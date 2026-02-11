Pozor! Cez internet na úradoch nič nevybavíte: Štátny portál bude mať odstávku

BRATISLAVA - Štátny portál Slovensko.sk sa aj vďaka kauzám v domácej politike dostal na svetlo verejnosti a venuje sa mu výrazná pozornosť. Vybavíte na ňom rôzne administratívne úkony pri komunikácii so štátom a nezabúdajte ani ná elektronickú schránku. Pripravte sa však na to, že ak si plánujete tieto záležitosti vybaviť v stredu 11. februára neskoro večer, treba sa poponáhľať alebo povinnosti preložiť.
Portál o tom informuje na svojom webe. Ústredný portál verejnej správy a jeho web Slovensko.sk, na ktorom sú sprístupnené aj štátne elektronické schránky, bude mať totiž odstávku.
Tá bude prebiehať od stredy 11. februára 22:00 hodiny do 12. februára 4:00 hodiny, informuje o tom prevádzkovateľ v oznámení.
Prečo pristupujú k odstávke?
"Odstávka bude zameraná na úpravy funkcionalít, zrýchlenie, optimalizáciu aplikácií a infraštruktúry ÚPVS. Obmedzenie práce s portálom je naplánované v termíne, v ktorom je podľa našich štatistík menší záujem o elektronické služby," informuje štátny portál.
Za spôsobené obmedzenie sa štátny web ospravedlňuje a ďakuje za pochopenie. Počas týchto niekoľko hodín tak nebude vôbec možné pristupovať na portál a využívať jeho služby a treba na to vopred myslieť, ak ste si naplánovali vybavovanie štátnej agendy a povinností na dnešný neskorý večer.