Štát prvýkrát ukáže PROGNÓZU, aký dôchodok vás čaká: Zistia to aj 30-roční! Kľúčové termíny a detaily

BRATISLAVA - Sociálna poisťovňa (SP) od mája 2026 prvýkrát rozpošle poistencom dôchodkové prognózy – dokument, ktorý ukáže predpokladanú výšku budúceho dôchodku v troch scenároch. Aby ľudia nemuseli chodiť na poštu po zásielku do vlastných rúk, poisťovňa umožňuje zvoliť si jednoduchší spôsob doručenia: priamo do Elektronického účtu poistenca (EUP) alebo na e‑mail. Poistenci majú čas do 15. februára 2026.
Slováci boli doteraz zvyknutí dostávať len výpisy a prognózy z II. piliera od dôchodkových správcovských spoločností. Od roku 2026 sa to zásadne mení. Po prvý raz začne Sociálna poisťovňa posielať vlastnú dôchodkovú prognózu, ktorá ukáže predpokladanú výšku budúceho dôchodku z I. piliera v troch scenároch: základnom, optimistickom a pesimistickom. Prvé dokumenty dorazia poistencom už v máji 2026.
"Periodicita zasielania prognózy závisí od veku konkrétneho poistenca. Prvú prognózu pošle Sociálna poisťovňa do 31. mája 2026 všetkým poistencom (okrem zákonom stanovených výnimiek). V ďalších rokoch ju bude viac ako 50-ročným poistencom posielať raz ročne a mladším poistencom každých päť rokov. Údaje v prognóze budú vychádzať zo stavu evidovaných údajov poistenca o jeho dôchodkovom poistení k 31. decembru 2025," približuje SP. Od roku 2028 bude dôchodková prognóza doplnená o informácie o predpokladaných dôchodkových nárokoch z doplnkového dôchodkového sporenia (III. pilier) a z celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu, ak bude poistenec zúčastnený na niektorej z týchto foriem sporenia.
Čo bude prognóza obsahovať
V dôchodkovej prognóze sa podľa SP poistenec dozvie najmä:
- koľko rokov dôchodkového poistenia získal k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka,
- aký bude jeho predpokladaný dôchodkový vek,
- aká je jeho aktuálna hodnota priemerného osobného mzdového bodu,
- aký bude jeho predpokladaný starobný dôchodok z I. a II. piliera (ak je sporiteľ), a to v troch scenároch – základnom, optimistickom a pesimistickom scenári,
- aký bude jeho predpokladaný predčasný starobný dôchodok z I. a II. piliera (ak je sporiteľ) – táto informácia sa bude týkať len určitej skupiny poistencov.
Posledné dni na zmenu spôsobu doručenia
Dôchodkovú prognózu môžu poistenci získať výlučne do vlastného Elektronického účtu poistenca, pripomína Sociálna poisťovňa. Aby nemuseli chodiť na poštu po zásielku do vlastných rúk, SP pre nich pripravila možnosť zvoliť si jej doručovanie výlučne do EUP alebo na e-mailovú adresu. Čas sa však kráti a na toto rozhodnutie zostáva už len pár dní - urobiť tak môžu do 15. februára 2026.
Ako postupovať?
Ak chce poistenec poslať prognózu výlučne do EUP, zvolí si v sekcii Dôchodkové poistenie – Dôchodková prognóza označí možnosť „Výlučne do EUP“. V takom prípade už prognóza nepríde poštou, e‑mailom ani do e‑schránky. Dokument bude vždy dostupný online.
V prípade, že chce poslať prognózu na e‑mail, môže nahlásiť e‑mail priamo v EUP, osobne v pobočke alebo telefonicky cez Informačno‑poradenské centrum. Ak e‑mail neoznámi, poisťovňa použije adresu, ktorú má k dispozícii z II. piliera.
Prognózu je možné dostať aj do e‑schránky alebo poštou. Ak poisťovňa nemá žiadny e‑mail, pošle prognózu do aktivovanej e‑schránky. Ak ani tá nie je aktivovaná, dokument príde listinne.
"Bez ohľadu na spôsob doručenia bude prognóza vždy dostupná aj v EUP, ktorý si už aktivovalo viac než 500‑tisíc poistencov," uvádza Sociálna poisťovňa.