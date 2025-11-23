ZÁHADNÉ záblesky na Mesiaci: Astronóm zachytil úkaz, ktorý NIK nedokáže vysvetliť! Môže nás to OHROZIŤ?

TOKIO – Dva záhadné záblesky, ktoré sa objavili na povrchu Mesiaca v priebehu dvoch dní, vyvolali vedeckú debatu aj vlnu divokých špekulácií na sociálnych sieťach. Jasné výbuchy zachytil japonský astronóm Daichi Fujii, ktorý ich náhodne zaznamenal pri pozorovaní nočnej oblohy.
Astronóm Daichi Fujii, kurátor múzea Hiratsuka City Museum, zaznamenal prvý výrazný záblesk 30. októbra – na krátky okamih sa na Mesiaci objavil jasný bod, ktorý rýchlo zmizol. O dva dni neskôr, 1. novembra, sa ukázal ďalší záblesk, tento raz pri mesačnom horizonte.
Môže ísť o dopady meteoroidov?
Podľa astronómov ide s najväčšou pravdepodobnosťou o dopady meteoroidov zo známeho Tauridského meteorického roja, ktorý každoročne vrcholí na prelome októbra a novembra. Tento roj vzniká, keď Zem prechádza oblakom prachu a kamienkov, ktoré zanechala kométa Encke.
Fujii vysvetlil, že Mesiac nemá atmosféru, takže žiadne meteory nevidíme, kým nenarazia na povrch a nevytvoria svetelnú explóziu. Vďaka špeciálnemu vybaveniu dokáže zachytiť tieto mimoriadne krátke javy – za 15 rokov ich zdokumentoval už takmer 60. Prvý záblesk pravdepodobne dopadol východne od krátera Gassendi, druhý smerom k západu od Oceanus Procellarum, obrovskej oblasti zatopenej starobylou lávou.
Čo neznámi návštevníci?
Zatiaľ čo odborníci hovoria o meteoroidoch, internet sa baví vlastnými teóriami. Pod Fujiiho príspevkom na sociálnej sieti X sa objavilo množstvo „ankiet“ a komentárov o tom, či záblesky nespôsobili „neznámi návštevníci“. Astronóm však ostáva pri vede.
Meteoroidy pritom mohli letieť rýchlosťou až 60 000 km/h, a keďže ich na Mesiaci nič nespomaľuje, pri dopade vzniká obrovské množstvo energie a silný tepelný záblesk. Na Zemi by tieto kamene väčšinou zhoreli v atmosfére. Nový výskum publikovaný v časopise Acta Astronautica upozorňuje, že Tauridy môžu predstavovať riziko v rokoch 2032 a 2036. Jupiterova gravitácia môže spôsobiť nahromadenie väčších, doteraz nepozorovaných kusov horniny, ktoré môžu spôsobiť:
- nebezpečné vzdušné výbuchy v atmosfére,
- alebo v horšom prípade dopad na zemský povrch.
Takéto úkazy by mohli napáchať škody v mestách či hustejšie osídlených oblastiach. Astronóm Fujii však zdôrazňuje, že jeho cieľom je hlavne popularizovať vedu: „Chcem, aby verejnosť objavovala krásu vesmíru a tešila sa z vedy.“