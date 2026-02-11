Obrovský smútok Bena Cristovao: Smrť otca po tragickej nehode (†67)! Spoločný koncert už nestihli

PRAHA - Ben Cristovao prežíva obrovský žiaľ! Jeho otec zomrel po tragickej nehode.
Ben Cristovao prežíva ťažké chvíle. Na sociálnej sieti sa podelil s informáciou, že po tragickej nehode cez víkend zomrel jeho otec, Beneš Meireles da Silva Cristovňo. Spevák priznal, že k sebe dlho hľadali cestu, ktorú našli v auguste minulého roka, keď s ním po veľmi dlhom čase strávil 24 hodín.
Ben o ňom píše ako o človeku s veľkou charizmou, humorom, úsmevom a empatiou. Bol štedrý úspešný podnikateľ, hovoril množstvom jazykov vrátane češtiny, ktorú ovládal perfektne aj vďaka tomu, že v Čechách pred 40 rokmi študoval stavebné inžinierstvo.
Ben spoznal aj nevlastných súrodencov... a aj sám sa pochválil videami z koncertov, pri ktorých jeho otec plakal od šťastia. Ľutuje len to, že osobne sa jeho otec už na koncerte nezúčastní. Ten januárový totiž kvôli pracovným povinnostiam preložili na apríl... Ben je vďačný za 24 hodín strávených s otcom a je hrdý, že je jeho synom.