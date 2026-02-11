Streda11. február 2026, meniny má Dezider, zajtra Perla

Investície do energetiky aj školstva: Vláda schválila projekt Málinec a zníženie imania firmy BIONT

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - V štátnej obchodnej spoločnosti BIONT sa zníži základné imanie z pôvodnej výšky 35.053.200 eur na hodnotu 21.053.200 eur. Prostredníctvom zníženia štátnych finančných aktív o 14 miliónov eur o tom v stredu rozhodla vláda. Opatrenie za účelom pokrytia strát z minulých rokov má zabezpečiť dlhodobé odstránenie statusu spoločnosti BIONT ako podniku v ťažkostiach.

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR ako predkladateľ návrhu vysvetlilo, že status podniku v ťažkostiach vylučuje štátnu akciovku z pozície oprávneného žiadateľa o pomoc zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ vo výskumnej a vývojovej oblasti. „Odstránenie statusu je pre spoločnosť nevyhnutným krokom z pohľadu jej ďalšieho napredovania, a to prostredníctvom aktívneho zapojenia sa do výskumnej a vývojovej činnosti v oblasti prírodných a medicínskych vied,“ zdôraznil rezort školstva.

Vysvetľuje ďalej, že zníženie základného imania je jediné riešenie daného negatívneho javu, ktoré nevyžaduje nový vklad zo strany jediného akcionára, ktorým je štát, a teda nemá vplyv na zvýšenie výdavkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. „Pri tomto spôsobe zníženia základného imania sa hodnota majetku spoločnosti BIONT reálne nemení, teda nedochádza k reálnemu zníženiu (úbytku) majetku spoločnosti,“ zdôraznil rezort.

Po znížení štátnych finančných aktív sa menovitá hodnota jednej akcie zníži z pôvodnej výšky 33.194 eur na 19.194 eur. „Uvedeným spôsobom dôjde k zníženiu základného imania spoločnosti BIONT o 14 miliónov eur z pôvodnej výšky 35.053.200 eur na hodnotu 21.053.200 eur,“ dodalo MŠVVaM SR.

Vláda schválila proces prípravy Národného a regionálneho partnerského plánu

Základný strategický dokument pre čerpanie fondov EÚ v období rokov 2028 - 2034, Národný a regionálny partnerský plán (NRPP), by mal byť schválený vládou najneskôr do 31. októbra 2027. Vyplýva to z návrhu procesu prípravy NRPP, ktorý v stredu schválila vláda.

„Cieľom predkladaného materiálu je stanoviť proces prípravy Národného a regionálneho partnerského plánu vrátane návrhu indikatívneho harmonogramu a úloh subjektov zapojených do prípravy NRPP, čím vytvára predpoklady na koordinovaný a včasný postup pri príprave NRPP,“ uviedlo v materiáli Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Materiál opisuje proces prípravy NRPP od januára 2026 do jeho predloženia na schválenie vláde SR. Proces prípravy je rozdelený na etapu zameranú najmä na identifikáciu investičných priorít a kľúčových reforiem, ktoré Slovenská republika plánuje financovať zo zdrojov EÚ prostredníctvom NRPP, a etapu zameranú na vypracovanie samotného návrhu NRPP, a to v súlade so vzorom stanoveným v návrhu príslušnej legislatívy EÚ.

Proces prípravy možno rozdeliť na dve základné etapy. Prvá etapa v roku 2026 obsiahne proces prípravy zameraný najmä na identifikáciu investičných priorít a kľúčových reforiem, ktoré Slovensko plánuje financovať zo zdrojov Európskej únie prostredníctvom NRPP. V druhej etape od jesene 2026, najneskôr od začiatku roka 2027, sa predpokladá vypracúvanie návrhu NRPP v súlade so vzorom stanoveným v návrhu príslušnej legislatívy EÚ, tzn. vypĺňanie všetkých povinných častí, ktoré dokument musí obsahovať v súlade so stanovenými požiadavkami a pri dodržaní všetkých stanovených pravidiel.

Obec Iliašovce bude priamym prijímateľom prostriedkov z POO na potreby MŠ

Obec Iliašovce v okrese Spišská Nová Ves bude priamym prijímateľom finančných prostriedkov z plánu obnovy a odolnosti (POO), ktoré využije na rozšírenie kapacít obecnej materskej školy (MŠ). Rozhodla o tom vláda na stredajšom rokovaní.

