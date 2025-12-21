Umývate svoj vianočný stromček? MALI BY STE! Žena ten svoj hodila do vane a TO, čo našla vo vode, vydesilo internet

VEĽKÁ BRITÁNIA - Na svoj vianočný stromček sa už možno nikdy nepozriete rovnako. Jedna žena rozpútala na internete búrlivú diskusiu po tom, čo sa podelila o výsledky čistenia svojho umelého stromčeka – a reakcie sú poriadne rozporuplné.
Predvianočné upratovanie patrí k sviatkom rovnako ako ozdoby či svetielka. Len málokto by si však pomyslel, že na zozname úloh by sa mohol objaviť aj „kúpeľ pre vianočný stromček“. Práve to však urobila používateľka Instagramu Tanja Bentley Ward, ktorá sa rozhodla umyť vetvy svojho umelého stromčeka po tom, čo si všimla, že sú výrazne zaprášené.
Vo videu s názvom „Možno vás prekvapí, koľko prachu je na vašom vianočnom stromčeku…“ Tanja ponára jednotlivé vetvy do vody a necháva ich vyschnúť. Výsledok bol podľa mnohých doslova nechutný – voda po umývaní zhnedla a vyzerala silne znečistená. „Minulý rok som spomínala, že stromček vyzeral veľmi zaprášene,“ napísala k videu. „Tento rok Johnny vymyslel systém, aby sme vetvy pred zdobením opláchli a vysušili.“ Zároveň sa opýtala sledujúcich, či už niekto niekedy svoj stromček umýval. „Bol na tom oveľa horšie, než som čakala,“ priznala.
Zdesenie, humor a nechápavosť
Ako uvádza portál LadBible, komentáre na seba nenechali dlho čakať. Objavili sa reakcie plné zdesenia, nechápavosti aj humoru. „Prach na mojom stromčeku nie je moja starosť,“ odkázal jeden z komentujúcich. Iný dodal: „Stromček mojej mamy má viac ako 50 rokov – keby sme ho umyli, asi by sa rozpadol na prach.“ Ďalší si z celej situácie uťahoval: „Ale veď takto odstránite tú pravú vianočnú vôňu.“
Hoci sa umývanie vianočného stromčeka môže zdať prehnané, odborníci upozorňujú, že úplne zbytočné to nie je. Podľa Wayfair UK, ktoré oslovilo Garretha Nyea, odborníka na medicínske vedy, by sa umelé stromčeky mali zbavovať prachu pri vyberaní zo skladu aj pred ich opätovným uložením. „Umelé stromčeky bývajú dlhé mesiace uložené v prašnom a vlhkom prostredí bez pohybu,“ vysvetlil Nye. „Ideálne je stromček pred použitím dôkladne očistiť a po sviatkoch ho pred uložením aj vydezinfikovať, aby sa predišlo množeniu baktérií.“
Podobnú debatu nedávno vyvolala aj TikTokerka @Rhema.br, ktorá zverejnila video, na ktorom celý stromček jednoducho hodila do vane. Niektorí jej správanie označili za „prehnanú čistotnosť“, iní však priznali, že stromček je jednou z najviac zanedbávaných položiek v domácnosti. Alebo, ako tvrdia niektorí diskutujúci, je riešenie jednoduché – zaobstarať si radšej živý stromček.