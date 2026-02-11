Samoobslužné pokladne sú nič oproti TOMUTO: Známy reťazec pýta peniaze už za vstup do predajne!

LONDÝN – Kým na Slovensku sa stále vedú búrlivé diskusie o tom, či samoobslužné pokladne ľuďom pomáhajú alebo ich oberajú o prácu, v zahraničí zašli ešte ďalej. Nemecký gigant Aldi v jednej zo svojich predajní spustil systém, ktorý zákazníkov poriadne vytočil. Za to, že vôbec vstúpite do obchodu, vám z účtu okamžite „stiahnu“ 10 libier (cca 12 eur).
Kontroverzný „koncept“ predajne sa nachádza v londýnskom Greenwichi. Ide o predajňu typu Shop & Go, kde by ste klasické pokladne hľadali márne. Namiesto nich vás pri vstupe privítajú turnikety a umelá inteligencia. Háčik je v tom, že bez zaplatenia zálohy vás obchod jednoducho nevpustí dnu.
Každý zákazník musí pri vstupe priložiť kartu alebo použiť aplikáciu, pričom systém mu automaticky zablokuje 10 libier ako predbežnú autorizáciu. Reťazec tvrdí, že ide o overenie platobnej schopnosti, no pre mnohých je to nepríjemné prekvapenie.
Kúpite si vodu a na zvyšok peňazí čakáte dni
Celý obchod strážia kamery poháňané umelou inteligenciou, ktoré sledujú, čo si vložíte do košíka. Keď vyjdete von, systém vám nákup automaticky spočíta a odpočíta z uhradenej zálohy. Problém nastáva, ak nakúpite za menej ako 10 libier. Zákazníci sa sťažujú, že na vrátenie zvyšných peňazí musia často čakať niekoľko dní.
„Informácia o tomto poplatku je napísaná len drobným písmom pod tlačidlom pri vstupe. Je tam uvedené: Autorizujeme malú sumu na overenie vašej karty,“ upozorňuje portál GB News. Ešte horšie dopadli tí, ktorým systém kvôli technickej chybe alebo náhodnému dvojitému stlačeniu tlačidla v aplikácii strhol zálohu viackrát po sebe.
Budúcnosť alebo slepá ulička?
Hoci Aldi obhajuje svoju predajňu ako vrchol inovácií a pohodlia, zdá sa, že nadšenie zákazníkov opadá. Podobnú technológiu „Just Walk Out“ (Jednoducho odkráčaj) začal vo veľkom testovať aj Amazon, no ten svoje plány na stovky takýchto predajní v Británii výrazne okresal.
Aj samotný riaditeľ Aldi pre Spojené kráľovstvo, Giles Hurley, priznal, že napriek technickým vychytávkam zostávajú ich hlavnou prioritou klasické samoobslužné pokladne, ktoré sú pre ľudí predsa len prijateľnejšie.