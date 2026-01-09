Všeobecná zdravotná poisťovňa zaviedla príspevok na očkovanie proti častému vírusu

BRATISLAVA - Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) zaviedla od 1. januára príspevok na očkovanie proti respiračnému syncyciálnemu vírusu (RSV). Informovalo oddelenie komunikácie VšZP. Cieľom finančného príspevku na vakcínu je podľa poisťovne zvýšiť ochranu u dojčiat a seniorov, ktorí sú respiračnými infekciami najviac ohrození.
„VšZP prispieva na očkovaciu látku Abrysvo proti RSV, ktorý je často príčinou ťažkých respiračných ochorení a hospitalizácií. Poisťovňa podporuje prevenciu v skupinách, kde má očkovanie najvyšší zdravotný prínos - u starších poistencov a u tehotných žien na ochranu novorodencov v prvých mesiacoch života, keď je riziko najvyššie,“ objasnila. VšZP poskytuje príspevok vo výške 50 percent z ceny vakcíny, ktorý je súčasťou benefitného produktu Peňaženka zdravia.
Ochorenie patrí medzi najčastejšie vírusy
Poisťovňa vysvetlila, že ochorenie patrí medzi najčastejšie vírusy spôsobujúce infekcie dolných dýchacích ciest a každoročne výrazne zaťažuje ambulantný aj nemocničný sektor. „U väčšiny ľudí vyvoláva mierne príznaky podobné nádche, ale u dojčiat, starších a chronicky chorých môže spôsobiť závažné ochorenia ako bronchiolitídu alebo pneumóniu. Je hlavnou príčinou hospitalizácií dojčiat do jedného roka a významným rizikom pre seniorov. RSV je vysoko nákazlivý, prenáša sa kvapôčkovou cestou,“ uviedla.
Spresnila, že vakcína je určená na pasívnu ochranu dojčiat pred ochorením dolných dýchacích ciest spôsobeným RSV po imunizácii matky počas tehotenstva. Zároveň sa používa na aktívnu imunizáciu dospelých vo veku 18 rokov a starších na prevenciu ochorení dolných dýchacích ciest spôsobených RSV. Poistenec má nárok na príspevok, ak absolvuje preventívne prehliadky u všeobecného lekára, gynekológa a urológa (podľa pohlavia), vakcínu mu predpíše ošetrujúci lekár a podá žiadosť o príspevok do 60 dní od kúpy vakcíny v zmluvnej lekárni.