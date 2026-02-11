Streda11. február 2026, meniny má Dezider, zajtra Perla

Gašpar je pri téme Šimečkovej mamy priamy: Takéto účtovníctvo by sama nezvládla, kde sú však peniaze?

BRATISLAVA - Postup pri audite čerpania dotácií je štandardný. Parlament požiadal vládu, aby audit vykonala, a preto sa teraz diskutuje o výsledkoch auditu. Argumentoval šéf poslaneckého klubu koaličného Smeru-SD Ján Richter. Odmietol, že by koalícia mala záujem zámerne hovoriť o mame lídra opozičného PS Michala Šimečku. Poukázal na to, že audit odhalil nedostatky pri občianskom združení Projekt Fórum, v ktorom je štatutárom Šimečkova mama.

Gašpar chce vedieť, kde peniaze skončili

Na utorkovej tlačovej konferencii vystúpil aj poslanec Tibor Gašpar. Ten sa vyjadril, že verí, že matka Michala Šimečku bola zneužitá a že sama účtovníctvo pre Projekt Fórum nerobila. Vraj na to nemala schopnosti. Gašpar apeloval na to, aby sa verejnosť pýtala, kde peniaze z dvojitých faktúr skončili. „Je dôležité, aby sa orgány zaoberali tým, kto sa obohatil, ak nie Marta Šimečková,“ povedal v utorok Gašpar.

Tibor Gašpar
Tibor Gašpar  (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Nie omyl, ale zámer, mieni Richter

„Šimečkove vystúpenie v Národnej rade (NR) SR bolo veľmi osobné, o tom, že my máme záujem hovoriť o jeho matke. (...) Nie, my chceme hovoriť o výsledku vládneho auditu, o štatutároch občianskych združení, ktorí majú zo zákona istú povinnosť a náležitosti. (...) Ten vládny audit potvrdil, že občianske združenie Projekt Fórum, zhodou okolností matky predsedu PS Šimečku, podvádzalo pri čerpaní dotácií. Bez problémov si nechávalo preplácať duplicitne či triplicitne rovnaké výdavky u rôznych ministerstiev,“ skonštatoval predseda klubu Smer-SD Richter na utorkovej tlačovej konferencii.

Ján Richter
Ján Richter  (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Richter si myslí, že nešlo o omyl, ale o zámer. „Dialo sa to opakovane,“ podotkol. Zároveň odmietol argumenty Šimečku k tejto téme. Myslí si, že ich zľahčuje. Hovoril o dvojakom metre zo strany opozičného hnutia PS. To sa podľa neho bojí debaty o tejto veci. Upozornil pri tom na to, že do rozpravy v parlamente k informácii o audite prideľovania dotácií sa chcelo prihlásiť mnoho poslancov z PS. Predpokladá, že tak chceli zapchať ústa Smeru-SD. Vysvetlil, že parlament preto pristúpil k časovému ohraničeniu diskusie na najviac 12 hodín. „Dal sa presne rovnaký časový priestor všetkým poslancom, aby sa k tejto téme vedeli vyjadriť,“ ozrejmil. Je presvedčený, že tento postup prinesie výsledky.

Plénum rieši audit z dielne MF: Zistilo sa porušenie finančnej disciplíny u šiestich prijímateľov grantov a dotácií (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Chcú zakryť svoju neschopnosť a korupciu, bráni sa Šimečka

Súčasná vláda sa útokmi na moju rodinu snaží zakryť svoju neschopnosť a korupciu. Uviedol to líder opozičného PS Michal Šimečka v pléne Národnej rady (NR) SR v diskusii k výsledkom vládneho auditu, týkajúceho sa čerpania verejných dotácií. Ten odhalil nedostatky aj pri občianskom združení Projekt Fórum, v ktorom je štatutárom Šimečkova mama. Šimečka nespochybnil zistenia, no hovoril o neštandardnom postupe, keď účtovníctvo rieši parlament a vláda, nie orgány na to určené.

Michal Šimečka
Michal Šimečka  (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

„Ak by išlo o akéhokoľvek iného občana a jeho občianske združenie, nerozoberalo by to plénum NR SR, premiér by nemal tlačovky, netočili by sa nenávistné videá, nekonal by sa hon na čarodejnice, ktorý tu koalícia predvádza. (...) Vina mojej matky spočíva v tom, že je matkou predsedu politickej strany, ktorá v nasledujúcich voľbách porazí Smer-SD,“ skonštatoval.

Upozornil, že pochybenia pri čerpaní dotácií by v iných prípadoch riešili orgány na to určené, nie vláda či parlament. „V každom inom prípade by štát postupoval úplne normálne - občianske združenie by muselo prejsť kontrolou, predkladalo by faktúry a účtovníctvo, možno by muselo vrátiť nejaké peniaze alebo zaplatiť pokuty, možno by sa do toho vložila aj polícia,“ podotkol. Namietal šikanózne správanie vlády.

Šimečka hovoril aj o účelovosti auditu. Poukázal pritom na to, že v rokoch 2020 až 2025, na ktoré sa audit zameriaval, získalo dotácie 61.000 subjektov. „Úplne náhodou to dopadlo tak, že z týchto subjektov si vládny audit vybral na kontrolu 26 subjektov a úplne ako na potvoru bolo jedno z nich občianske združenie mojej mamy,“ povedal. Šimečka nespochybnil zistené nedostatky, týkajúce sa účtovania grantov zo strany občianskeho združenia. Vyúčtovania podľa neho neboli v poriadku. Vyhlásil, že jeho mama je pripravená niesť dôsledky a spolupracuje. Zároveň pripomenul, že PS ani on osobne nikdy neboli v pozícii, že by mohli rozhodovať o prideľovaní dotácií.

