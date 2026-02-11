Investície do energetiky aj školstva: Vláda schválila projekt Málinec a zníženie imania firmy BIONT

BRATISLAVA - V štátnej obchodnej spoločnosti BIONT sa zníži základné imanie z pôvodnej výšky 35.053.200 eur na hodnotu 21.053.200 eur. Prostredníctvom zníženia štátnych finančných aktív o 14 miliónov eur o tom v stredu rozhodla vláda. Opatrenie za účelom pokrytia strát z minulých rokov má zabezpečiť dlhodobé odstránenie statusu spoločnosti BIONT ako podniku v ťažkostiach.
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR ako predkladateľ návrhu vysvetlilo, že status podniku v ťažkostiach vylučuje štátnu akciovku z pozície oprávneného žiadateľa o pomoc zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ vo výskumnej a vývojovej oblasti. „Odstránenie statusu je pre spoločnosť nevyhnutným krokom z pohľadu jej ďalšieho napredovania, a to prostredníctvom aktívneho zapojenia sa do výskumnej a vývojovej činnosti v oblasti prírodných a medicínskych vied,“ zdôraznil rezort školstva.
Vysvetľuje ďalej, že zníženie základného imania je jediné riešenie daného negatívneho javu, ktoré nevyžaduje nový vklad zo strany jediného akcionára, ktorým je štát, a teda nemá vplyv na zvýšenie výdavkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. „Pri tomto spôsobe zníženia základného imania sa hodnota majetku spoločnosti BIONT reálne nemení, teda nedochádza k reálnemu zníženiu (úbytku) majetku spoločnosti,“ zdôraznil rezort.
Po znížení štátnych finančných aktív sa menovitá hodnota jednej akcie zníži z pôvodnej výšky 33.194 eur na 19.194 eur. „Uvedeným spôsobom dôjde k zníženiu základného imania spoločnosti BIONT o 14 miliónov eur z pôvodnej výšky 35.053.200 eur na hodnotu 21.053.200 eur,“ dodalo MŠVVaM SR.
Vláda schválila proces prípravy Národného a regionálneho partnerského plánu
Základný strategický dokument pre čerpanie fondov EÚ v období rokov 2028 - 2034, Národný a regionálny partnerský plán (NRPP), by mal byť schválený vládou najneskôr do 31. októbra 2027. Vyplýva to z návrhu procesu prípravy NRPP, ktorý v stredu schválila vláda.
„Cieľom predkladaného materiálu je stanoviť proces prípravy Národného a regionálneho partnerského plánu vrátane návrhu indikatívneho harmonogramu a úloh subjektov zapojených do prípravy NRPP, čím vytvára predpoklady na koordinovaný a včasný postup pri príprave NRPP,“ uviedlo v materiáli Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
Materiál opisuje proces prípravy NRPP od januára 2026 do jeho predloženia na schválenie vláde SR. Proces prípravy je rozdelený na etapu zameranú najmä na identifikáciu investičných priorít a kľúčových reforiem, ktoré Slovenská republika plánuje financovať zo zdrojov EÚ prostredníctvom NRPP, a etapu zameranú na vypracovanie samotného návrhu NRPP, a to v súlade so vzorom stanoveným v návrhu príslušnej legislatívy EÚ.
Proces prípravy možno rozdeliť na dve základné etapy. Prvá etapa v roku 2026 obsiahne proces prípravy zameraný najmä na identifikáciu investičných priorít a kľúčových reforiem, ktoré Slovensko plánuje financovať zo zdrojov Európskej únie prostredníctvom NRPP. V druhej etape od jesene 2026, najneskôr od začiatku roka 2027, sa predpokladá vypracúvanie návrhu NRPP v súlade so vzorom stanoveným v návrhu príslušnej legislatívy EÚ, tzn. vypĺňanie všetkých povinných častí, ktoré dokument musí obsahovať v súlade so stanovenými požiadavkami a pri dodržaní všetkých stanovených pravidiel.
Obec Iliašovce bude priamym prijímateľom prostriedkov z POO na potreby MŠ
Obec Iliašovce v okrese Spišská Nová Ves bude priamym prijímateľom finančných prostriedkov z plánu obnovy a odolnosti (POO), ktoré využije na rozšírenie kapacít obecnej materskej školy (MŠ). Rozhodla o tom vláda na stredajšom rokovaní.
