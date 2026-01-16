Hrozivé zistenie vedcov: Pribúda mladých ľudí s rakovinou! Nevedia prísť na to, prečo sa tak deje

LONDÝN - Prípady rakoviny stále pribúdajú, ale vek pacientov klesá. Odborníci stále nevedia presne povedať, čo sa v posledných desaťročiach zmenilo. Teraz však dostali do rúk výnimočný archív, ktorý by mohol priniesť dlho hľadané odpovede.
Alarmujúci trend u mladších ročníkov
Hoci rakovina hrubého čreva zostáva najčastejšia u starších ľudí, po celom svete narastá počet prípadov medzi mladými pacientmi. V Spojenom kráľovstve sa výskyt ochorenia u ľudí mladších ako 24 rokov od začiatku 90. rokov zvýšil približne o tri štvrtiny. Prečo sa to deje, vedci zatiaľ nevedia jednoznačne vysvetliť, upozorňuje BBC.
Archív, ktorý môže zmeniť pohľad na chorobu
Nádej prináša rozsiahla zbierka onkologických vzoriek uložená v suteréne Národnej nemocnice sv. Marka pre ochorenia hrubého čreva. Ide o desaťtisíce preparátov, ktoré dnes podstupujú modernú vedeckú analýzu. Cieľom je zistiť, aké procesy stáli za vznikom nádorov v minulosti a čo sa v telách mladých pacientov postupne zmenilo, píše BBC.
„Prečo práve ja?“
Tvár štatistík má aj konkrétny príbeh. Dvadsaťsedemročná Holly s ochorením bojovala už v mladom veku. Prvé príznaky – nadúvanie a chudnutie – lekári spočiatku pripisovali syndrómu dráždivého čreva. Až keď sa jej stav prudko zhoršil a skončila na pohotovosti, prišla diagnóza: pokročilá rakovina hrubého čreva.
Ako 23-ročná podstúpila agresívnu liečbu. Intenzívna chemoterapia ju zasiahla viac, než si dokázala predstaviť. „Najťažšie bolo prijať, že môj život už nebude taký ako predtým,“ priznala.
Dnes je viac než tri roky bez známok ochorenia a chystá sa na svadbu. Napriek tomu sa jej občas vracajú pochybnosti. „Sú dni, keď to vnímam ako strašnú nespravodlivosť a pýtam sa sama seba: Prečo práve ja?“
Podozrení je veľa, odpoveď chýba
Vedecká obec zatiaľ nemá jasného vinníka. Medzi možné príčiny sa radí obezita, spracované potraviny, časté užívanie antibiotík, znečistené ovzdušie aj mikroplasty.
„Rakovina hrubého čreva u ľudí mladších než 50 rokov rastie globálne a stáva sa čoraz vážnejším problémom,“ uviedol gastroenterológ Kevin Monahan z nemocnice sv. Marka. Podľa neho je nevyhnutné nájsť spôsoby, ako tomuto typu rakoviny účinne predchádzať.
Nový podozrivý: baktéria v črevách
Unikátnosť archívu spočíva v tom, že obsahuje vzorky všetkých pacientov s rakovinou hrubého čreva liečených v nemocnici. Nádorové tkanivá aj sprievodné črevné baktérie boli zakonzervované v parafíne a následne odoslané do Inštitútu pre výskum rakoviny (ICR), kde prebieha detailná molekulárna analýza.
Rôzne mechanizmy vzniku rakoviny zanechávajú špecifické „odtlačky“ v DNA buniek. Sledovanie toho, ako sa tieto znaky menili v čase, môže ukázať na príčinu nárastu ochorenia u mladých ľudí.
Stopy v DNA môžu prezradiť viac
Profesor Trevor Graham z ICR vysvetľuje, že jednou z hlavných hypotéz je prítomnosť špecifického kmeňa baktérie E. coli v črevách mladých ľudí, ktorý tam v minulosti nebol. Podľa vedcov by tieto baktérie mohli uvoľňovať toxíny poškodzujúce DNA črevných buniek a spúšťať nádorové bujnenie.
Otázkou zostáva, prečo sa tieto baktérie vyskytujú častejšie práve teraz. „Ak sú príčinou nárastu, mali by sme v archívoch vidieť poškodenia, ktoré boli kedysi zriedkavé a dnes sú bežnejšie. Zároveň tak vieme otestovať aj ďalšie teórie,“ vysvetľuje Graham.
Poklad ukrytý pod nemocnicou
Nech je dôvod akýkoľvek, vedci sa zhodujú, že archív predstavuje mimoriadny zdroj poznania. „Úprimne si myslím, že odpoveď na túto otázku sa môže nachádzať práve v tejto miestnosti,“ uzatvára Graham.