Návrh predložilo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR z dôvodu potreby okamžitého odstránenia akútneho nedostatku kapacít v škôlke. „Dôvodom priorizácie projektu v obci Iliašovce je nielen akútna situácia v tejto lokalite, ale aj vyčerpanie alokovaných prostriedkov v relevantnej výzve, pripravenosť na okamžitú realizáciu a financovanie už vynaložených nákladov a ich nadväznosť na harmonogram POO s ohľadom na stanovené ciele v rámci obdobia oprávnenosti prostriedkov mechanizmu,“ vysvetlil rezort.

Upozornil na to, že ak by sa nezabezpečili potrebné kapacity na naplnenie garantovaného právneho nároku na predprimárne vzdelávanie, malo by to „nielen závažné finančné a reputačné konzekvencie v rámci POO, ale aj nevyčísliteľné negatívne dosahy na vzdelávanie detí a žiakov“. MŠVVaM dodalo, že predpokladané náklady na rozšírenie kapacity materskej školy budú stanovené na základe výšky verejných obstarávaní a nepresiahnu sumu 14.490 eur bez DPH na jednu novovytvorenú kapacitu v materskej škole, ktorá predstavuje v súčasnosti náklady na realizáciu stavieb pri súčasných cenách stavebných materiálov a stavebných činností.

Novým štátnym tajomníkom na MIRRI bude Martin Katriak, nahradí Štefánka

Novým štátnym tajomníkom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR bude Martin Katriak, ktorý na tomto poste nahradí Radoslava Štefánka. Vyplýva to návrhu na odvolanie a vymenovanie, ktorý v stredu schválila vláda.

Advokát Katriak je absolventom Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne. Pracoval okrem iného na Magistráte Hlavného mesta SR Bratislava, ďalej ako vedúci Kancelárie Súdnej rady SR. Od augusta 2025 pôsobí ako riaditeľ kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Projekt PVE Málinec - Látky sa stane významnou investíciou

Investičný projekt prečerpávacej vodnej elektrárne (PVE) Málinec - Látky sa stane významnou investíciou. Zaradenie odôvodňuje Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR objektívnou a kritickou časovou tiesňou. Vyplýva to z materiálu, ktorý schválila vláda na svojom stredajšom rokovaní. Šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nominant SNS) má vydať osvedčenie o významnej investícii do dvoch týždňov. Výška plánovaných prostriedkov na prípravu vodnej elektrárne je spolu približne 60 miliónov eur.

„Porovnanie obvyklých lehôt štandardných povoľovacích procesov (posudzovanie vplyvov na životné prostredie, územné konanie, stavebné konanie), verejného obstarávania a samotnej realizácie stavebných a technologických činností s harmonogramom rozvoja prenosovej sústavy ukazuje, že pri štandardnom postupe by nebolo možné projekt zrealizovať včas,“ ozrejmilo MŽP.

Aplikácia osobitného režimu pre významné investície na projekt PVE nie je podľa rezortu len administratívnym zjednodušením, ale nevyhnutným predpokladom na ochranu strategických záujmov Slovenskej republiky v oblasti energetiky.

Materiál zdôvodňuje návrh na vymedzenie strategického územia na účely realizácie vodnej elektrárne, a to v súlade so zákonom o významných investíciách. „Vymedzenie strategického územia je odôvodnené nevyhnutnosťou realizácie investičného projektu, ktorý predstavuje kľúčovú investíciu v oblasti energetických služieb, nevyhnutnú podmienku rozvoja a efektívneho využívania obnoviteľných zdrojov energie, a zároveň významnú investíciu na ochranu životného prostredia v súlade so záväzkami SR vyplývajúcimi z medzinárodných dohôd a práva Európskej únie,“ uviedol envirorezort. Projekt podľa neho prispieva k zabezpečeniu dlhodobej energetickej bezpečnosti štátu, stabilite prenosovej sústavy a udržateľnému hospodárskemu rozvoju. Žiadosť o vydanie osvedčenia o významnej investícii podal 5. decembra 2025 štátny podnik Vodohospodárska výstavba na MŽP.

