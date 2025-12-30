Šok po operácii: Muž začal hovoriť plynule španielsky! Predtým jazyk takmer neovládal

WASHINGTON - Prebudil sa z narkózy a zdravotníci mu nerozumeli ani slovo. Američan Stephen Chase po operácii náhle hovoril plynulou španielčinou hoci predtým zvládal len základy zo školy.
Prebudenie ktoré šokovalo personál
Keď sa Stephen Chase prebral po operácii kolena nečakal, že namiesto angličtiny začne spontánne hovoriť po španielsky. Do nemocnice sa dostal ešte ako devätnásťročný po futbalovom zranení a sám priznáva že jazyk ovládal len veľmi povrchne.
Zo školy si pamätal zopár fráz a vedel počítať do desať. Napriek tomu krátko po prebudení z anestézy dokázal viesť súvislú konverzáciu v španielčine.
Rozprával plynulo a nechápal prečo mu nerozumejú
Podľa jeho slov komunikoval so sestrami približne dvadsať minút, než sa postupne vrátil k angličtine. Najbizarnejšie bolo, že si samotné rozprávanie takmer nepamätal.
„Pamätám si len to, že odo mňa chceli aby som hovoril po anglicky a ja som bol úplne zmätený prečo mi nerozumejú,“ opísal dnes už tridsaťtriročný otec troch detí.
Fenomén sa opakoval pri ďalších zákrokoch
Nešlo o jednorazový incident. Pri ďalších operáciách v nasledujúcich rokoch sa situácia zopakovala a podľa zdravotníkov hovoril zakaždým španielsky na úrovni rodeného hovoriaceho.
Sestry mu po prebudení kládli bežné otázky o bolesti či stave pacienta a on im odpovedal výhradne po španielsky. V jeho hlave to pritom znelo úplne prirodzene.
Mozog si pamätal viac než si myslel
Stephen vyrastal v prostredí, kde často počúval španielčinu hoci jej nerozumel. Okolo neho bolo veľa ľudí hispánskeho pôvodu a jazyk mu znel v ušiach od detstva.
Práve to podľa neho mohlo spôsobiť, že si mozog informácie uložil hlbšie než si uvedomoval. Po prvej operácii dokonca strávil dva roky v Čile na cirkevnej misii, kde už vedel svoju nečakanú schopnosť využiť.
Zriedkavý neurologický jav
Prípad zapadá do tzv. Foreign Language Syndrome, teda syndrómu cudzieho jazyka. Ide o mimoriadne vzácny neurologický stav, pri ktorom človek dočasne prestane používať materinský jazyk a začne hovoriť iným.
Podľa Americkej národnej lekárskej knižnice môže tento jav súvisieť s anestéziou, poranením mozgu, cievnou príhodou, nádormi alebo silným psychickým stresom.
O neobvyklom prípade informoval portál ladbible.com.
Dnes už personál vopred upozorňuje
Stephen dnes lekárov vždy vopred upozorňuje že sa po operácii môže prebudiť ako rodený Španiel. Sám hovorí, že je fascinovaný tým čo všetko má ľudský mozog uložené a bežne k tomu nemáme prístup.
Podľa neho ide o dôkaz že pamäť a jazykové centrá fungujú oveľa komplexnejšie, než si myslíme.