také jednoduché. Nakoniec zostala visieť približne dve minúty vo výške, ktorá miestami dosahovala až okolo dvadsať metrov nad terénom.
„Moja sestra ma často podpichuje a straší. Na lanovke povedala, že keď sa priblížime k zemi, vyskočí. Snažila som sa jej vysvetliť, aby to nerobila,“ opísala Roula situáciu, ktorá incidentu predchádzala. Rozhodla sa jej preto ukázať, aké je to mať strach o niekoho iného. Plán sa jej však rýchlo vymkol spod kontroly. Jej sestra si spočiatku myslela, že ide len o ďalší žart. „Povedala som jej, nech si robí, čo chce. Potom však začala kričať, že potrebuje pomoc a nevie sa dostať späť,“ spomína Raizel.
Podarilo sa jej nespadnúť
Dramatické chvíle zachytil náhodný svedok Pierce Mayer, ktorý si všetko natočil na mobilný telefón. Video sa následne rozšírilo na sociálnych sieťach a získalo milióny pozretí. Na záberoch je vidieť, ako žena visí pod sedačkou, zatiaľ čo lanovka pokračuje v jazde. Roula neskôr priznala, že keď sa pozrela dole, uvedomila si, aké je to nebezpečné. „Videla som, že je to príliš vysoko na to, aby som pád prežila,“ povedala.
Napokon jej pomohla sestra spolu s kamarátkou, ktoré ju počas jazdy pridržiavali, kým sa lanovka dostala na vrchol. Zamestnanci strediska po nahlásení incidentu lanovku zastavili a po príchode do hornej stanice všetkých pasažierov bezpečne vyložili. Podľa vyjadrenia strediska ženu preventívne vyšetrila lyžiarska hliadka. Napriek dramatickému priebehu však nikto neutrpel vážne zranenia a celý incident sa skončil len veľkým ponaučením.