Viac o téme: SchválenieEurofondyImanieBIONTÚrad vlády (ÚV) SR
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Dôvera vláde a dlhová
Dôvera vláde a dlhová brzda: Raši by návrh zaradil hneď, Majerský vyzýva Fica konať
Domáce
Kedy má vláda žiadať
Kedy má vláda žiadať parlament o dôveru? Opozícia sa obrátila na Ústavný súd pre výklad dlhovej brzdy
Domáce
Ilustračné foto
Babišova vláda prežila hlasovanie o vyslovení nedôvery: Opozícia nezískala dostatok hlasov
Zahraničné
Úrad podpredsedu vlády rieši
Úrad podpredsedu vlády rieši technologické centrum: Cieľom je vrátiť verejné zdroje do rozpočtu štátu
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Peter Kotlár pri odchode z Úradu vlády (ÚV) SR
Peter Kotlár pri odchode z Úradu vlády (ÚV) SR
Správy
Minister Richard Takáč pri príchode na rokovanie vlády
Minister Richard Takáč pri príchode na rokovanie vlády
Správy
Minister Tomáš Drucker pri príchode na rokovanie vlády
Minister Tomáš Drucker pri príchode na rokovanie vlády
Správy

Domáce správy

Investície do energetiky aj
Investície do energetiky aj školstva: Vláda schválila projekt Málinec a zníženie imania firmy BIONT
Domáce
Olympiáda 2026 Drsný odkaz
Olympiáda 2026 Drsný odkaz Machalu našej najväčšej hviezde: Vlhová rozdeľuje spoločnosť, odmietam ju sledovať
Domáce
Cestovný ruch na Slovensku
Cestovný ruch na Slovensku lámal rekordy: Rok 2025 bol druhý najúspešnejší v histórii ubytovateľov
Domáce
V Bratislavskom kraji zatvorili 10 škôl pre prudký nárast chrípky a respiračných ochorení
V Bratislavskom kraji zatvorili 10 škôl pre prudký nárast chrípky a respiračných ochorení
Bratislava

Zahraničné

Viktor Orbán
Orbán zúri! Zelenského plán na zmenu vlády v Maďarsku je podľa neho vyhlásením VOJNY Budapešti
Zahraničné
Andrej Babiš
Babišov plán pre Európu: Pred summitom EÚ chce u Macrona presadiť strop na ceny emisných povoleniek
Zahraničné
Heineken škrtá TISÍCE pracovných
Heineken škrtá TISÍCE pracovných pozícií! Odbyt piva v Európe klesá: Šéf firmy ohlásil odchod
Zahraničné
Samoobslužné pokladne sú nič
Samoobslužné pokladne sú nič oproti TOMUTO: Známy reťazec pýta peniaze už za vstup do predajne!
Zahraničné

Prominenti

Plačková sa vytešuje z
Krásne gesto Plačkovej: Keď v pôrodnici zbadala TOTO, zostala zhrozená… okamžite začala konať
Domáci prominenti
Ben Cristovao
Obrovský smútok Bena Cristovao: Smrť otca po tragickej nehode (†67)! Spoločný koncert už nestihli
Domáci prominenti
Smrť detskej hviezdy (†33):
Smrť detskej hviezdy (†33): Záhadné okolnosti úmrtia!
Zahraniční prominenti
Príčina smrti mamy (†71)
Príčina smrti mamy (†71) Kevina zo Sám doma je známa: Bojovala s rakovinou, ale... Zabilo ju niečo iné!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Prežil 48 hodín BEZ
Prežil 48 hodín BEZ PĽÚC! Bežná chrípka mu v 33 rokoch ROZPUSTILA pľúca: Lekári urobili niečo, čo ODPORUJE prírode!
Zaujímavosti
Tichý ZABIJAK mužov udiera
Tichý ZABIJAK mužov udiera NENÁPADNE: Ak robíte TOTO na toalete, okamžite vyhľadajte lekára! Väčšina prichádza neskoro
Zaujímavosti
Manžel ju sleduje pri
Manžel ju sleduje pri STYKU s cudzincami: Je to ako požičať auto, tvrdí Logan! TOTO je ich realita
Zaujímavosti
Ako zaspať, keď vedľa
Ako zaspať, keď vedľa chrápe partner: Toto radia odborníci
vysetrenie.sk

Dobré správy

ZOH 2026 Dnes začína
ZOH 2026 Dnes začína hokejový turnaj: Vedeli ste toto o našej najväčšej hviezde?
hashtag.sk
Juraj Slafkovský (Zdroj: Budiš)
Juraj Slafkovský otvorene o zlomovom momente života: Čo mu pomáha zostať nohami na zemi?
Domáce
ZOH 2026 Celé Slovensko
ZOH 2026 Celé Slovensko sa už nevie dočkať: Položili ste si túto dôležitú otázku aj vy?
sportky.sk
V Miláne začínajú ZOH
Dnes začínajú ZOH 2026: Slovenská hokejová reprezentácia má už teraz jednu dôležitú istotu
sportky.sk

