Atentátnik na zástupcu šéfa GRU zadržaný: FSB ho priviezla z Dubaja, spolupáchaťeľka utiekla na Ukrajinu

MOSKVA - Ruská tajná služba FSB oznámila zatknutie muža, ktorý podľa nej v piatok postrelil zástupca šéfa ruskej vojenskej rozviedky GRU Vladimíra Alexejeva. Informovala o tom agentúra Interfax. Ruský občan bol podľa FSB zadržaný v Dubaji a Spojené arabské emiráty ho odovzdali ruskej strane. Ďalších dvoch ruských občanov tajná služba označila za spolupáchateľa. Jedným z nich je žena, ktorá podľa Moskvy odišla na Ukrajinu.
"Za pomoci partnerov zo Spojených arabských emirátov bol v Dubaji zadržaný a ruskej strane odovzdaný ruský občan Ljubomir Korba, narodený v roku 1960, ktorý bol priamym vykonávateľom zločinu," uviedla FSB a dodala, že identifikovala jeho komplice, rovnako aj občanov Ruska
Ide podľa nej o muža, ktorého bezpečnostné zložky zadržali v Moskve, a ženu, ktorá podľa FSB odišla na Ukrajinu. Pátranie po organizátoroch pokusu o atentát pokračuje, uviedla podľa Interfaxu FSB. Server Kommersant už v sobotu s odvolaním sa na svoj zdroj uviedol, že sa v prípade objavili prví dvaja podozriví a čaká ich výsluch.
Útočník podľa ruských úradov a médií niekoľkokrát postrelil generálporučíka Alexejeva v jednom z bytových domov na severozápade Moskvy v piatok, potom z miesta činu utiekol. Šesťdesiatštyriročný dôstojník GRU skončil v nemocnici. Podľa sobotných informácií serveru Kommersant podstúpil operáciu a prebral sa z umelého spánku.
Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov už v piatok z pokusu o atentát na vysoko postaveného vojenského ruského činiteľa obvinil Ukrajinu a tvrdil, že Kyjev sa snaží narušiť mierové rokovania. Šéf ukrajinskej diplomacie Andrij Sybiha ukrajinskú účasť v útoku na Alexejeva podľa agentúry Reuters poprel. "Nevieme, čo sa stalo s týmto konkrétnym generálom - možno to boli ich vlastné ruské vnútorné boje," povedal.
Moskva ukazuje prstom na Kyjev
Ukrajina sa už takmer štyri roky bráni rozsiahlej ruskej vojenskej agresii. Od začiatku ruskej vojny proti Ukrajine bolo zabitých niekoľko vysoko postavených ruských vojenských predstaviteľov, pričom Moskva z útokov viní Ukrajinu. Ukrajinská vojenská rozviedka sa k niektorým z týchto útokov prihlásila; v prípade útoku na Alexejeva sa tak podľa dostupných informácií nestalo.
Vladimír Alexejev je podľa Meduzy prvým zástupcom náčelníka Hlavnej správy generálneho štábu ozbrojených síl Ruskej federácie, teda vojenskej spravodajskej služby, pre ktorú sa stále často používa niekdajšia zažitá skratka GRU. Spojené štáty a Európska únia naňho pred rokmi uvalili sankcie.
Médiá Alexejeva označili za jedného z hlavných kurátorov ruských "dobrovoľníckych" formácií zúčastňujúcich sa vojny proti Ukrajine, napísal web Meduza a dodal, že ukrajinská vojenská rozviedka HUR ho okrem iného podozrieva z organizovania prípravy východiskových údajov pre raketové a letecké údery na u. Generál bol podľa Reuters zodpovedný za vzťahy medzi ministerstvom obrany a žoldnierskou armádou Jevgenija Prigožina, ktorá bojovala v niektorých z najtvrdších bitiek v skoršej fáze ruskej vojny proti Ukrajine.