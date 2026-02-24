Spoluzakladateľa Telegramu Durova vyšetrujú pre podporu terorizmu

MOSKVA - Spoluzakladateľa aplikácie Telegram Pavla Durova vyšetrujú v Rusku pre podporu teroristických aktivít, informoval v utorok vládny denník Rossijskaja gazeta s odvolaním sa na údaje domácej spravodajskej služby FSB. Informuje o tom agentúra DPA.
Telegram spájaný s teroristickým útokom
Podľa denníka sa komunikačná platforma Telegram mala použiť pri viacerých trestných činoch vrátane teroristického útoku v Crocus City Hall v Krasnogorsku v Moskovskej oblasti spred takmer dvoch rokov, pri ktorom zahynulo viac než 140 ľudí.
„Každý deň si úrady vymýšľajú nové zámienky, aby obmedzili prístup Rusov k Telegramu, keďže sa snažia potlačiť právo na súkromie a slobodu prejavu,“ reagoval Durov na vyšetrovanie v príspevku na Telegrame. „Smutné predstavenie štátu, ktorý sa bojí vlastných občanov,“ dodal.
Postup ruských úradov zvyšuje tlak na sociálne siete ako Telegram, WhatsApp a ďalšie s cieľom prinútiť obyvateľov používať národnú aplikáciu Max, ktorá ich má nahradiť. Nová aplikácia je vystavená kritike ako nástroj na sledovanie užívateľov, ktorý im poskytuje cenzurovaný obsah a propagandu.
Moskva obviňuje Telegram z porušovania zákonov
Roskomnadzor (Ruský úrad pre kontrolu masmédií) tvrdí, že Telegram nedodržiava ruské zákony, pretože nezmazal zakázaný obsah. Dodal tiež, že Telegram musí zabezpečiť, aby servery spracúvajúce dáta ruských používateľov boli umiestnené v Rusku a nie v zahraničí. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov zopakoval obvinenie, že Telegram odmieta spolupracovať, a preto sú úrady nútené konať.
Volania cez Telegram sú v Rusku už dlho blokované a v poslednom období sa úrady snažia o obmedzenie komunikácie prostredníctvom správ. Aplikácie ako WhatsApp či Signal sú zablokované úplne. Moskva od začiatku invázie na Ukrajinu pred štyrmi rokmi výrazne sprísnila internetovú cenzúru.