Ekonomika

Choroby či prázdniny: Rodičia môžu dostať od štátu aj stovky eur! Tu je návod, ako požiadať o dávku
Choroby či prázdniny: Rodičia môžu dostať od štátu aj stovky eur! Tu je návod, ako požiadať o dávku
Volvo pri Košiciach už naberá stovky zamestnancov: Pozrite sa, ako rastie gigantická fabrika plná robotov! (foto)
Volvo pri Košiciach už naberá stovky zamestnancov: Pozrite sa, ako rastie gigantická fabrika plná robotov! (foto)
Koľko eur dostanete na dôchodku? Sociálna poisťovňa vám to už teraz vypočíta, odpoveď môžete dostať elektronicky!
Koľko eur dostanete na dôchodku? Sociálna poisťovňa vám to už teraz vypočíta, odpoveď môžete dostať elektronicky!
Alarmujúce čísla z ekonomiky: Priemysel padá a ani automobilky ho nezachránili! Čo nás čaká?
Alarmujúce čísla z ekonomiky: Priemysel padá a ani automobilky ho nezachránili! Čo nás čaká?

Šport

ZOH 2026 Absolútna potupa Kanady! Hokejový megašláger mal nečakane jednoznačný priebeh
ZOH 2026 Absolútna potupa Kanady! Hokejový megašláger mal nečakane jednoznačný priebeh
Hokej na ZOH 2026
VIDEO Namiesto hrdinu nešťastník: Stanislav Lobotka v dráme definitívne pochoval nádeje Neapolu
VIDEO Namiesto hrdinu nešťastník: Stanislav Lobotka v dráme definitívne pochoval nádeje Neapolu
Coppa Italia
ZOH 2026 Vlhovú stále obmedzuje koleno: Gemza priblížil program v najbližších dňoch
ZOH 2026 Vlhovú stále obmedzuje koleno: Gemza priblížil program v najbližších dňoch
Slováci na ZOH 2026
ZOH 2026 Slovenskí hokejisti štartujú svoju olympijskú misiu: Kde sledovať priamy prenos?
ZOH 2026 Slovenskí hokejisti štartujú svoju olympijskú misiu: Kde sledovať priamy prenos?
Hokej na ZOH 2026

Auto-moto

Cestujete do Maďarska často? Možno však nepoznáte zaujímavé fakty o tejto krajine
Cestujete do Maďarska často? Možno však nepoznáte zaujímavé fakty o tejto krajine
Správy
Napojenie Spišskej Novej Vsi na D1: obchvat za 105 miliónov eur
Napojenie Spišskej Novej Vsi na D1: obchvat za 105 miliónov eur
Doprava
TEST: Ford Capri - veľmi vydarený dizajn, solídny elektromobil
TEST: Ford Capri - veľmi vydarený dizajn, solídny elektromobil
Klasické testy
Renault ponúka aj prestavby, Moto Wektor patrí ku špičke
Renault ponúka aj prestavby, Moto Wektor patrí ku špičke
Novinky

Kariéra a motivácia

Otestujte sa: Ste olympijským víťazom vo vedomostiach, alebo len „striedate“ na lavičke?
Otestujte sa: Ste olympijským víťazom vo vedomostiach, alebo len „striedate“ na lavičke?
O práci s humorom
Štart projektu pomoci jednorodičom
Štart projektu pomoci jednorodičom
Domáce
Väčšina Slovákov si zimnú dovolenku nemôže dovoliť: Takmer dve tretiny ju tento rok vôbec neplánujú
Väčšina Slovákov si zimnú dovolenku nemôže dovoliť: Takmer dve tretiny ju tento rok vôbec neplánujú
Kariera.sk TS
McDonald's sa opäť zaradil medzi najlepších zamestnávateľov Slovenska
McDonald's sa opäť zaradil medzi najlepších zamestnávateľov Slovenska
KarieraInfo.sk

Varenie a recepty

15 víkendových receptov z jedného pekáča či panvice. Minimum riadu bez chaosu v kuchyni.
15 víkendových receptov z jedného pekáča či panvice. Minimum riadu bez chaosu v kuchyni.
Najlepší recept na veterníky, ktorý mám po babičke. Chutia lepšie ako tie z cukrárne.
Najlepší recept na veterníky, ktorý mám po babičke. Chutia lepšie ako tie z cukrárne.
Chcete posilniť imunitu? Vyskúšajte recept na domáci ginger shot s citrónom
Chcete posilniť imunitu? Vyskúšajte recept na domáci ginger shot s citrónom
Ovocné nápoje
Ako plniť šišky? Len takto džem nevytečie a zostane vo vnútri
Ako plniť šišky? Len takto džem nevytečie a zostane vo vnútri
Rady a tipy

