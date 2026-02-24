Louvre bez riaditeľky: Laurence des Carsová odstúpila po škandáloch a krádeži šperkov

PARÍŽ - Riaditeľka parížskeho múzea Louvre Laurence des Carsová po viacerých škandáloch vrátane októbrovej krádeže šperkov a vyšetrovania podvodov a štrajkoch zamestnancov v utorok odstúpila z funkcie. Rezignáciu odovzdala do rúk francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, píšu o tom agentúry Reuters, AFP a DPA.
Elyzejský palác oznámil, že prezident rezignáciu prijal a vyzdvihol „akt zodpovednosti v čase, keď najväčšie múzeum sveta potrebuje upokojenie a nový silný impulz na realizáciu rozsiahlych bezpečnostných a modernizačných projektov“.
Do Louvru sa v októbri vlámali zlodeji a ukradli historické šperky v hodnote približne 88 miliónov eur, ktoré sa stále nenašli. Okrem toho prevádzku múzea opakovane narušili štrajky zamestnancov proti zlým pracovným podmienkam alebo technické problémy ako napríklad únik vody.