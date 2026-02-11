Pavol Hammel pokračuje na turné Kam a za čím. Jarnú časť rozšíri koncert v Nitre

Séria koncertov Kam a za čím Tour venovaná najnovšiemu albumu Pavla Hammela, úspešne pokračuje aj v roku 2026. Po mimoriadne vrelom prijatí prvej časti turné pridáva legendárny slovenský hudobník do jarnej koncertnej série aj Nitru, kde sa predstaví v rámci pokračovania celoslovenského turné.
Pavol Hammel odštartoval koncertnú sériu venovanú albumu Kam a za čím v októbri 2025 vystúpeniami v šiestich slovenských mestách, predstavil sa aj v Prahe a tiež známom festivale Valašský Špalíček. Najnovší album priniesol klasické hammelovské pesničkárstvo vo výraznej bluesovej a rockovej výpovedi a získal nomináciu na cenu Anděl v kategórii Najlepší slovenský album. Rozhodnutie predstaviť album na koncertoch v jeho celistvej podobe, spolu s ďalšími menej známymi skladbami, sa ukázalo ako odvážny, no mimoriadne funkčný dramaturgický krok.
„Stále svoje rozhodnutie považujem za odvážne, keďže na koncertoch neodznie ani jedna z mojich známych piesní. Pozitívna odozva a záujem publika ma však opakovane príjemne prekvapujú, o to viac, že mi na celom projekte veľmi záleží,“ hovorí Pavol Hammel. O vrelom prijatí turné svedčí vypredanosť koncertov, aj pridanie druhého bratislavského koncertu vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu, ktorým legendárny hudobník v januári otvoril svoj ďalší koncertný rok.
Do zoznamu miest jarnej časti turné pribúda Nitra, kde Pavol Hammel vystúpi 14. apríla 2026 v aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Kam a za čím Tour bude následne pokračovať ďalšími siedmimi koncertmi v Rožňave, Košiciach, Prešove, Leviciach, Trenčíne, Banskej Bystrici a Prievidzi.
Na koncertnom pódiu sa Pavol Hammel predstaví v sprievode výnimočnej zostavy Band In Blue. Tvoria ju gitaristi Juraj Burian, René Lacko, Pišta Lengyel, Stano Počaji a Peci Uherčík, klávesista Peter Preložník, basgitarista Anton „Toník“ Jaro, bubeník Igor „Teo“ Skovay, saxofonista Peter Štrauch, speváčka Andrea Zimányiová a špeciálna hosťka, bubeníčka Karolína Uherčíková.
Všetky aktuálne novinky a informácie sú dostupné na webe www.pavolhammel.sk, Facebooku alebo Instagrame Pavla Hammela (Pavol Hammel – oficiálna stránka).
Termíny koncertov Kam a za čím Tour 2026:
14.4. - Nitra, Aula Slovenskej Poľnohospodárskej Univerzity
15.4. – Rožňava, Divadlo Actores
16.4. – Košice, Historická radnica
17.4. – Prešov, Kino Scala
21.4. – Levice, Kino Junior
22.4. - Trenčín, Piano Club
23.4. – Banská Bystrica, Aula SZU
24.4. – Prievidza, Dom kultúry
Záznamy z koncertov:
Jeseň / Ako minule:
https://www.youtube.com/watch?v=UeDXgMTvgJk&list=RDUeDXgMTvgJk&start_radio=1
Keď to nie je dôležité (duet s Andreou Zimányiovou):
https://www.youtube.com/watch?v=Cw8NlmO1fQY
Hráč:
https://www.youtube.com/watch?v=U3slQgdeGlY&list=RDU3slQgdeGlY&start_radio=1
