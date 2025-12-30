Utorok30. december 2025, meniny má Dávid, zajtra Silvester

Šok po operácii: Muž začal hovoriť plynule španielsky! Predtým jazyk takmer neovládal

Stephen Chase po operácii plynule rozprával španielsky.
Stephen Chase po operácii plynule rozprával španielsky. (Zdroj: Kennedy News and Media/screenshot)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

WASHINGTON - Prebudil sa z narkózy a zdravotníci mu nerozumeli ani slovo. Američan Stephen Chase po operácii náhle hovoril plynulou španielčinou hoci predtým zvládal len základy zo školy.

Prebudenie ktoré šokovalo personál

Keď sa Stephen Chase prebral po operácii kolena nečakal, že namiesto angličtiny začne spontánne hovoriť po španielsky. Do nemocnice sa dostal ešte ako devätnásťročný po futbalovom zranení a sám priznáva že jazyk ovládal len veľmi povrchne.

Zo školy si pamätal zopár fráz a vedel počítať do desať. Napriek tomu krátko po prebudení z anestézy dokázal viesť súvislú konverzáciu v španielčine.

Rozprával plynulo a nechápal prečo mu nerozumejú

Podľa jeho slov komunikoval so sestrami približne dvadsať minút, než sa postupne vrátil k angličtine. Najbizarnejšie bolo, že si samotné rozprávanie takmer nepamätal.

„Pamätám si len to, že odo mňa chceli aby som hovoril po anglicky a ja som bol úplne zmätený prečo mi nerozumejú,“ opísal dnes už tridsaťtriročný otec troch detí.

Fenomén sa opakoval pri ďalších zákrokoch

Nešlo o jednorazový incident. Pri ďalších operáciách v nasledujúcich rokoch sa situácia zopakovala a podľa zdravotníkov hovoril zakaždým španielsky na úrovni rodeného hovoriaceho.

Sestry mu po prebudení kládli bežné otázky o bolesti či stave pacienta a on im odpovedal výhradne po španielsky. V jeho hlave to pritom znelo úplne prirodzene.

Mozog si pamätal viac než si myslel

Stephen vyrastal v prostredí, kde často počúval španielčinu hoci jej nerozumel. Okolo neho bolo veľa ľudí hispánskeho pôvodu a jazyk mu znel v ušiach od detstva.

Práve to podľa neho mohlo spôsobiť, že si mozog informácie uložil hlbšie než si uvedomoval. Po prvej operácii dokonca strávil dva roky v Čile na cirkevnej misii, kde už vedel svoju nečakanú schopnosť využiť.

Zriedkavý neurologický jav

Prípad zapadá do tzv. Foreign Language Syndrome, teda syndrómu cudzieho jazyka. Ide o mimoriadne vzácny neurologický stav, pri ktorom človek dočasne prestane používať materinský jazyk a začne hovoriť iným.

Podľa Americkej národnej lekárskej knižnice môže tento jav súvisieť s anestéziou, poranením mozgu, cievnou príhodou, nádormi alebo silným psychickým stresom.

O neobvyklom prípade informoval portál ladbible.com.

Dnes už personál vopred upozorňuje

Stephen dnes lekárov vždy vopred upozorňuje že sa po operácii môže prebudiť ako rodený Španiel. Sám hovorí, že je fascinovaný tým čo všetko má ľudský mozog uložené a bežne k tomu nemáme prístup.

Podľa neho ide o dôkaz že pamäť a jazykové centrá fungujú oveľa komplexnejšie, než si myslíme.

Viac o téme: ŠpanielčinaOperáciaStephen Chase
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Vedci bijú na poplach!
Vedci bijú na poplach! Sviatočné stoly a ryby ako tichý zabijak, TOTO môžu obsahovať niektoré z nich
Zahraničné
FOTO Bratia si urobili chodník
DESAŤROČIA kráčali po histórii! Bratia si urobili chodník z 190 miliónov rokov starých dinosaurích stôp!
Zaujímavosti
PRELOMOVÝ OBJAV len 4,3
PRELOMOVÝ OBJAV len 4,3 svetelných rokov: Zistenia z teleskopu Jamesa Webba, Pandora z filmu Avatar je možno skutočná!
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Po mesiacoch mlčania vyšla Adela s pravdou von: Prečo som váhala ísť od JOJky! Bol za tým chlap
Po mesiacoch mlčania vyšla Adela s pravdou von: Prečo som váhala ísť od JOJky! Bol za tým chlap
Prominenti
Príchod Martiny Grešovej domov po pôrode
Príchod Martiny Grešovej domov po pôrode
Prominenti
Martina Grešová ukázala zábery z pôrodnice
Martina Grešová ukázala zábery z pôrodnice
Prominenti

