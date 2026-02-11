Príčina smrti mamy (†71) Kevina zo Sám doma je známa: Bojovala s rakovinou, ale... Zabilo ju niečo iné!

LOS ANGELES - Smrť hereckej legendy Catherine O’Hara prišla nečakane a dlhšie zostávala zahalená rúškom tajomstva. Úrady v okrese Los Angeles teraz zverejnili oficiálnu príčinu jej úmrtia, ktorá vrhá nové svetlo na posledné dni obľúbenej hviezdy filmov Sám doma.
Až niekoľko dní po jej smrti sa verejnosť dozvedela, čo stálo za náhlym odchodom herečky Catherine O’Hara. Kanadsko-americká hviezda, ktorú si diváci po celom svete navždy spájajú s úlohou starostlivej mamy Kevina McCallistera z filmov Sám doma, zomrela pred vyše týždňom vo veku 71 rokov. Príslušné úrady v okrese Los Angeles teraz zverejnili oficiálnu príčinu smrti, píše TMZ.
Herečka skolabovala v skorých ranných hodinách a v kritickom stave bola prevezená do nemocnice v kalifornskej Santa Monice. Napriek snahe lekárov tam 30. januára 2026 zomrela. Jej zástupcovia v prvých vyhláseniach uvádzali len to, že podľahla krátkej chorobe, bez ďalších detailov. O’Hara totiž o svojom zdravotnom stave verejne nehovorila. Zverejnený úmrtný list vniesol do prípadu jasno.
Bezprostrednou príčinou smrti bola pľúcna embólia – náhle upchatie pľúcnej tepny krvnou zrazeninou. Dokument vyplnil ošetrujúci onkológ, ktorý zároveň uviedol, že herečka dlhodobo bojovala s rakovinou konečníka. Práve toto ochorenie lekár označil za významný faktor, ktorý mohol viesť k vzniku krvnej zrazeniny. Zdravotnú starostlivosť jej poskytoval od marca minulého roka a naposledy ju vyšetril 27. januára, len pár dní pred jej smrťou. Herečkino telo bolo spopolnené a jej ostatky boli odovzdané manželovi Robertovi „Bo“ Welchovi.