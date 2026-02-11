Streda11. február 2026, meniny má Dezider, zajtra Perla

Finančné ťažkosti jojkárskej moderátorky: Vyhlásila BANKROT!

BRATISLAVA - Slovensko čelí pokračujúcej vlne bankrotov, ktorá zasahuje nielen bežných ľudí a firmy, ale aj verejne známe osobnosti. Nepriaznivé štatistiky z úvodu roka 2026 potvrdzujú, že finančné problémy sa prehlbujú a medzi dlžníkmi sa opäť objavilo aj známe mediálne meno.

Vlna bankrotov zasiahla na Slovensku tisíce jednotlivcov aj stovky firiem, pričom sa nevyhla ani verejne známym osobnostiam. Len v priebehu minulého roka vyhlásilo osobný bankrot 8 298 fyzických osôb a zaniklo 313 spoločností. Nepriaznivý trend pokračoval aj na začiatku roka 2026 – už v januári ukončilo činnosť 28 firiem a do osobného bankrotu vstúpilo ďalších 415 ľudí.

Hoci oproti predchádzajúcemu mesiacu ide o mierny pokles, medziročne čísla vzrástli o viac než 27 %. Medzi januárovými prípadmi sa objavilo aj meno známej športovej moderátorky Lenky Čvirikovej Hriadelovej. „V januárovej štatistike figuruje meno známej športovej moderátorky súkromnej televízie Lenky Čvirikovej Hriadelovej, ktorá má trvalý pobyt registrovaný na známej bratislavskej virtuálnej adrese Karpatské námestie 7770/10A, spolu s ďalšími šiestimi dlžníkmi,“ uviedli analytici zo spoločnosti CRIF.

Pre moderátorku pritom nejde o prvé obdobie finančných ťažkostí. Už v roku 2017 prišla po nahromadení dlhov o luxusný rodinný dom v bratislavskej Rači, ktorý skončil v exekučnej dražbe a podarilo sa ho predať až na druhý pokus. Koncom roka 2023, sa dostala na verejnosť informácia, že po oslave 50. narodenín zanechala v jednom z podnikov nezaplatený účet vo výške takmer 3 000 eur. Aktuálne má evidované záväzky aj voči štátu. Sociálnej poisťovni dlhuje 927,17 eura a na daniach ďalších 845,36 eura.

