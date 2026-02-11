Obžaloba pre terorizmus a vraždu: Mladík v Brne chcel zapáliť synagógu a zabiť človeka pre zážitok

PRAHA - Štátna zástupkyňa Vrchného štátneho zastupiteľstva v Olomouci obžalovala muža z pokusu o teroristický čin, keď sa v januári 2024 ako mladistvý údajne pokúsil spolu s ďalším neplnoletým zapáliť synagógu v Brne. Okrem toho ho obžalovala aj z pokusu o vraždu, ktorou si chcel údajne vyskúšať, aké je to niekoho zabiť. V stredu o tom informoval námestník vrchného štátneho zástupcu Radek Bartoš. Mladíkovi hrozí 12 rokov za mrežami. Polícia prípad odhalila pri preverovaní skupiny, ktorá na sociálnych sieťach propagovala teroristické organizácie a šírila nenávisť voči menšinám, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Obžaloba bola podaná na jedného obvineného, ktorý je stíhaný väzobne. Pokus o zapálenie synagógy, ktorého sa obvinený údajne dopustil ako mladistvý spolu s neplnoletou osobou, ktorá nie je pre nedostatok veku trestne zodpovedná, je posúdený ako pokus obzvlášť závažného previnenia teroristického útoku,“ uviedol Bartoš.
Okrem toho je mladík obžalovaný zo spáchania ďalších skutkov, ktorých sa údajne dopustil čiastočne ešte ako mladistvý a neskôr už ako plnoletý. Najzávažnejším prípadom je podľa Bartoša pokus o vraždu z marca 2024, ku ktorému podľa obžaloby došlo tiež za účasti maloletej osoby. Podotkol, že na základe výsledkov prípravného konania sa toto správanie javí ako prípad takzvaného zážitkového násilia, keď si mladík chcel vyskúšať, aké je to usmrtiť inú osobu.
Brutálny útok na osobu na okraji spoločnosti
Na základe obžaloby vylákali slabšiu osobu žijúcu na okraji spoločnosti na odľahlé miesto a opili ju. Následne ju starší mladík kopal a udieral, až kým to nevyzeralo, že je mŕtva. Napadnutá osoba to prežila, po čase bola opäť pri vedomí a vyhľadala pomoc. V súvislosti s týmto prípadom je muž obžalovaný aj z vydierania, lebo svedkovi útoku pod hrozbou násilia údajne bránil, aby obeti pomohol alebo aby skutok oznámil.
Mladík podľa obžaloby v trestnej činnosti pokračoval aj ako dospelý, keď v rokoch 2023 až 2025 na internete propagoval islamské teroristické organizácie a podnecoval k antisemitizmu. Bartoš spresnil, že ide o obzvlášť závažný zločin podpory a propagácie terorizmu a prečin podnecovania k nenávisti voči skupine osôb či k obmedzovaniu ich práv a slobôd. Mužovi za spáchané skutky hrozí tri až 12 rokov za mrežami.