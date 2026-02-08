Dostane Matej za brutálnu vraždu expolicajta definitívny trest? Odvolací súd rozhodne už o pár dní

BRATISLAVA - Matej Horák, obžalovaný v prípade vraždy expolicajta v bratislavskej Vrakuni z roku 2009, sa má postaviť pred odvolací súd. Podľa rozpisu pojednávaní je termín na Krajskom súde v Bratislave vytýčený na 12. februára.
Mestský súd Bratislava I odsúdil koncom júna minulého roka Mateja Horáka v prípade vraždy expolicajta na 12 rokov väzenia so zaradením do ústavu na výkon trestu s maximálnym stupňom stráženia. Súd mu tiež uložil ochranný dohľad na jeden rok. Rovnako ho zaviazal nahradiť poškodenému škodu vo výške viac ako 6200 eur.
Mateja Horáka už dvakrát okresný súd odsúdil na 15 rokov väzenia, no odvolací súd vždy vrátil prípad späť pre viaceré procesné pochybenia. V máji 2019 bola vec pridelená novému zákonnému sudcovi. V marci 2025 pridelili prípad opäť novému sudcovi.
Podľa znalcov zomrel Vladimír Kriška na následky ťažkých zranení brucha a srdca, ktoré mal utrpieť na Vianoce 2009 v bare v bratislavskej mestskej časti Vrakuňa. Podozrivý Matej Horák sa rok vyhýbal výsluchu na polícii. Tvrdil, že o zatykači nevedel a po vražde náhodne odcestoval do zahraničia. Po návrate prišiel s obhajcom na políciu s tým, že bol v Taliansku.