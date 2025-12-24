Streda24. december 2025, meniny má Adam, Eva, zajtra

Ako prežiť sviatky bez stresu a konfliktov? TOTO sú naše tipy na POKOJNÉ chvíle s rodinou a blízkymi

BRATISLAVA – Každý by si najradšej prial stráviť vianočné sviatky s rodinou pokojné a ničím nerušené vianočné sviatky. V mnohých prípadoch je to len zbožné želanie. Súčasná rýchla doba tomu navyše vôbec nepomáha. V každom ohľade sa ale treba naučiť zachovať pokoj a rozvahu. S chladnou hlavou sa každý problém rieši pokojnejšie.

S príchodom Vianoc stúpa nervozita, či sme si na dni a pokoja všetko pripravili. Na druhej strane prichádzajú dni, kedy sa stretávajú celé rodiny. V takýchto prípadoch môžu vzniknúť rôzne hádky, ktoré nedajbože prerastú až do konfliktov. Podobným situáciám sa dá celkom ľahko vyhnúť. Tu je niekoľko praktických tipov, ktoré fungujú nie len "na papieri", ale aj v reálnom živote. 

Znížiť očakávanie 

Pre mnohých ľudí sú vianočné sviatky každoročne najväčšou rodinnou udalosťou roka. Prevýšiť ich môže jedine svadba, ktorá sa ale neopakuje každý rok. Mnohí preto pripravujú všetko tak, aby to bolo dokonalé. Nie vždy to ale vyjde a potom prichádza sklamanie. V prvom rade treba byť v pohode a užívať si chvíle s blízkymi. Veď nevadí, že zemiakový šalát nevyšiel celkom podľa predstáv. Hlavné je, že za štedrovečerným stolom sedí celá rodina a každý sa smeje a raduje. 

Nebrať si všetko osobne

Človek je zaujímavý tvor v zmysle, že nie každý sa vie povzniesť nad nepríjemnými rečami, alebo prekvapivými podráždenými reakciami. Cez sviatky zvyknú byť hostia aj hostitelia podráždení a ich reakcie počas rozhovorov nemusia byť v prvom momente veľmi príjemné. To, že niekto reaguje podráždene ešte nemusí znamenať, že je to myslené priamo na vašu osobu. Neberte si všetko osobne. Váš pohľad život a ľudí sa potom rozhodne zlepší. 

Vyhýbanie sa pálčivým témam

Pokiaľ už dopredu viete, že pri nejakej téme nastane nezhoda, poprípade to zvykne vyvolať konflikt, radšej s ňou ani nezačínajte. Deti sa počas prázdnin neradi bavia o škole, učiteľoch alebo učive, ktoré práve preberajú. Keď príde na známky, situácia zvykne vypeniť. Nie každá rodina má doma samých jednotkárov. 

Politika a sympatie pre jednotlivé strany a hnutia dokáže tiež zmeniť atmosféru o 180 stupňov. Prekrikovať sa v názoroch na tému, ktorými druhú stranu aj tak nepresvedčíte, je len zbytočným mrhaním času a vašich nervov.  Keď už skutočne dôjde ku konfliktu, treba odpovedať čo najpokojnejšie a krátkymi vetami. Keď sa to vyhrotí, je úplne v poriadku reagovať spôsobom: "Teraz to nechcem riešiť. Môžeme sa porozprávať neskôr." 

Pokojne treba v takýchto kritických situáciách radšej zmeniť tému. Kúzelné sú najmä vety tipu: "Radšej si užime spoločný večer". 

Dopriať si oddych 

Nie nadarmo sa hovorí Vianociam aj "sviatkom radosti a pokoja". Mnohí ľudia si dokážu oddýchnuť len počas týchto pár dní. Pokiaľ patríte medzi nich aj vy, doprajte si pauzu a vydýchnite. Nemusíte byť s rodinou nonstop. Krátka prechádzka, čítanie knihy alebo počúvanie hudby osamote vie dokázať zázraky. 

Napokon nezaškodí mať ani únikový plán. Vždy sa môžete vyhovoriť, že musíte ešte niekam ísť, odpísať na dôležitú správu, alebo jednoducho začať s ľahšími témami o hudbe alebo nových filmoch. Sviatky trvajú len pár dní a za tak krátky čas o tebe nevypovedajú, aký si človek a aká je tvoja rodina. 

