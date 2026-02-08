Zahoďte sušienku! Kardiológovia radia: Ak o jedenástej urobíte TÚTO vec, vaše cievy sa vám poďakujú

LONDÝN - Vysoký cholesterol a krvný tlak patria medzi hlavné rizikové faktory srdcových ochorení. Odborníci však tvrdia, že pomôcť môže aj nenápadná zmena v dennom režime – výmena dopoludňajšej sladkej desiaty za ovocie. Podľa kardiológov práve tento krok podporuje zdravie srdca a výrazne znižuje riziko vážnych komplikácií.
Zdravotní odborníci odporúčajú ľuďom s vysokým cholesterolom a krvným tlakom, aby krátko pred poludním zvážili zmenu jedla, ktorá môže pomôcť zlepšiť ich zdravie. „Vymeňte o 11. hodine sušienku za kus ovocia, čím sa priblížite k odporúčaným piatim porciám ovocia a zeleniny denne. Ovocie má nízky obsah tuku a je skvelým zdrojom vlákniny,“ uvádza British Heart Foundation na webovej stránke.
Zníženie vysokého cholesterolu a vysokého krvného tlaku je mimoriadne dôležité, pretože pomáha predchádzať alebo výrazne znižovať riziko vážnych srdcových problémov, ako sú infarkty a mozgové príhody. Keď sa tieto problémy vyskytujú súčasne, môžu viesť k tvorbe povlakov v tepnách, ktoré blokujú prietok krvi a poškodzujú organizmus. Znížením cholesterolu aj krvného tlaku možno znížiť riziko srdcových ochorení až o 80 percent, informuje The Mirror.
Prečo práve banány?
Banány sú výborné na udržiavanie zdravej hladiny cholesterolu. Sú prospešné pre srdce, pretože obsahujú veľa rozpustnej vlákniny (napríklad pektínu) a draslíka, ktoré môžu pomôcť znižovať hladinu LDL („zlého“) cholesterolu, podporujú jeho odstraňovanie z tela a predstavujú zdravú, beztukovú desiatu. Stredne veľký banán obsahuje približne dva až tri gramy vlákniny. Vysoký obsah draslíka v pomáha regulovať krvný tlak, čo je obzvlášť dôležité pre ľudí s vysokým cholesterolom.
Zaradenie banánov do vyváženej, nízkotučnej stravy môže pomôcť udržiavať zdravú hladinu cholesterolu. Konzumácia tohto ovocia ako dopoludňajšej desiaty dokáže stabilizovať hladinu cukru v krvi, dodať energiu a prospieť srdcu. Hoci sú banány zdravé, mali by byť súčasťou pestrej stravy, do ktorej patria potraviny bohaté na vlákninu, ovocie, zeleninu a celozrnné výrobky.
Pozor na obličky
Banány sú prospešné aj pri vysokom krvnom tlaku, pretože obsahujú veľké množstvo draslíka, ktorý pomáha vyrovnávať účinky sodíka. Tento minerál uvoľňuje steny ciev a podporuje vylučovanie prebytočnej soli z organizmu, čo prispieva k zníženiu krvného tlaku a rizika mozgovej príhody. Keď prijímate viac draslíka, obličky vylučujú viac sodíka, čo pomáha znižovať krvný tlak. Draslík zároveň uvoľňuje steny krvných ciev, čím zlepšuje prietok krvi. Ak však niekto trpí ochorením obličiek alebo užíva určité lieky, mal by sa o príjme draslíka poradiť s lekárom.
Pri problémoch s obličkami môže byť totiž jeho nadbytok škodlivý. Aj niektoré lieky môžu ovplyvňovať jeho hladinuä, takže lekárska konzultácia je veľmi dôležitá. Získavanie draslíka z prirodzených potravín, ako sú banány, je zvyčajne bezpečnejšie a prospešnejšie ako užívanie výživových doplnkov. Na draslík sú bohaté aj špenát, sladké zemiaky, avokádo, losos, jogurt a strukoviny.
Čo pomôže taktiež?
Samotná konzumácia väčšieho množstva banánov nestačí na výrazné zníženie rizika srdcových ochorení. Najlepšie je zlepšiť stravovanie a osvojiť si zdravý životný štýl. Zvýšte preto príjem rozpustnej vlákniny, napríklad z ovsa, jačmeňa, ovocia a zeleniny. Maslo nahraďte olivovým, repkovým alebo slnečnicovým olejom. Konzumujte orechy (mandle, vlašské orechy) a tučné ryby (losos, makrela) bohaté na omega-3 mastné kyseliny.
Obmedzenie sodíka priamo znižuje krvný tlak, rovnako ako vyhýbanie sa spracovaným potravinám a kontrola obsahu soli na etiketách. Potraviny obohatené o rastlinné stanoly alebo steroly, prípadne tie, ktoré sa prirodzene vyskytujú v malom množstve v orechoch a semenách, môžu blokovať vstrebávanie cholesterolu. Veľmi účinné je aj dodržiavanie spôsobu stravovania DASH, ktoré je zameraná na znižovanie krvného tlaku.
Pokiaľ ide o životný štýl a pohyb, odporúča sa aspoň 150 minút aeróbnej aktivity strednej intenzity týždenne (napríklad svižná chôdza alebo bicyklovanie), čo pomáha znižovať krvný tlak a zlepšovať hladinu cholesterolu. Vhodná je aj redukcia nadváhy a dôležité je tiež prestať fajčiť, obmedziť konzumáciu alkoholu a zvládať stres. Hoci sú tieto zmeny životného štýlu účinné, mali by sa realizovať pod dohľadom zdravotníckeho odborníka, najmä ak už užívate lieky na vysoký krvný tlak alebo cholesterol.