Domáce správy

TEST Hľadali sme najlepšie
TEST Hľadali sme najlepšie mlieko, šunku či radler: Zhodli sa čitatelia s redakciou?
hashtag.sk
Archeopark Fidvár (Vráble-Fidvár)
ZÁHADA okolo slovenskej osady z praveku: Masaker, či rituál? Telá pochovali BEZ HLÁV!
Domáce
FOTO Požiar bytu v Nových
Požiar v Nových Zámkoch: Kuchyňa v plameňoch, nikto sa nezranil
Domáce
STRAŠNÁ TRAGÉDIA na priechode. Jaro neprežil, mrazivé SVEDECTVO: Prečo sa druhé auto rútilo ďalej?
STRAŠNÁ TRAGÉDIA na priechode. Jaro neprežil, mrazivé SVEDECTVO: Prečo sa druhé auto rútilo ďalej?
Banská Bystrica

Zahraničné

Stephen Chase po operácii
Šok po operácii: Muž začal hovoriť plynule španielsky! Predtým jazyk takmer neovládal
Zahraničné
DVAKRÁT ich odmietli ošetriť
DVAKRÁT ich odmietli ošetriť v nemocnici! Otrava jedlom skončila tragicky: Zomrela matka aj 15-ročná dcéra
Zahraničné
Sergej Lavrov
Rusko sa už otvorene vyhráža Európe: Desivé slová Lavrova! Povedal, čo má Kremeľ v pláne
Zahraničné
Ilustračné foto
Lotyšsko buduje bezpečnosť: Dokončilo 280 km plot pozdĺž hranice s Ruskom
Zahraničné

Prominenti

Tento spevák túžil po
Tento spevák túžil po Gombitovej: Žbirka ho "odpinkal"
Osobnosti
Premiéra muzikálu Rómeo a
Po búrke v SND hlási odchod aj Patrik Vyskočil: V divadle končí po dlhých 13 rokoch!
Domáci prominenti
Táňa Pauhofová
Zemetrasenie v SND: Päť hercov dostalo VÝPOVEĎ... Končí aj Pauhofová!
Domáci prominenti
Beyoncé
Beyoncé sa v roku 2025 darilo spomedzi hviezd NAJVIAC: Jej turné zarobilo MAJLAND!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Koniec TABU, terapeut prezradil:
Koniec TABU, terapeut prezradil: Ak chcete OKAMŽITE zlepšiť intímny život, musíte partnera donútiť, aby robil TOTO!
Zaujímavosti
Cesnak a liečba viróz:
Cesnak a liečba viróz: Väčšina z nás s týmto prírodným antibiotikom nezaobchádza správne
vysetrenie.sk
Už JEDEN mesiac bez
Už JEDEN mesiac bez alkoholu dokáže zázraky: TOTO sa stane s vaším telom! Odborníci sú v šoku
Zaujímavosti
STOP dlhému sušeniu uterákov
STOP dlhému sušeniu uterákov v zime! Expertka radí: Vyskúšajte 5-sekundový TRIK, ktorý šetrí čas aj energiu!
Zaujímavosti

Dobré správy

Slováci ju už začali
Slováci ju už začali hromadne využívať: Počuli ste o nej a viete, aké novinky prináša?
vosveteit.sk
Koniec obmedzení pre dve
Koniec obmedzení pre dve mestá či nový režim kvôli práci a škole: Zistite, čo sa mení
nitra.zoznam.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce
Čas na prestup v
Čas na prestup v známej stanici sa výrazne skráti: Žilinský kraj hlási viaceré novinky
zilina.zoznam.sk

