Mimoriadna schôdza o korupcii nebude! Koalícia stopla program: Pokračujú v diskusii k novele zákona o bankách

Ilustračné foto
BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu nerokovali na mimoriadnej schôdzi o stave trestného stíhania korupcie. Neschválili totiž program schôdze.

Mimoriadnu schôdzu iniciovala opozičná SaS. Chcela na nej prijať uznesenie NR SR k „stavu trestného stíhania korupcie v SR a k závažným zisteniam generálneho prokurátora“. Žiadala, aby na schôdzi vystúpil generálny prokurátor Maroš Žilinka.

Opoziční poslanci sa pre tento krok rozhodli po tom, ako sa opäť odsunulo preberanie správy generálneho prokurátora o činnosti prokuratúry za rok 2024. Parlament mal o správe rokovať v piatok (6. 2.), na návrh koalície sa bod presunul na ďalšiu schôdzu. Mária Kolíková (SaS) takisto pripomenula, že Žilinka pred pár dňami popísal stav stíhania trestných činov, osobitne korupcie.

Poslanci v stredu pokračujú v diskusii k novele zákona o bankách

Poslanci Národnej rady (NR) SR v úvode desiateho rokovacieho dňa aktuálnej 46. schôdze pokračujú v diskusii o návrhu novely zákona o bankách z dielne ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD). Rozpravu v druhom čítaní začali ešte v utorok (10. 2.) večer.

Cieľom právnej normy je posilniť odolnosť bankového sektora na Slovensku. Novelou sa do slovenského právneho poriadku preberá európska smernica, ktorá sa týka najmä právomoci v oblasti dohľadu, sankcií, pobočiek z tretích krajín a environmentálnych a sociálnych rizík a rizík v oblasti správy a riadenia (smernica CRD VI).

Po prerokovaní tohto návrhu čakajú poslancov ďalšie body ministra financií. Ide o návrh novely zákona o kolektívnom investovaní či Súhrnnú výročnú správu SR za rok 2024. O 11.00 h by mali hlasovať o dovtedy prerokovaných bodoch.

Koalícia nechce, aby sa v parlamente hovorilo o stave korupcie

Vládna koalícia nechce, aby sa v Národnej rade (NR) SR hovorilo o stave korupcie na Slovensku a o tom, ako sa stíha. Vyhlásil to predseda opozičnej SaS Branislav Gröhling po tom, čo sa v stredu ráno nepodarilo začať mimoriadnu schôdzu, ktorú iniciovali poslanci za SaS. Parlament totiž neschválil program schôdze.

„Zľakli sa, že by tu mohli odznieť fakty, aj zo správy generálneho prokurátora, ako je Slovensko ‚prežraté' korupciou,“ povedal Gröhling novinárom. Podľa Márie Kolíkovej (SaS) to vyzerá tak, že vládna koalícia nechce, aby zákon chránil všetkých, a nechce dať priestor debatám o témach, ktoré pomenoval aj generálny prokurátor Maroš Žilinka. Zdôraznila, že minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) by mal napraviť „experiment, ktorý sa nevydaril“, teda novelu trestných kódexov. „Chceli sme, aby sme sa na pôde parlamentu venovali otázke korupcie, v akom je stave,“ dodala. Zdôraznila, že mnohé trestné stíhania sa pozastavili a problém je aj pri daňových trestných činoch, kde sa podľa nej mnoho konaní zastavilo.

Strach koalície z otvorenej diskusie

Líder hnutia PS Michal Šimečka vidí za neschválením programu schôdze strach koalície z diskusie. „Neschválili program, aby NR SR nemohla hovoriť o obrovských problémoch, ktoré Slovensko má s korupciou,“ skonštatoval. Zuzana Števulová (PS) si zase myslí, že zo strany koalície ide o sabotovanie. Poukázala aj na priebeh aktuálnej riadnej schôdze. Koalícia podľa jej slov nedokáže na nej riešiť reálne problémy obyvateľov Slovenska. „Riešime zástupné témy, ako napríklad rokovací poriadok, audit, Šimečkovu mamu,“ povedala.

Opozícia chcela na mimoriadnej schôdzi prijať uznesenie NR SR k „stavu trestného stíhania korupcie v SR a k závažným zisteniam generálneho prokurátora“. Žiadala, aby na schôdzi vystúpil generálny prokurátor. SaS sa pre tento krok rozhodla po tom, ako sa opäť odsunulo preberanie správy generálneho prokurátora o činnosti prokuratúry za rok 2024.

Žilinka zároveň v minulom týždni informoval, že miera stíhania korupcie na Slovensku výrazne klesla. Išlo podľa neho o jednu z tém jeho stretnutia s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD). Šéf prokuratúry zároveň kritizoval zmeny v Trestnom zákone i reorganizáciu Policajného zboru.

