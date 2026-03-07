Napätie na Cypruse: Turecko zvažuje stíhačky F-16, aby zaistili bezpečnosť okupovanej oblasti

ANKARA - Turecko v snahe pomôcť so zaistením bezpečnosti na okupovanej časti Cypru, tvz. Severocyperskej tureckej republike, zvažuje vyslať na ostrov svoje stíhačky F-16. Informáciu priniesli agentúry AFP a Reuters s odvolaním sa na anonymné zdroje na tureckom ministerstve obrany.
Iránsky dron zasiahol britskú základňu
Britskú základňu Akrotiri na Cypre v pondelok zasiahol iránsky dron Šáhid a spôsobil na nej „menšie materiálne škody“. Francúzsko, Spojené kráľovstvo a Grécko v reakcii oznámili posilnenie svojej vojenskej prítomnosti na ostrove a v jeho okolí.
„Medzi zvažovanými možnosťami je aj nasadenie lietadiel F-16 na ostrove,“ uviedol anonymný zdroj pre agentúru AFP s tým, že cieľom takéhoto kroku by bolo zaistenie bezpečnosti Severocyperskej tureckej republiky.
Ostrov Cyprus obývaný Grékmi a Turkami je rozdelený od roku 1974, keď na ňom došlo k vojenskému prevratu, ktorý podporovala vtedajšia grécka vojenská junta. Cieľom bolo pripojiť Cyprus ku Grécku. Turecko reagovalo inváziou, ktorej deklarovaným zámerom bolo ochrániť miestne turecké obyvateľstvo. O deväť rokov neskôr vyhlásila samostatnosť Severocyperská turecká republika. Dodnes ju uznáva iba Turecko.