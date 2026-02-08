Koniec ZÁHADY Bermudského trojuholníka? Vedci odhalili tichého ZABIJAKA, ktorý sťahuje lode ku dnu!

BERMUDY - Bermudský trojuholník, desaťročia spájaný s nevysvetlenými zmiznutiami lodí a lietadiel, sa opäť dostáva do centra pozornosti. Nová vedecká teória naznačuje, že za sériou incidentov nemuseli byť paranormálne javy, ale zriedkavé prírodné procesy v podobe úniku metánu z morského dna. Práve tie mohli dočasne narušiť vztlak lodí a chod motorov.
Vedci už dlhodobo naznačujú, že nezvyčajné environmentálne podmienky, ako napríklad zriedkavé kombinácie úniku metánu z morského dna, môžu byť príčinou záhadných udalostí v legendárnom Bermudskom trojuholníku. Podľa Ronalda Kappera z portálu What If Science mohol byť tento jav aktívny v minulosti, no neskôr zanikol, čo by mohlo vysvetľovať pokles incidentov v tejto oblasti v posledných desaťročiach. Ako informuje Daily Mail, k tejto teórii sa prikláňajú viacerí experti.
Ak by sa potvrdila, mohlo by to vyriešiť stáročia špekulácií a región by si zároveň zachoval svoju mystiku. Hoci nové vysvetlenie získava pozornosť na fórach a sociálnych sieťach, odborníci upozorňujú, že dôkazy sú zatiaľ obmedzené. Pobrežná stráž USA uviedla, že v oblasti neexistuje žiadne oficiálne uznané geografické nebezpečenstvo a mnohé incidenty mohli byť zveličené alebo nesprávne interpretované.
Môže za všetko únik plynu?
Bermudský trojuholník v západnej časti severného Atlantiku je zvyčajne definovaný ako trojuholníková oblasť spájajúca body: Miami na Floride, Bermudy a San Juan v Portoriku. Štúdia naznačuje, že erupcie metánu z morského dna sú vierohodným vysvetlením náhlych potopení lodí alebo porúch motorov v tejto oblasti. Tieto úniky plynu mohli znížiť hustotu vody, čo spôsobilo stratu vztlaku lodí, a mohli dokonca ovplyvniť aj malé lietadlá letiace nízko nad oceánom.
Kapper poznamenal, že podobné metánové riziká sa vyskytujú aj inde vo svete, no ak bolo v Bermudskom trojuholníku dočasné aktívne pole, mohlo by to vysvetliť zmiznutia hlásené v určitých obdobiach. „Špekulatívnejšie hlasy naznačujú niečo ešte zvláštnejšie: že Trojuholník bol krátkodobo ovplyvnený neznámym prírodným javom, ktorý už dnes neexistuje,“ napísal pre What If Science. „Nie mimozemšťania ani portály, ale zriedkavé kombinácie environmentálnych síl. Napríklad metán uvoľňovaný z morského dna bol hrozba schopná narušiť vztlak a motory. Hoci dôkazy zostávajú predmetom diskusií, je známe, že takéto úniky sa vyskytujú aj v iných regiónoch. Ak kedysi pod Trojuholníkom existovalo aktívne pole, ktoré sa neskôr upokojilo, mohlo by to vysvetliť nárast a následný pokles incidentov.“
Iní odborníci sú skeptickejší. Napríklad Nigel Watson, autor knihy Portraits of Alien Encounters Revisited, povedal: „Niektorí si myslia, že ide o bránu do iných dimenzií, ktorá umožňuje UFO objektom rýchlo vstupovať a vystupovať z tejto oblasti, iní zas veria, že tieto udalosti spôsobujú zvláštne magnetické anomálie a energie. Musíme zvážiť celý rad možností. Treba brať do úvahy, že mnohé udalosti v Bermudskom trojuholníku boli prehnane zveličené a upravované tak, aby pôsobili záhadnejšie, a že na iných miestach sveta existujú aj ďalšie takzvané záhadné trojuholníky. Určite je zvláštne, že hľadáme a nachádzame čudné javy práve v trojuholníkových vzorcoch!“
Neobjasnené potopenie lode
Bermudský trojuholník fascinuje verejnosť už viac ako 500 rokov, počnúc správou Krištofa Kolumba o zvláštnych svetlách počas jeho plavby v roku 1492. Nadšenci paranormálnych javov dlhodobo tvrdia, že oblasť je prekliata alebo spojená s mimozemskou aktivitou, časovými portálmi, či stratenými civilizáciami. Kniha Charlesa Berlitzа, The Bermuda Triangle z roku 1974, spopularizovala predstavu, že o život prišlo viac ako 1 000 ľudí pričom „bez stopy“ mizli lietadlá a lode. Doteraz neobjasnené zostáva napríklad potopenie lode USS Cyclops v roku 1918 so všetkými 306 členmi posádky na palube.
Teórie o jej strate siahajú od výbuchu mangánu, vzbury posádky, útoku obrovskej chobotnice až po zásah nemeckej ponorky, čo však nemecké námorníctvo poprelo. Vedci navrhli aj prirodzené príčiny, ako nevyvážený náklad alebo mechanické poruchy. Medzi ďalšie vysvetlenia incidentov v Bermudskom trojuholníku patria obrovské vlny, nezvyčajné magnetické polia a extrémne počasie. Poisťovne ako Lloyd’s of London a Pobrežná stráž USA však tvrdia, že neexistujú dôkazy o tom, že by táto oblasť bola výnimočne nebezpečná, a že mnohé hlásené zmiznutia boli zveličené alebo nesprávne interpretované. Napriek tomu Bermudský trojuholník naďalej fascinuje verejnosť a vedcov a nová metánová teória by mohla konečne ponúknuť racionálne vysvetlenie stáročí záhad.