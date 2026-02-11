Tichý ZABIJAK mužov udiera NENÁPADNE: Ak robíte TOTO na toalete, okamžite vyhľadajte lekára! Väčšina prichádza neskoro

OHIO - Onkologické ochorenie prostaty sa v počiatočných štádiách často neprejavuje žiadnymi ťažkosťami, čo vedie k jej neskorej diagnostike. Onkológ Jiří Kubeš upozorňuje na kľúčové varovné signály, najmä zmeny pri močení, pri ktorých by muži mali bezodkladne vyhľadať lekára.
Pokiaľ ide o rakovinu, existuje desivá škála príznakov a znepokojujúce je, že môžu poukazovať aj na menej závažné zdravotné problémy. O to dôležitejšie je dať sa vyšetriť, ak máte pocit, že niečo nie je v poriadku, pretože príznaky nie sú vždy jednoznačné. Navyše sa výrazne líšia v závislosti od toho, o aký typ onkologického ochorenia ide. V tomto prípade sa budeme venovať konkrétne rakovine prostaty. Doktor Jiří Kubeš upozorňuje najmä na problémy ovplyvňujúce močenie, keďže zväčšená prostata alebo rakovina môžu túto funkciu narušiť.
Pre denník The Mirror uviedol: „V mnohých prípadoch sa príznaky objavia až vtedy, keď je nádor dostatočne veľký na to, aby tlačil na močovú trubicu, teda kanál vedúci z močového mechúra. Keď sa to stane, môžeme pozorovať močové ťažkosti, ako je častejšie močenie, časté nočné vstávanie na toaletu, ťažkosti so začatím močenia a slabý prúd moču. Ideálne je však zachytiť rakovinu ešte predtým, než k tomu dôjde,“ uviedol odborník.
Existuje dôvod na zvýšenú ostražitosť?
„Hoci sa v oblasti diagnostiky dosiahol veľký pokrok, stále musíme apelovať na to, aby muži hovorili so svojimi lekármi čo najskôr. Je to náročné, pretože rakovina prostaty sa v skorých štádiách často neprejavuje žiadnymi príznakmi.“ Zároveň upozornil, že pri tomto type onkologického ochorenia existuje dôvod na zvýšenú ostražitosť. „Smutným faktom je, že mnohým mužom je rakovina stále diagnostikovaná príliš neskoro.“ Kubeš vyzval ľudí, aby sa dali vyšetriť, najmä s pribúdajúcim vekom, keď sa riziko zvyšuje. „Zmeny na prostate sú s vekom u mužov veľmi časté. Vždy sa však oplatí dať sa vyšetriť, aby ste mali istotu. Nie je dôvod na hanbu.“ Klinika Cleveland Clinic uvádza niektoré príznaky, na ktoré si treba dávať pozor.
Sú to:
- časté, niekedy naliehavé nutkanie na močenie, najmä v noci,
- slabý prúd moču alebo prúd, ktorý sa prerušuje,
- bolesť alebo pálenie pri močení (dyzúria),
- strata kontroly nad močovým mechúrom (inkontinencia moču),
- strata kontroly nad vyprázdňovaním (fekálna inkontinencia),
- bolestivá ejakulácia a erektilná dysfunkcia,
- krv v ejakuláte alebo v moči,
- bolesť v dolnej časti chrbta, v oblasti bedier alebo na hrudníku.