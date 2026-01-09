Prídu zmeny? Pápež Lev naznačil nový štýl v riadení Katolíckej cirkvi, multilateralizmus je v kríze

VATIKÁN - Pápež Lev XIV. vo štvrtok vyhlásil, že má v úmysle každoročne zvolávať na spoločné stretnutie kardinálov z celého sveta. Naznačil tým nový štýl riadenia Katolíckej cirkvi vrátane pravidelných konzultácií s jej najvyššími predstaviteľmi.Píše agentúra AP.
Na konci prvého konzistória Lev XIV. požiadal kardinálov, aby sa koncom júna v predvečer sviatku sv. Petra a Pavla vrátili do Ríma na druhé zasadnutie a potom sa bude každoročne konať počas troch až štyroch dní, uviedol hovorca Vatikánu Matteo Bruni. Pápež František sa pri riadení katolíckej cirkvi do značnej miery vyhýbal konzistóriám a kardinálskemu kolégiu ako celku. Namiesto toho si osobne vybral skupinu deviatich kardinálov, s ktorými sa stretával každých niekoľko mesiacov vo Vatikáne. Ešte pred konkláve kardináli vyzvali nového pápeža (v tom čase nebolo známe, kto ním bude), aby zvolával pravidelné konzistóriá a mohli mu radiť v naliehavých otázkach, ktorým cirkev čelí.
Vypočul si sťažnosti
Lev XIV. dal jasne najavo, že si vypočul ich sťažnosti. Prvé konzistórium zvolal deň po ukončení Svätého roka 2025, čo v istom zmysle signalizuje zmeny počas jeho pontifikátu. Po konzistóriu povedal, že katolícku cirkev vidí ako misijnú a otvorenú svetu, ktorá „nehľadí len na seba“ a musí prinášať evanjelium všetkým ľuďom.
Arcibiskup Johannesburgu v Južnej Afrike kardinál Stefen Brislin povedal, že stretnutie tento týždňa umožnilo kardinálom navzájom sa spoznať, keďže mnohí pochádzajú zo vzdialených krajín a len zriedka cestujú do Ríma. Počas stretnutí pred konkláve sa kardináli sťažovali, že sa navzájom nepoznajú, čo pre niektorých predstavovalo problém aj pri výbere budúceho pápeža.
Multilateralizmus je v kríze, do módy sa opäť dostala vojna
Pápež Lev XIV. v piatok vyjadril obavy z aktuálnej situácie v Karibiku a odsúdil používanie vojenskej sily krajinami, ktoré chcú takýmto spôsobom dosiahnuť svoje ciele. Za obzvlášť znepokojujúce označil oslabenie medzinárodných organizácií a multilateralizmu, ku ktorému dochádza v čase viacerých globálnych konfliktov. Píše správa agentúr AFP a ANSA. „Diplomacia, ktorá sa usiluje o dialóg a konsenzus medzi všetkými stranami, je nahrádzaná diplomaciou založenou na sile, či už jednotlivcov alebo skupín spojencov,“ povedala hlava katolíckej cirkvi v prejave k diplomatom vo Vatikáne. Lev XIV. tiež upozornil, že sa hrubo porušuje zásada zavedená po druhej svetovej vojne, ktorá zakazuje štátom používať silu s cieľom narušiť hranice iných krajín.
Pápež upozornil najmä na eskaláciu napätia v Karibiku, pričom udalosti vo Venezuele, odkiaľ Spojené štáty minulú sobotu po vojenskom zásahu odvliekli prezidenta Nicolása Madura s manželkou, sú podľa neho dôvodom na mimoriadne obavy. Pontifex sa vyjadril aj k aktuálnej situácii v Palestíne, kde pokračuje humanitárna kríza v Pásme Gazy a napätie pretrváva aj na Západnom brehu Jordánu. „Je smutné, že na Západnom brehu dochádza k nárastu násilia voči palestínskemu civilnému obyvateľstvu, ktoré má právo žiť v mieri vo svojej vlastnej krajine,“ uviedol a dodal, že aj civilistom v Gaze by mala byť zabezpečená „budúcnosť trvalého mieru a spravodlivosti v ich vlastnej krajine“.