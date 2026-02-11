Cestovný ruch na Slovensku lámal rekordy: Rok 2025 bol druhý najúspešnejší v histórii ubytovateľov

BRATISLAVA - V súhrne za celý rok 2025 sa v zariadeniach cestovného ruchu na Slovensku ubytovalo 6,3 milióna hostí, išlo o medziročný nárast o viac ako 7 %. Pre ubytovateľov to bol historicky druhý najúspešnejší rok. V porovnaní s rekordným rokom 2019 chýbalo ubytovateľom už len 1,3 %, teda 86.000 hostí. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Cestovný ruch dosahoval vrchol svojej návštevnosti tesne pred pandémiou v roku 2019, keď počet návštevníkov prekonal 6 miliónov za rok. V nasledujúcich dvoch rokoch (2021 a 2020) sa návštevnosť prudko prepadla na polovičné hodnoty v dôsledku protipandemických opatrení. Od roku 2022 sa hotelom a penziónom darí len pomalý návrat na predkovidovú úroveň, najtesnejšie sa k nej priblížili vlani, stále ju však neprekonali. Počas roku 2025 zaznamenali ubytovatelia rekordný počet hostí v štyroch z 12 mesiacov (január, február, august, december). To však nestačilo na celoročný rekord.
Vzrástol aj počet prenocovaní. V roku 2025 strávili návštevníci na Slovensku 16,2 milióna nocí, čo predstavovalo medziročný nárast o 6,5 %. Za rekordom z roku 2019 zaostal počet strávených nocí len o takmer 9 %. Návštevníci v roku 2025 zotrvali na Slovensku v priemere 2,5 noci.
Domáci turisti tvoria základ návštevnosti
Domáci turisti s počtom 3,9 milióna hostí tvorili naďalej takmer dve tretiny celkovej návštevnosti, hostí zo zahraničia bolo 2,4 milióna. Obe hodnoty sa medziročne zvýšili, ale neprekonali rok 2019. Bližšie k rekordom z predpandemického roku bola domáca klientela (chýbalo už len necelé 1 % hostí). Celkovú návštevnosť v roku 2025 pozitívne ovplyvňoval zvýšený záujem zo zahraničia, do hodnôt z roku 2019 ich delilo už len takmer 54.000 (2 %) hostí spoza hraníc.
Pozitívny medziročný vývoj sa prejavoval aj na regionálnej úrovni. Vo všetkých ôsmich krajoch SR v roku 2025 medziročne stúpol počet hostí od 3,5 % v Nitrianskom kraji do 9,8 % v Žilinskom kraji. V dvoch regiónoch, Žilinskom a Prešovskom kraji, sa podarilo dosiahnuť aj postcovidové ročné rekordy. Najnavštevovanejšími regiónmi v roku 2025 s viac ako 1 milión návštevníkmi boli Bratislavský, Žilinský a Prešovský kraj.