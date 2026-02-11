Streda11. február 2026, meniny má Dezider, zajtra Perla

Babišov plán pre Európu: Pred summitom EÚ chce u Macrona presadiť strop na ceny emisných povoleniek

Andrej Babiš
Andrej Babiš (Zdroj: TASR/Pavel Neubauer)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

PRAHA - Hlavným cieľom českého premiéra Andreja Babiša na stredajšej schôdzke s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom v Paríži bude presvedčiť šéfa Elyzejského paláca, aby podporil české návrhy na zvýšenie konkurencieschopnosti Európy. Babiš sa obáva, že po štvrtkovom neformálnom summite EÚ sa v tejto oblasti nič nezmení. Povedal to v stredu pred odletom do Paríža, informuje spravodajkyňa v Prahe.

„Už od pondelka sa snažím intenzívne lobovať a pripravovať na neformálnu európsku radu, ktorá je zásadná pre budúcnosť európskeho priemyslu a život Európanov. Ide o ceny energií... Mám obavu, že to bude tak, že si tam každý niečo povie a nič sa nestane. To nechceme dovoliť... Strácame konkurencieschopnosť voči Ázii či Spojeným štátom a je potrebné to okamžite riešiť. Preto dnes na rokovaní s Macronom ho budem presviedčať, aby nás podporil,“ povedal Babiš.

Podotkol, že Francúzsko je veľmocou vo výrobe jadrovej energie a považuje za neuveriteľné, že Európska komisia nechce uznať jadro za rovnako čistý a udržateľný zdroj ako slnko alebo vietor. Táto situácia je podľa jeho slov absurdná.

Smernicu ETS 1 označil za nepodarený projekt Európskej komisie. „Je potrebné priznať, že sa urobila veľká chyba. Treba zabrániť finančným špekulantom a bankám, aby na tom zarábali a urobiť to, čo som písal už v roku 2021, keď som tiež písal list, kde bol navrhnutý strop 30 eur. Ak v Indii platia za emisné povolenky 2,5 eura, európsky priemysel to nemôže prežiť v zdraví,“ zdôraznil predseda českej vlády.

Jedenásť bodov pre európsku budúcnosť

Pred dvomi týždňami poslal lídrom EÚ a predstaviteľom jednotlivých členských štátov list, v ktorom načrtol 11 bodov ako obnoviť konkurencieschopnosť Európy. Ich naplnenie by podľa Babiša malo prispieť k podpore priemyslu, zaisteniu dostupných energií či odstráneniu prekážok pre firmy tak, aby mohli naďalej rásť.

Okrem toho tiež navrhol zriadiť skupinu „priateľov konkurencieschopnosti“, ktorá by sa jednotlivým bodom podrobne venovala. O svojej predstave už hovoril s viacerými európskymi lídrami, napríklad s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou, rakúskym kancelárom Christianom Stockerom či premiérom SR Robertom Ficom.

Viac o téme: PodporaSummitAndrej BabišEmmanuel MacronEurópska únia (EÚ)
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Na snímke zľava rakúsky
Premiéri Slavkovského formátu na samite EÚ: Riešenie vysokých cien elektriny ako priorita
Domáce
Český premiér Andrej Babiš
Rakúsky kancelár Stocker prijal Babiša: Zhodli sa na postojoch k migrácii a ekonomike
Zahraničné
Ilustračné foto
Kauzou súvisiacou s Epsteinom sa už zaoberá aj česká polícia
Zahraničné
Petr Pavel a Petr
Do Mníchova pôjdu oddelene Pavel aj Macinka: Podľa Schillerovej nič nehrozí
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Peter Kotlár pri odchode z Úradu vlády (ÚV) SR
Peter Kotlár pri odchode z Úradu vlády (ÚV) SR
Správy
Minister Richard Takáč pri príchode na rokovanie vlády
Minister Richard Takáč pri príchode na rokovanie vlády
Správy
Minister Tomáš Drucker pri príchode na rokovanie vlády
Minister Tomáš Drucker pri príchode na rokovanie vlády
Správy