Technológie

Šéf Telegramu obvinil Rusko z potláčania slobody. Kremeľ podľa neho núti ľudí prejsť na štátom kontrolovanú aplikáciu
Šéf Telegramu obvinil Rusko z potláčania slobody. Kremeľ podľa neho núti ľudí prejsť na štátom kontrolovanú aplikáciu
Bezpečnosť
Používatelia WhatsAppu by si mali vypnúť túto funkciu. Hacker sa cez ňu môže dostať do zariadenia bez tvojho vedomia
Používatelia WhatsAppu by si mali vypnúť túto funkciu. Hacker sa cez ňu môže dostať do zariadenia bez tvojho vedomia
Bezpečnosť
Ako zvýšiť pridanú hodnotu prostredníctvom odborných technických riešení
Ako zvýšiť pridanú hodnotu prostredníctvom odborných technických riešení
Sponzorovaný obsah
Facebook reklamný systém napadol zákerný malvér Socelars: Infikuje hlavne Windows a kradne citlivé dáta
Facebook reklamný systém napadol zákerný malvér Socelars: Infikuje hlavne Windows a kradne citlivé dáta
Bezpečnosť

Bývanie

Tu sa musí bývať úžasne! Domáci na zariadení nešetrili, no vnútri čaká nadčasové bývanie aj perfektné miesta na relax
Tu sa musí bývať úžasne! Domáci na zariadení nešetrili, no vnútri čaká nadčasové bývanie aj perfektné miesta na relax
Tieto dreviny v blízkom čase orežte, podporíte zdravie i bohatšie kvety. Kedy a ako strihať pre čo najlepší efekt?
Tieto dreviny v blízkom čase orežte, podporíte zdravie i bohatšie kvety. Kedy a ako strihať pre čo najlepší efekt?
Pripomína staré vidiecke domy, no je to len dojem. Vnútri čaká moderná domácnosť a priestor na oddych celej rodiny
Pripomína staré vidiecke domy, no je to len dojem. Vnútri čaká moderná domácnosť a priestor na oddych celej rodiny
Sú úplne iné, ako by ste od bežných bytov čakali. Takto to vyzerá, keď dizajnérky vytvárajú bývanie pre dve z nich
Sú úplne iné, ako by ste od bežných bytov čakali. Takto to vyzerá, keď dizajnérky vytvárajú bývanie pre dve z nich

Pre kutilov

Sadzačka je drahá a vybieha do kvetu? Tento rok skúste cibuľu zo semienka, ušetríte desiatky eur
Sadzačka je drahá a vybieha do kvetu? Tento rok skúste cibuľu zo semienka, ušetríte desiatky eur
Zelenina a ovocie
Stromy treba strihať úplne inak! Koniec zimného rezu a prečo už nefunguje
Stromy treba strihať úplne inak! Koniec zimného rezu a prečo už nefunguje
Záhrada
Ako získať z jedného dreveného polienka oheň, ktorý vydrží horieť až 5 hodín
Ako získať z jedného dreveného polienka oheň, ktorý vydrží horieť až 5 hodín
Dvor a záhrada
Čas na výsev papriky je tu! Kompletný návod, ako získať silné sadenice aj bez profesionálneho skleníka
Čas na výsev papriky je tu! Kompletný návod, ako získať silné sadenice aj bez profesionálneho skleníka
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Mladistvá pleť každý deň: Od dostupného liftingu po luxusnú očnú starostlivosť
Krása
Mladistvá pleť každý deň: Od dostupného liftingu po luxusnú očnú starostlivosť
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Olympiáda 2026 Drsný odkaz
Domáce
Olympiáda 2026 Drsný odkaz Machalu našej najväčšej hviezde: Vlhová rozdeľuje spoločnosť, odmietam ju sledovať
Samoobslužné pokladne sú nič
Zahraničné
Samoobslužné pokladne sú nič oproti TOMUTO: Známy reťazec pýta peniaze už za vstup do predajne!
Kamera pri dverách zachytila
Zahraničné
Zvrat v prípade unesenej matky slávnej moderátorky: Polícia zadržala muža! FBI hovorí o veľkom pokroku
Streľba v Kanade si
Zahraničné
Hororový útok na študentov! Desať mŕtvych a desiatky zranených po streľbe v škole a v blízkom dome

Ďalšie zo Zoznamu