Ekonomika

Končí diskriminácia v dôchodkoch: Štát mení pravidlá, penzie pôjdu hore, má to však háčik!
Končí diskriminácia v dôchodkoch: Štát mení pravidlá, penzie pôjdu hore, má to však háčik!
Toto číslo si okamžite uložte do mobilu: Od nového roka prichádza zmena, ktorá vám môže zachrániť nervy aj krk!
Toto číslo si okamžite uložte do mobilu: Od nového roka prichádza zmena, ktorá vám môže zachrániť nervy aj krk!
Trumpove clá menia hru: Čaká americkú ekonomiku koniec neistoty?
Trumpove clá menia hru: Čaká americkú ekonomiku koniec neistoty?
Od Armaniho po zakladateľa FedExu: Pozrite si zoznam miliardárov, s ktorými sa svet tento rok rozlúčil
Od Armaniho po zakladateľa FedExu: Pozrite si zoznam miliardárov, s ktorými sa svet tento rok rozlúčil

Varenie a recepty

10 výborných nátierok na Silvestra. Rýchle recepty, vďaka ktorým bude občerstvenie ihneď na stole.
10 výborných nátierok na Silvestra. Rýchle recepty, vďaka ktorým bude občerstvenie ihneď na stole.
Čo na párty? Jedine tieto šunkovo sýrové jednohubky. Najjednoduchšie slané pečivo.
Čo na párty? Jedine tieto šunkovo sýrové jednohubky. Najjednoduchšie slané pečivo.
Kokosové guľky z keksov: Na Silvester – jednoduché a rýchle
Kokosové guľky z keksov: Na Silvester – jednoduché a rýchle
Výber receptov
Ako dochutiť zeleninovú polievku: 6 tipov a tajná vychytávka
Ako dochutiť zeleninovú polievku: 6 tipov a tajná vychytávka
Rady a tipy

Šport

Slovensko – USA: Online prenos zo zápasu MS v hokeji do 20 rokov
Slovensko – USA: Online prenos zo zápasu MS v hokeji do 20 rokov
MS v hokeji do 20 rokov
Správa, z ktorej doslova láme a trhá srdce: Nórsky lyžiar ochrnul po nehode na tréningu
Správa, z ktorej doslova láme a trhá srdce: Nórsky lyžiar ochrnul po nehode na tréningu
Lyžovanie
Shiffrinová sa postarala o rozruch: Po jej proteste upravili trať, mohla čeliť aj diskvalifikácii
Shiffrinová sa postarala o rozruch: Po jej proteste upravili trať, mohla čeliť aj diskvalifikácii
Lyžovanie
Dravecký narovinu o dôvode, prečo reprezentuje Česko a nie Slovensko: Slová hodné zamyslenia!
Dravecký narovinu o dôvode, prečo reprezentuje Česko a nie Slovensko: Slová hodné zamyslenia!
Hokejová reprezentácia do 20 rokov

Auto-moto

50 rokov BMW radu 3 – jedného zo základných kameňov úspechu značky
50 rokov BMW radu 3 – jedného zo základných kameňov úspechu značky
Zaujímavosti
TEST: Renault Espace - nikomu to nepovedzte, ale MPV žije ďalej
TEST: Renault Espace - nikomu to nepovedzte, ale MPV žije ďalej
Klasické testy
ZSSK potvrdzuje obnovu 33 vlakov Bageta. Posilnia dopravu v regiónoch
ZSSK potvrdzuje obnovu 33 vlakov Bageta. Posilnia dopravu v regiónoch
Doprava
TEST: Mercedes-AMG A45 S 4Matic+ superšport v praktickej karosérii
TEST: Mercedes-AMG A45 S 4Matic+ superšport v praktickej karosérii
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Prečo top manažéri denne robia túto jednu vec a vy nie? Toto je tajomstvo ich úspechu
Prečo top manažéri denne robia túto jednu vec a vy nie? Toto je tajomstvo ich úspechu
Motivácia a produktivita
Tieto povolania majú vysoký plat, ale nikto ich nechce robiť. Prečo je to tak?
Tieto povolania majú vysoký plat, ale nikto ich nechce robiť. Prečo je to tak?
Trendy na trhu práce
Najväčší mýtus o home office, ktorému stále veríme
Najväčší mýtus o home office, ktorému stále veríme
Prostredie práce
Najčastejšia chyba pri vyjednávaní platu, robíte ju aj vy?
Najčastejšia chyba pri vyjednávaní platu, robíte ju aj vy?
Mzda