Domáce správy

Investície do energetiky aj
Investície do energetiky aj školstva: Vláda schválila projekt Málinec a zníženie imania firmy BIONT
Domáce
Olympiáda 2026 Drsný odkaz
Olympiáda 2026 Drsný odkaz Machalu našej najväčšej hviezde: Vlhová rozdeľuje spoločnosť, odmietam ju sledovať
Domáce
Cestovný ruch na Slovensku
Cestovný ruch na Slovensku lámal rekordy: Rok 2025 bol druhý najúspešnejší v histórii ubytovateľov
Domáce
V Bratislavskom kraji zatvorili 10 škôl pre prudký nárast chrípky a respiračných ochorení
V Bratislavskom kraji zatvorili 10 škôl pre prudký nárast chrípky a respiračných ochorení
Bratislava

Zahraničné

Viktor Orbán
Orbán zúri! Zelenského plán na zmenu vlády v Maďarsku je podľa neho vyhlásením VOJNY Budapešti
Zahraničné
Andrej Babiš
Babišov plán pre Európu: Pred summitom EÚ chce u Macrona presadiť strop na ceny emisných povoleniek
Zahraničné
Heineken škrtá TISÍCE pracovných
Heineken škrtá TISÍCE pracovných pozícií! Odbyt piva v Európe klesá: Šéf firmy ohlásil odchod
Zahraničné
Samoobslužné pokladne sú nič
Samoobslužné pokladne sú nič oproti TOMUTO: Známy reťazec pýta peniaze už za vstup do predajne!
Zahraničné

Prominenti

Ben Cristovao
Obrovský smútok Bena Cristovao: Smrť otca po tragickej nehode (†67)! Spoločný koncert už nestihli
Domáci prominenti
Smrť detskej hviezdy (†33):
Smrť detskej hviezdy (†33): Záhadné okolnosti úmrtia!
Zahraniční prominenti
Príčina smrti mamy (†71)
Príčina smrti mamy (†71) Kevina zo Sám doma je známa: Bojovala s rakovinou, ale... Zabilo ju niečo iné!
Zahraniční prominenti
Známa Češka je TEHOTNÁ:
Známa Češka je TEHOTNÁ: Dieťa NECHCE... Plánuje ísť na POTRAT!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Prežil 48 hodín BEZ
Prežil 48 hodín BEZ PĽÚC! Bežná chrípka mu v 33 rokoch ROZPUSTILA pľúca: Lekári urobili niečo, čo ODPORUJE prírode!
Zaujímavosti
Tichý ZABIJAK mužov udiera
Tichý ZABIJAK mužov udiera NENÁPADNE: Ak robíte TOTO na toalete, okamžite vyhľadajte lekára! Väčšina prichádza neskoro
Zaujímavosti
Manžel ju sleduje pri
Manžel ju sleduje pri STYKU s cudzincami: Je to ako požičať auto, tvrdí Logan! TOTO je ich realita
Zaujímavosti
Ako zaspať, keď vedľa
Ako zaspať, keď vedľa chrápe partner: Toto radia odborníci
vysetrenie.sk

Dobré správy

ZOH 2026 Dnes začína
ZOH 2026 Dnes začína hokejový turnaj: Vedeli ste toto o našej najväčšej hviezde?
hashtag.sk
Juraj Slafkovský (Zdroj: Budiš)
Juraj Slafkovský otvorene o zlomovom momente života: Čo mu pomáha zostať nohami na zemi?
Domáce
ZOH 2026 Celé Slovensko
ZOH 2026 Celé Slovensko sa už nevie dočkať: Položili ste si túto dôležitú otázku aj vy?
sportky.sk
V Miláne začínajú ZOH
Dnes začínajú ZOH 2026: Slovenská hokejová reprezentácia má už teraz jednu dôležitú istotu
sportky.sk

Ekonomika

Choroby či prázdniny: Rodičia môžu dostať od štátu aj stovky eur! Tu je návod, ako požiadať o dávku
Choroby či prázdniny: Rodičia môžu dostať od štátu aj stovky eur! Tu je návod, ako požiadať o dávku
Volvo pri Košiciach už naberá stovky zamestnancov: Pozrite sa, ako rastie gigantická fabrika plná robotov! (foto)
Volvo pri Košiciach už naberá stovky zamestnancov: Pozrite sa, ako rastie gigantická fabrika plná robotov! (foto)
Koľko eur dostanete na dôchodku? Sociálna poisťovňa vám to už teraz vypočíta, odpoveď môžete dostať elektronicky!
Koľko eur dostanete na dôchodku? Sociálna poisťovňa vám to už teraz vypočíta, odpoveď môžete dostať elektronicky!
Alarmujúce čísla z ekonomiky: Priemysel padá a ani automobilky ho nezachránili! Čo nás čaká?
Alarmujúce čísla z ekonomiky: Priemysel padá a ani automobilky ho nezachránili! Čo nás čaká?

