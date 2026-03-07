Pozor na to, čo si objednávate: V obľúbenom doplnku stravy odhalili nebezpečnú salmonelu, nezaberajú na ňu ani antibiotiká!

BRATISLAVA - Výživový doplnok, ktorý má telu dodávať vitalitu, sa zmenil na časovanú bombu. Americké aj európske úrady vydali naliehavé varovanie pred konkrétnymi kapsulami moringy. V baleniach sa totiž potvrdila prítomnosť agresívneho kmeňa salmonely. Desivé je najmä zistenie lekárov, že táto baktéria je rezistentná voči všetkým bežným antibiotikám. Keďže sa produkt masívne predáva cez internet, v ohrození sú aj slovenskí spotrebitelia.
Varovanie vydal americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) a následne ho pre náš región potvrdila aj Česká štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia (SZPI). Problém sa týka doplnku stravy s názvom Rosabella MORINGA, 100% Pure, MAXIMUM POTENCY.
Výsledky laboratórnych testov šokovali aj odborníkov. V niekoľkých šaržiach výrobku bola potvrdená baktéria Salmonella Newport. Tá je podľa oficiálnych správ rezistentná voči všetkým antibiotikám prvej voľby, ako aj voči alternatívnym liekom bežne používaným na liečbu infekcií.
V praxi to znamená, že ak sa človek nakazí, lekári budú mať obrovský problém nájsť účinnú liečbu. Príznaky salmonelózy (hnačky, horúčky, kŕče) sa zvyčajne objavia 12 až 72 hodín po konzumácii a môžu byť fatálne najmä pre deti, seniorov a ľudí s oslabenou imunitou.
Kontrolované šarže majú dátum spotreby až do roku 2027. Ak ste si tento doplnok zakúpili, úrady odporúčajú nasledovné:
- Produkt v žiadnom prípade nekonzumujte.
- Nádobu aj s obsahom vyhoďte alebo vráťte predajcovi.
- Dôkladne vydezinfikujte všetky povrchy, ktoré prišli s kapsulami do kontaktu, aby ste predišli krížovej kontaminácii.
- Ak ste doplnok užívali a pociťujete zdravotné problémy, okamžite kontaktujte lekára a upozornite ho na možnú nákazu odolným kmeňom salmonely.