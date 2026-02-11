Smrť detskej hviezdy (†33): Záhadné okolnosti úmrtia!

OKLAHOMA - Bývalá detská herecká hviezda Blake Garrett zomrela vo veku iba 33 rokov a jeho úmrtie sprevádza viacero nezodpovedaných otázok.
Herec Blake Garrett zomrel za záhadných okolností vo veku 33 rokov. Informáciu priniesol portál TMZ s odvolaním sa na jeho rodinu. Podľa dostupných správ naposledy vydýchol v nedeľu v americkej Oklahome, kde v posledných rokoch žil. Jeho mama Carol Garrett pre TMZ uviedla, že bývalá detská hviezda zomrela náhle a rodina stále čaká na výsledky pitvy od súdneho lekára, ktoré majú objasniť presnú príčinu smrti.
Podľa jej slov Garrett minulý týždeň navštívil pohotovosť pre silné bolesti, pričom mu lekári diagnostikovali pásový opar. Príbuzní nevylučujú, že sa mohol pokúsiť zmierniť zdravotné problémy vlastnými liekmi, a preto sa objavili aj dohady o nešťastnej náhode. Blake Garrett sa do povedomia divákov zapísal najmä ako detský herec v rodinnej komédii. Okrem filmovej tvorby sa objavil aj v divadelných predstaveniach.
Hoci sa herectvu nevenoval dlhodobo a neskôr sa stiahol z Hollywoodu, fanúšikovia si ho pamätali ako jednu z výrazných detských tvárí začiatku milénia. Podľa rodiny sa mu v posledných rokoch podarilo zmeniť životný štýl – začal abstinovať a usadil sa v meste Tulsa, kde sa snažil viesť pokojnejší život mimo reflektorov. Oficiálne stanovisko úradu súdneho lekára zatiaľ nebolo zverejnené a vyšetrovanie okolností jeho smrti pokračuje.