Šport

ZOH 2026 Absolútna potupa Kanady! Hokejový megašláger mal nečakane jednoznačný priebeh
ZOH 2026 Absolútna potupa Kanady! Hokejový megašláger mal nečakane jednoznačný priebeh
Hokej na ZOH 2026
VIDEO Namiesto hrdinu nešťastník: Stanislav Lobotka v dráme definitívne pochoval nádeje Neapolu
VIDEO Namiesto hrdinu nešťastník: Stanislav Lobotka v dráme definitívne pochoval nádeje Neapolu
Coppa Italia
ZOH 2026 Vlhovú stále obmedzuje koleno: Gemza priblížil program v najbližších dňoch
ZOH 2026 Vlhovú stále obmedzuje koleno: Gemza priblížil program v najbližších dňoch
Slováci na ZOH 2026
ZOH 2026 Slovenskí hokejisti štartujú svoju olympijskú misiu: Kde sledovať priamy prenos?
ZOH 2026 Slovenskí hokejisti štartujú svoju olympijskú misiu: Kde sledovať priamy prenos?
Hokej na ZOH 2026

Auto-moto

Cestujete do Maďarska často? Možno však nepoznáte zaujímavé fakty o tejto krajine
Cestujete do Maďarska často? Možno však nepoznáte zaujímavé fakty o tejto krajine
Správy
Napojenie Spišskej Novej Vsi na D1: obchvat za 105 miliónov eur
Napojenie Spišskej Novej Vsi na D1: obchvat za 105 miliónov eur
Doprava
TEST: Ford Capri - veľmi vydarený dizajn, solídny elektromobil
TEST: Ford Capri - veľmi vydarený dizajn, solídny elektromobil
Klasické testy
Renault ponúka aj prestavby, Moto Wektor patrí ku špičke
Renault ponúka aj prestavby, Moto Wektor patrí ku špičke
Novinky

Kariéra a motivácia

Otestujte sa: Ste olympijským víťazom vo vedomostiach, alebo len „striedate“ na lavičke?
Otestujte sa: Ste olympijským víťazom vo vedomostiach, alebo len „striedate“ na lavičke?
O práci s humorom
Štart projektu pomoci jednorodičom
Štart projektu pomoci jednorodičom
Domáce
Väčšina Slovákov si zimnú dovolenku nemôže dovoliť: Takmer dve tretiny ju tento rok vôbec neplánujú
Väčšina Slovákov si zimnú dovolenku nemôže dovoliť: Takmer dve tretiny ju tento rok vôbec neplánujú
Kariera.sk TS
McDonald's sa opäť zaradil medzi najlepších zamestnávateľov Slovenska
McDonald's sa opäť zaradil medzi najlepších zamestnávateľov Slovenska
KarieraInfo.sk

Varenie a recepty

15 víkendových receptov z jedného pekáča či panvice. Minimum riadu bez chaosu v kuchyni.
15 víkendových receptov z jedného pekáča či panvice. Minimum riadu bez chaosu v kuchyni.
Najlepší recept na veterníky, ktorý mám po babičke. Chutia lepšie ako tie z cukrárne.
Najlepší recept na veterníky, ktorý mám po babičke. Chutia lepšie ako tie z cukrárne.
Chcete posilniť imunitu? Vyskúšajte recept na domáci ginger shot s citrónom
Chcete posilniť imunitu? Vyskúšajte recept na domáci ginger shot s citrónom
Ovocné nápoje
Ako plniť šišky? Len takto džem nevytečie a zostane vo vnútri
Ako plniť šišky? Len takto džem nevytečie a zostane vo vnútri
Rady a tipy

