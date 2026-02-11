Známa Češka je TEHOTNÁ: Dieťa NECHCE... Plánuje ísť na POTRAT!

PRAHA - Kontroverzná Češka opäť rozvírila emócie. Exotická kráska priznala, že je tehotná, no dieťa si neplánuje nechať. Napriek pozitívnemu testu nastúpila do zápasu a až následne prehovorila o náročnom rozhodnutí, ktoré ju psychicky vyčerpalo.
Angie Mangombe je kontroverzná Češka známa viacerými škandálmi. A teraz nezostala svojej povesti nič dlžná. V minulosti tvorila pár s Pepom Kůrkom, s ktorým má aj synčeka Rafaela. Neskôr sa rozišli, no a teraz je exotická kráska tehotná znovu. Ako však otvorene priznala, dieťa nechce. Najprv nastúpila na zápas a potom vyšla s pravdou von.
„Týždeň pred zápasom som si robila test a vyšiel pozitívny," zverila sa na sociálnej sieti. „Išla som ku gynekologičke a pani doktorka mi to potvrdila. Ani neviete, ako strašne som sa cítila," pokračovala. „A vysvetľovalo to, prečo som bola taká unavená a nemala som silu na tréningy ako predtým," zamyslela sa.
Po zápase priznala, že nastúpila do ringu kvôli tomu, pretože si bábätko neplánuje nechať. „Bábätko by som chcela, ale nie teraz. Verím, že nájdem chlapa, s ktorým by som ešte jedno chcela. Ale tento to nie je," zverila sa. „Aj keď mi to trhá srdce a riskujem, že už možno žiadne bábätko mať nebudem. Ale nie je to správny čas ani správny človek, s ktorým by to šlo," povedala.
Mnohé ženy jej rozhodnutie nechápu, ba ju priam až odsudzujú. „Je toľko žien, ktoré by bábätko chceli, a mne je strašne ľúto, že niečím takýmto darom disponujem. Ale jednoducho to nejde," uzavrela s tým, že toho bolo na ňu priveľa.