Grendel ostro o SNS: Žiadať koniec Zmeka je smiešne! Politici Smeru a SNS roky vodili voličov za nos

BRATISLAVA - Žiadosť na odvolanie náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR Daniela Zmeka je zbytočný politický útok. Uviedol to opozičný poslanec Gábor Grendel (Slovensko - Za ľudí) v reakcii na SNS, ktorá vyzýva na odvolanie Zmeka.
„Náčelník generálneho štábu naozaj nemôže za to, že politici Smeru, Hlasu a SNS dlhé roky vodili svojich voličov za nos. Žiadať odvolanie Daniela Zmeka za to, že polícia a prokuratúra nevidí na darovaní techniky Ukrajine nič trestné, je preto smiešne,“ skonštatoval Grendel. Poukázal tiež na to, že Zmekovi sa skončí funkčné obdobie v máji tohto roka.
Slovenská národná strana vyzýva na odvolanie náčelníka Generálneho štábu OS SR. Apeluje na premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby návrh predložil prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu. Hlava štátu by tak následne mala na návrh ministra obrany a na základe rozhodnutia vlády vymenovať nového náčelníka. Výzva súvisí so zastavením trestného stíhania vo veci darovania stíhačiek MiG-29 a protiraketového systému S-300.