Koktail sa zmenil na nočnú moru: VIDEO Muž po dúšku miešaného nápoja bojuje o život

MOSKVA - Firemný večierok mal byť oddychom pred Vianocami. Namiesto zábavy však prišiel kolaps, krik a boj o holý život. Nevinný koktail pripravený počas šou známeho kuchára spôsobil mužovi vážne vnútorné zranenia.
Šou, potlesk… a náhla bolesť
Firemná vianočná oslava v Moskve sa v priebehu niekoľkých minút zmenila na dramatickú scénu. Hostí v kulinárskom štúdiu Igra Stolov bavil kuchár prezývaný „celebrity chef“, ktorý predvádzal efektnú kryogénnu šou s dymiacimi nápojmi.
Súčasťou vystúpenia boli koktaily pripravované pomocou tekutého dusíka. Látky, ktorá v profesionálnej gastronómii slúži na rýchle mrazenie, no pri nesprávnom použití predstavuje extrémne riziko.
Povzbudzovanie namiesto varovania
Podľa svedkov neboli hostia upozornení na možné nebezpečenstvo. Naopak – kuchár mal jedného z účastníkov vyzvať, aby nápoj vypil okamžite. Tridsaťosemročný Sergej sa počas smiechu prizerajúcich rozhodol výzvu splniť.
O niekoľko sekúnd však prišiel prudký zlom. Muž sa chytil za brucho, zrútil sa na zem a začal sa zvíjať v bolestiach.
Žalúdok nevydržal tlak
Lekári neskôr konštatovali, že tekutý dusík sa po požití bleskovo zmenil na plyn. V uzavretom priestore žalúdka sa jeho objem znásobil a spôsobil masívny vnútorný tlak.
Výsledkom bolo roztrhnutie žalúdka. Sergeja okamžite previezli na jednotku intenzívnej starostlivosti, kde museli chirurgovia pristúpiť k urgentnej operácii. Hoci je muž pri vedomí, jeho stav zostáva vážny.
Prečo je tekutý dusík taký nebezpečný
Tekutý dusík vrie už pri izbovej teplote. Ak sa nápoj, ktorý ho obsahuje, dostane do tela skôr, než sa dusík úplne vyparí, v priebehu okamihu sa premení na plyn s mnohonásobne väčším objemom. To môže viesť k vnútornému krvácaniu, poškodeniu orgánov a v extrémnych prípadoch k smrti.
Okrem tlaku hrozí aj ďalší problém – extrémny chlad môže doslova „zmraziť“ vnútorné tkanivá a ešte zhoršiť rozsah zranení.
Odborníci upozorňujú, že nápoje s tekutým dusíkom sú bezpečné len vtedy, keď sa dusík úplne vyparí. Aj minimálne zvyšky môžu mať fatálne následky, píšu Daily Mail a The Sun.
Nebezpečný trend má tragickú minulosť
Podobné incidenty nie sú výnimočné. Už v roku 2015 otriasol Britániou prípad ženy, ktorá dostala panáka Nitro-Jägermeister s obsahom tekutého dusíka. Skolabovala v neznesiteľných bolestiach a lekári jej museli odstrániť celý žalúdok, aby jej zachránili život.
Aj preto je používanie tekutého dusíka v nápojoch v mnohých krajinách prísne regulované alebo úplne zakázané.
Oslava, na ktorú nik nezabudne
To, čo malo byť efektným gastronomickým predstavením, skončilo chaosom a šokom. Hostia v sále sledovali boj zdravotníkov o život muža, ktorého zradil jeden jediný dúšok.
Prípad opäť otvára otázku, kde je hranica medzi kulinárskou šou a hazardom so zdravím.