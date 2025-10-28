Žena nevie pochopiť pravidlá katolíckej cirkvi: Aj TOTO je hriech?! Dilema... ako žiť manželský život podľa cirkvi?

BRATISLAVA - Niektoré pravidlá katolíckej cirkvi týkajúce sa manželskej sexuality môžu prekvapiť aj ženy, ktoré sú veriace a žijú podľa cirkevných zásad. Jedna mladá manželka sa priznala, že po svadbe zistila, že prerušovaná súlož je považovaná za hriech, hoci sa nikdy o tom neučila ani na predmanželskej príprave.
Žena, ktorá sa vo svojom statuse na portáli Modrý koník zdôverila, opisuje dilemu mnohých mladých manželiek: „Poslednú dobu s manželom riešime, ako spolu sexuálne žiť. Máme trojročného syna a ja si neviem predstaviť ďalšie dieťa. Nepočítame si plodné a neplodné dni, máme prerušovanú súlož.“
Po spovedi jej kňaz nikdy nevenoval upozornenie k tejto otázke. Až neskôr zistila, že podľa katolíckej cirkvi je aj prerušovaná súlož považovaná za hriech. „Nie každý je pripravený na ďalšie dieťa. Nemôžem so svojím manželom žiť podľa tabuľky dní – to by bolo pre nás príliš odveci,“ opisuje svoje pocity.
Môže ísť na prijímanie?
Žena sa pýta, či môže ísť na prijímanie a aký je vlastne rozdiel medzi prerušovanou súložou a počítaním plodných dní. Podľa jej slov je ťažké chápať pravidlá, keďže aj vedomé počítanie plodných a neplodných dní sa môže považovať za formu „vedomého bránenia počatiu“. Do diskusie sa zapojili aj ďalšie ženy. Jedna z používateliek napísala: „Mňa napríklad prekvapilo, že vo veľkom sa rieši predmanželská čistota, ale manželská sexualita sa často zabúda. A áno, podľa cirkvi katolíckej môžeš mať len abstinenciu alebo sledovanie hlienu či meranie bazálnej teploty.“
Ďalšia poukázala na praktické aspekty: „Už ti napísali predomnou. Je to tak. Áno, často nám to nevyhovuje a máme výhrady. Ale s tým nič nenarobíš, ak chceš žiť podľa pravidiel. A inak, žiadna antikoncepcia nie je 100 %ná. Takže ani počítanie plodných a neplodných dní, ani iné metódy. Je to už na vás, ako sa zariadite.“
Malo by to byť súčasťou predmanželskej prípravy?
Ostatné komentáre sa sústreďovali na to, že tieto informácie by mali byť súčasťou predmanželskej prípravy, a že je prirodzené, ak veriace ženy so zmenami pravidiel majú svoje výhrady a potrebujú čas, aby sa s nimi vyrovnali. Žena sa snaží situáciu pochopiť a hľadá podporu od žien, ktoré sú veriace alebo jej situáciu chápu. Priznáva, že ide o veľmi osobnú tému, no cíti sa zmätená a hľadá jasné odpovede: „Vedela som, že sa musíme milovať ako manželia, ale že aj toto je hriech… som z toho mimo.“