Technológie

Šéf Telegramu obvinil Rusko z potláčania slobody. Kremeľ podľa neho núti ľudí prejsť na štátom kontrolovanú aplikáciu
Šéf Telegramu obvinil Rusko z potláčania slobody. Kremeľ podľa neho núti ľudí prejsť na štátom kontrolovanú aplikáciu
Bezpečnosť
Používatelia WhatsAppu by si mali vypnúť túto funkciu. Hacker sa cez ňu môže dostať do zariadenia bez tvojho vedomia
Používatelia WhatsAppu by si mali vypnúť túto funkciu. Hacker sa cez ňu môže dostať do zariadenia bez tvojho vedomia
Bezpečnosť
Ako zvýšiť pridanú hodnotu prostredníctvom odborných technických riešení
Ako zvýšiť pridanú hodnotu prostredníctvom odborných technických riešení
Sponzorovaný obsah
Facebook reklamný systém napadol zákerný malvér Socelars: Infikuje hlavne Windows a kradne citlivé dáta
Facebook reklamný systém napadol zákerný malvér Socelars: Infikuje hlavne Windows a kradne citlivé dáta
Bezpečnosť

Bývanie

Tu sa musí bývať úžasne! Domáci na zariadení nešetrili, no vnútri čaká nadčasové bývanie aj perfektné miesta na relax
Tu sa musí bývať úžasne! Domáci na zariadení nešetrili, no vnútri čaká nadčasové bývanie aj perfektné miesta na relax
Tieto dreviny v blízkom čase orežte, podporíte zdravie i bohatšie kvety. Kedy a ako strihať pre čo najlepší efekt?
Tieto dreviny v blízkom čase orežte, podporíte zdravie i bohatšie kvety. Kedy a ako strihať pre čo najlepší efekt?
Pripomína staré vidiecke domy, no je to len dojem. Vnútri čaká moderná domácnosť a priestor na oddych celej rodiny
Pripomína staré vidiecke domy, no je to len dojem. Vnútri čaká moderná domácnosť a priestor na oddych celej rodiny
Sú úplne iné, ako by ste od bežných bytov čakali. Takto to vyzerá, keď dizajnérky vytvárajú bývanie pre dve z nich
Sú úplne iné, ako by ste od bežných bytov čakali. Takto to vyzerá, keď dizajnérky vytvárajú bývanie pre dve z nich

Pre kutilov

Sadzačka je drahá a vybieha do kvetu? Tento rok skúste cibuľu zo semienka, ušetríte desiatky eur
Sadzačka je drahá a vybieha do kvetu? Tento rok skúste cibuľu zo semienka, ušetríte desiatky eur
Zelenina a ovocie
Stromy treba strihať úplne inak! Koniec zimného rezu a prečo už nefunguje
Stromy treba strihať úplne inak! Koniec zimného rezu a prečo už nefunguje
Záhrada
Ako získať z jedného dreveného polienka oheň, ktorý vydrží horieť až 5 hodín
Ako získať z jedného dreveného polienka oheň, ktorý vydrží horieť až 5 hodín
Dvor a záhrada
Čas na výsev papriky je tu! Kompletný návod, ako získať silné sadenice aj bez profesionálneho skleníka
Čas na výsev papriky je tu! Kompletný návod, ako získať silné sadenice aj bez profesionálneho skleníka
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Mladistvá pleť každý deň: Od dostupného liftingu po luxusnú očnú starostlivosť
Krása
Mladistvá pleť každý deň: Od dostupného liftingu po luxusnú očnú starostlivosť
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Olympiáda 2026 Drsný odkaz
Domáce
Olympiáda 2026 Drsný odkaz Machalu našej najväčšej hviezde: Vlhová rozdeľuje spoločnosť, odmietam ju sledovať
Samoobslužné pokladne sú nič
Zahraničné
Samoobslužné pokladne sú nič oproti TOMUTO: Známy reťazec pýta peniaze už za vstup do predajne!
Kamera pri dverách zachytila
Zahraničné
Zvrat v prípade unesenej matky slávnej moderátorky: Polícia zadržala muža! FBI hovorí o veľkom pokroku
Streľba v Kanade si
Zahraničné
Hororový útok na študentov! Desať mŕtvych a desiatky zranených po streľbe v škole a v blízkom dome

Ďalšie zo Zoznamu