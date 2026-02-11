Streda11. február 2026, meniny má Dezider, zajtra Perla

Zvrat v prípade unesenej matky slávnej moderátorky: Polícia zadržala muža! FBI hovorí o veľkom pokroku

Kamera pri dverách zachytila muža v kukle. AKTUALIZOVANÉ Zobraziť galériu (2)
Kamera pri dverách zachytila muža v kukle. (Zdroj: profimedia.sk, Instagram)
RIO RICO - Prípad zmiznutia 84-ročnej Nancy Guthrieovej, matky televíznej hviezdy Savannah Guthrieovej, sa po viac než desiatich dňoch posunul. Úrady v Arizone zadržali muža, ktorého vypočúvajú v súvislosti s únosom. Do vyšetrovania je naplno zapojená aj FBI, ktorá hovorí o „výraznom pokroku“.

Aktualizované 11:50:
Polícia muža, ktorého krátko zadržala v súvislosti so zmiznutím Nancy Guthrieovej, po niekoľkých hodinách prepustila. Informovala o tom stanica CBS News. Muža zadržali po dopravnej kontrole a následne prehľadali jeho dom v meste Rio Rico južne od Tucsonu v Arizone. Po prepustení vystúpil pred novinárov, ktorí ho identifikovali len ako Carlosa. „Netuším, kto je Nancy Guthrieová. Nesledujem správy,“ vyhlásil pred svojím domom. Nancy Guthrieová je matkou americkej moderátorky Savannah Guthrieovej.

Zadržanie po sledovaní policajtmi

Vyšetrovatelia v Arizone potvrdili, že v meste Rio Rico, približne 100 kilometrov južne od Tucsonu, zadržali muža, ktorého považujú za osobu dôležitú pre ďalší vývoj prípadu zmiznutej Nancy Guthrieovej.

Podľa informácií šerifského úradu okresu Pima policajti muža dlhší čas sledovali a následne ho zastavili pri cestnej kontrole. „Dotyčná osoba je zadržiavaná na výsluch v súvislosti so zmiznutím Nancy Guthrieovej,“ uviedli úrady s tým, že paralelne prebieha prehliadka jeho domu v Rio Ricu.

Polícia zároveň zdôraznila, že muž zatiaľ nebol označený za podozrivého a neboli voči nemu vznesené obvinenia. Podľa portálu TMZ nejde o člena rodiny Guthrieových.

FBI: Za 48 hodín výrazný posun

Do prípadu sa aktívne zapojili federálni vyšetrovatelia. Riaditeľ FBI Kaš Patel potvrdil, že úrady momentálne preverujú viacero tzv. osôb záujmu.

„Bez toho, aby sme narušili vyšetrovanie, môžem povedať, že za posledných 36 až 48 hodín sme dosiahli podstatný pokrok – najmä vďaka technickým možnostiam FBI a spolupráci s partnermi,“ povedal Patel v rozhovore pre Fox News. „Domnievam sa, že sa zameriavame na osoby, ktoré sú pre tento prípad relevantné.“

Zároveň vysvetlil, v akej fáze sa vyšetrovanie nachádza: „Pri každom vyšetrovaní je človek osobou záujmu dovtedy, kým ho buď nevylúčime, alebo sa nepreukáže, že je páchateľom. Presne v tomto štádiu sa teraz nachádzame.“

Zlom priniesli zábery z kamery

Za kľúčový moment vyšetrovatelia označili zverejnenie videa a fotografií z vchodovej kamery pri dome Nancy Guthrieovej. Na záznamoch je viditeľná maskovaná a ozbrojená osoba stojaca v noci pri jej vchodových dverách.

„Tieto informácie nám umožnili identifikovať osoby, ktoré sa mohli pohybovať v okolí v súvislosti s touto udalosťou,“ vysvetlil Patel. Dodal, že FBI využila aj údaje získané v spolupráci so súkromným sektorom.

Zábery boli zverejnené približne desať dní po zmiznutí ženy a podľa vyšetrovateľov zásadne posunuli pátranie správnym smerom.

Opatrný optimizmus bez sľubov

Napriek novému vývoju zostávajú úrady zdržanlivé. „Nechcem verejnosti dávať falošnú nádej,“ zdôraznil riaditeľ FBI. „Vyšetrovanie napreduje, ale musíme postupovať opatrne a zodpovedne.“

Vyšetrovatelia zatiaľ nepotvrdili, či je Nancy Guthrieová nažive, ani to, či je zranená. Táto otázka podľa nich zostáva otvorená.

Savannah Guthrieová
Zobraziť galériu (2)
Savannah Guthrieová  (Zdroj: profimedia.sk)

Časová os zmiznutia

Nancy Guthrieová, 84-ročná matka moderátorky relácie Today Savannah Guthrieovej, zmizla koncom januára. Naposledy ju videli 31. januára večer, keď ju po rodinnej večeri odviezol domov jej zať Tommaso Cioni.

Nasledujúci deň sa žena neozvala rodine a nedostavila sa ani na plánované aktivity. Keď príbuzní prišli k jej domu v oblasti Tucsonu, našli osobné veci na mieste a žiadne známky toho, že by odišla dobrovoľne. Prípad bol následne nahlásený polícii a vyšetrovanie sa preklopilo do roviny podozrenia z únosu, o čom informovali agentúry AP a Reuters.

Pátranie pokračuje

Viac než týždeň po zmiznutí Nancy Guthrieovej zostáva prípad otvorený. Polícia aj federálne úrady deklarujú, že v pátraní pokračujú nepretržite a preverujú všetky dostupné stopy.

Vyšetrovanie patrí medzi najsledovanejšie prípady v Spojených štátoch a jeho vývoj pozorne sledujú nielen americké, ale aj zahraničné médiá.

