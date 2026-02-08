Víťaz Grammy kedysi taký SEXI nebol: Ani by ste oňho nezakopli!

LOS ANGELES - Portorický spevák Bad Bunny patrí medzi najvýraznejšie hviezdy súčasnej hudobnej scény. Dnes je totálne sexi a fanúšičky za ním šalejú, v minulosti by o neho pravdepodobne ani nezakopli!
Bad Bunny, vlastným menom Benito Antonio Martínez Ocasio, je portorický spevák, ktorý patrí medzi najvýraznejšie osobnosti súčasnej svetovej hudby. Narodil sa 10. marca 1994 v Portoriku, v hlavnom meste San Juan. Vyrastal v rodine s dvoma bratmi a už ako päťročný začal snívať o hudobnej kariére. Svoje hudobné ambície rozvíjal postupne a vytrvalo.
Popri štúdiu na Portorickej univerzite v Arecibe pracoval v supermarkete, no ani to ho neodradilo od tvorby hudby. Práve v tomto období začal zverejňovať svoje skladby na platforme SoundCloud, kde si ho všimla širšia verejnosť. V jednom z rozhovorov prezradil, že spevu sa venuje už od roku 2008. Dnes má na konte množstvo svetových hitov a úspešných spoluprác – medzi najznámejšie patrí skladba „I Like It“ s Cardi B a J Balvinom, ktorá sa vyšplhala na 1. miesto rebríčka Billboard Hot 100.
Prednedávnom sa stal aj víťazom prestížnej ceny Grammy. Ak by ste Bad Bunnyho však videli pred niekoľkými rokmi, možno by ste ho ani nespoznali. Prešiel totiž výraznou premenou. V minulosti mal vlasy vystrihané na krátko a nosil typické výrazné slnečné okuliare, náušnice i piercingy. V súčasnosti však jeho vzhľad pôsobí oveľa viac zrelšie. Nosí dlhšie kučeravé vlasy, jemnú bradu a uprednostňuje jednoduché oblečenie v neutrálnych farbách. Bad Bunny je dnes poriadne sexi!