Technológie

Tento zlozvyk Slovákov prispieva k rakovine a väčšina ľudí ho stále považuje za úplne normálny
Tento zlozvyk Slovákov prispieva k rakovine a väčšina ľudí ho stále považuje za úplne normálny
Veda a výskum
Nie raketa ani dron. Takto lacno a potichu prichádza Rusko o svoje najdrahšie bojové stíhačky
Nie raketa ani dron. Takto lacno a potichu prichádza Rusko o svoje najdrahšie bojové stíhačky
Armádne technológie
Bill Gates varuje pred umelou inteligenciou. To, čo má pomáhať ľuďom, sa môže rýchlo obrátiť proti nim
Bill Gates varuje pred umelou inteligenciou. To, čo má pomáhať ľuďom, sa môže rýchlo obrátiť proti nim
Umelá inteligencia
Čo vlastne rádioaktívne žiarenie robí s tvojím telom? Málokto tuší, čo sa vnútri naozaj deje
Čo vlastne rádioaktívne žiarenie robí s tvojím telom? Málokto tuší, čo sa vnútri naozaj deje
Veda a výskum

Bývanie

Ako rekonštruovať starý dom? 7 dobrých rád, ktoré by ste mali počuť, kým sa pustíte do prác
Ako rekonštruovať starý dom? 7 dobrých rád, ktoré by ste mali počuť, kým sa pustíte do prác
Je luxusný, ale mohol by ísť mnohým príkladom! Dal prácu 200 remeselníkom a uctil si dedičstvo, tradície a ľudskú prácu
Je luxusný, ale mohol by ísť mnohým príkladom! Dal prácu 200 remeselníkom a uctil si dedičstvo, tradície a ľudskú prácu
Čo je nivelizácia a dilatácia a prečo treba krytinu aklimatizovať? Tieto pojmy musíte poznať, kým začnete klásť podlahu
Čo je nivelizácia a dilatácia a prečo treba krytinu aklimatizovať? Tieto pojmy musíte poznať, kým začnete klásť podlahu
8 dizajnérskych trikov, ktoré by ste mali poznať, keď máte malú spálňu. Bude pôsobiť väčšia aj bez búrania!
8 dizajnérskych trikov, ktoré by ste mali poznať, keď máte malú spálňu. Bude pôsobiť väčšia aj bez búrania!

Pre kutilov

Domáci rozmrazovač skiel za pár minút: Funguje lepšie, než čakáte, a vyjde vás pár centov
Domáci rozmrazovač skiel za pár minút: Funguje lepšie, než čakáte, a vyjde vás pár centov
Údržba a opravy
Zimné zavlažovanie ihličnanov a mladých stromov – prečo môže viac uškodiť než pomôcť
Zimné zavlažovanie ihličnanov a mladých stromov – prečo môže viac uškodiť než pomôcť
Záhrada
Hmoždinky do sadrokartónu a najčastejšia chyba, pre ktorú veci padajú zo steny
Hmoždinky do sadrokartónu a najčastejšia chyba, pre ktorú veci padajú zo steny
Stavebný materiál
Pred praním riflí vždy urobte túto jednu vec, budú krajšie a vydržia celé roky
Pred praním riflí vždy urobte túto jednu vec, budú krajšie a vydržia celé roky
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Týchto 7 signálov vám prezradí, či má váš vzťah budúcnosť: Je človek po vašom boku ten pravý?
Partnerské vzťahy
Týchto 7 signálov vám prezradí, či má váš vzťah budúcnosť: Je človek po vašom boku ten pravý?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Stephen Chase po operácii
Zahraničné
Šok po operácii: Muž začal hovoriť plynule španielsky! Predtým jazyk takmer neovládal
DVAKRÁT ich odmietli ošetriť
Zahraničné
DVAKRÁT ich odmietli ošetriť v nemocnici! Otrava jedlom skončila tragicky: Zomrela matka aj 15-ročná dcéra
Sergej Lavrov
Zahraničné
Rusko sa už otvorene vyhráža Európe: Desivé slová Lavrova! Povedal, čo má Kremeľ v pláne
Muž sa po vypití
Zahraničné
Koktail sa zmenil na nočnú moru: VIDEO Muž po dúšku miešaného nápoja bojuje o život

Ďalšie zo Zoznamu