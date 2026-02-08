Let’s Dance ešte ani nezačalo a stávky sú už v plnom prúde: TOTO sú TRAJA favoriti na víťaza!

BRATISLAVA - Hviezdny ročník Let’s Dance štartuje až v marci a potrvá až do veľkého finále v prvej polovici mája. Napriek tomu, že súťažiaci sa ešte ani nezapojili do prvých tancov, fanúšikovia aj tipéri už majú jasno, kto by mohol vyhrať.
Tento rok pôjde o takzvaný All‑Stars ročník, čo znamená, že na parkete uvidíme len tých najlepších z najlepších. Všetci účastníci sú totiž buď bývalí finalisti, alebo víťazi predchádzajúcich sérií. A hoci ešte ani nezačali na televíznych obrazovkách tancovať a nikto zatiaľ neukázal, čo dokáže, fanúšikovia už majú svojich favoritov. Podľa bookmakerov je boj o trofej poriadne napínavý:
„Momentálne je najnižší kurz, a teda za najväčšieho favorita môžeme považovať Koleníka. Hneď za ním je Jablonský a nasleduje víťaz ostatného ročníka Baran,“ píše vo svojej tlačovej správe Tipos.
Medzi ženami má najväčšie šance na triumf Nela Pocisková, ktorá už v minulosti ukázala, že vie zvládnuť tlak aj náročné choreografie. Naopak, niektorí účastníci sú zatiaľ považovaní za outsiderov, takže môžeme očakávať aj nejedno prekvapenie. Sedem z desiatich súťažiacich má doma titul víťaza a každý z nich už vie, aké to je byť pod reflektormi a bojovať o srdcia divákov. Diváci sa tak môžu tešiť na dramatické súboje a napätie pri hlasovaní.
Kto padne hneď v prvej epizóde? Kto sa prebojuje až do finále? A kto nakoniec zdvihne víťaznú trofej nad hlavu? Let’s Dance 11 sľubuje nielen nádherné tance, ale aj poriadnu dávku emócií a prekvapení.
Títo zabojujú o titul kráľa a kráľovnej tanečného parketu
Kristián Baran – víťaz 10. série
Zuzana Porubjaková – finalistka 10. série
Jakub Jablonský – víťaz 9. série
Gabriela Marcinková – finalistka 8. série
Ján Koleník – víťaz 7. série
Vladimír Kobielsky – víťaz 6. série
Jana Hospodárová – víťazka 5. série
Nela Pocisková – víťazka 4. série
Juraj Mokrý – víťaz 3. série
Petra Polnišová – finalistka 3. série
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%