Návrh predložilo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR z dôvodu potreby okamžitého odstránenia akútneho nedostatku kapacít v škôlke. „Dôvodom priorizácie projektu v obci Iliašovce je nielen akútna situácia v tejto lokalite, ale aj vyčerpanie alokovaných prostriedkov v relevantnej výzve, pripravenosť na okamžitú realizáciu a financovanie už vynaložených nákladov a ich nadväznosť na harmonogram POO s ohľadom na stanovené ciele v rámci obdobia oprávnenosti prostriedkov mechanizmu,“ vysvetlil rezort.
Upozornil na to, že ak by sa nezabezpečili potrebné kapacity na naplnenie garantovaného právneho nároku na predprimárne vzdelávanie, malo by to „nielen závažné finančné a reputačné konzekvencie v rámci POO, ale aj nevyčísliteľné negatívne dosahy na vzdelávanie detí a žiakov“. MŠVVaM dodalo, že predpokladané náklady na rozšírenie kapacity materskej školy budú stanovené na základe výšky verejných obstarávaní a nepresiahnu sumu 14.490 eur bez DPH na jednu novovytvorenú kapacitu v materskej škole, ktorá predstavuje v súčasnosti náklady na realizáciu stavieb pri súčasných cenách stavebných materiálov a stavebných činností.
Novým štátnym tajomníkom na MIRRI bude Martin Katriak, nahradí Štefánka
Novým štátnym tajomníkom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR bude Martin Katriak, ktorý na tomto poste nahradí Radoslava Štefánka. Vyplýva to návrhu na odvolanie a vymenovanie, ktorý v stredu schválila vláda.
Advokát Katriak je absolventom Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne. Pracoval okrem iného na Magistráte Hlavného mesta SR Bratislava, ďalej ako vedúci Kancelárie Súdnej rady SR. Od augusta 2025 pôsobí ako riaditeľ kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
Projekt PVE Málinec - Látky sa stane významnou investíciou
Investičný projekt prečerpávacej vodnej elektrárne (PVE) Málinec - Látky sa stane významnou investíciou. Zaradenie odôvodňuje Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR objektívnou a kritickou časovou tiesňou. Vyplýva to z materiálu, ktorý schválila vláda na svojom stredajšom rokovaní. Šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nominant SNS) má vydať osvedčenie o významnej investícii do dvoch týždňov. Výška plánovaných prostriedkov na prípravu vodnej elektrárne je spolu približne 60 miliónov eur.
„Porovnanie obvyklých lehôt štandardných povoľovacích procesov (posudzovanie vplyvov na životné prostredie, územné konanie, stavebné konanie), verejného obstarávania a samotnej realizácie stavebných a technologických činností s harmonogramom rozvoja prenosovej sústavy ukazuje, že pri štandardnom postupe by nebolo možné projekt zrealizovať včas,“ ozrejmilo MŽP.
Aplikácia osobitného režimu pre významné investície na projekt PVE nie je podľa rezortu len administratívnym zjednodušením, ale nevyhnutným predpokladom na ochranu strategických záujmov Slovenskej republiky v oblasti energetiky.
Materiál zdôvodňuje návrh na vymedzenie strategického územia na účely realizácie vodnej elektrárne, a to v súlade so zákonom o významných investíciách. „Vymedzenie strategického územia je odôvodnené nevyhnutnosťou realizácie investičného projektu, ktorý predstavuje kľúčovú investíciu v oblasti energetických služieb, nevyhnutnú podmienku rozvoja a efektívneho využívania obnoviteľných zdrojov energie, a zároveň významnú investíciu na ochranu životného prostredia v súlade so záväzkami SR vyplývajúcimi z medzinárodných dohôd a práva Európskej únie,“ uviedol envirorezort. Projekt podľa neho prispieva k zabezpečeniu dlhodobej energetickej bezpečnosti štátu, stabilite prenosovej sústavy a udržateľnému hospodárskemu rozvoju. Žiadosť o vydanie osvedčenia o významnej investícii podal 5. decembra 2025 štátny podnik Vodohospodárska výstavba na MŽP.